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FBL-FRA-LIGUE1-PSG-MONACOAFP
Donny Afroni

翻訳者：

PSGとリヴァプールが獲得を狙う選手は、フランス代表としてのワールドカップを終え、今夏の移籍を希望していると明かした。

移籍情報
モナコ
マグネス・アクリウシェ
リーグ・アン
パリ・サンジェルマン
リヴァプール
プレミアリーグ

モナコの若き星、マグネス・アクリウシュが今夏移籍を示唆。スタッド・ルイ2世でのキャリアは終盤へ。24歳のプレイメーカーは、リーグ・アンでブレイクし、PSGやリヴァプールとの移籍が噂されている。

  • アクリウシュが退団の意向を明らかにした

    アクリウシュは、モナコでの将来について「夏の移籍はキャリアアップの自然な一歩」と初めて言及した。2025-26シーズンにリーグ・アン31試合6得点を挙げた創造性豊かなMFは、フランスで注目の才能だ。

    米国で開催される2026年ワールドカップにフランス代表として参加するため出発する前、『ニース・マタン』の取材に応じたアクリウシュはこう語った。「次のステップが今夏の移籍か？ そうだ。だが今はワールドカップに集中している」。

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  • Azerbaijan v France - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    代表チームの目標に注力する

    移籍の可能性は認めつつも、アクリウシュは代表活動に集中すると語った。大西洋の向こうで開催される大会で「レ・ブルー」の要となる彼は、国際舞台でのパフォーマンスが市場価値や移籍先を左右することを理解している。

    彼は「大会中でも何が起こるか分からない。代表での結果は自分をアピールするチャンスだが、今はチームの目標に集中したい。移籍の話でクラブに迷惑はかけたくないし、他にもやるべきことがある」と語った。

  • PSGとリヴァプールが争いをリードしている

    PSGはかねてよりこのウイング選手に注目しており、トップクラスのフランス人選手獲得に注力し続ける上で、彼を重要な戦力と見なしている。しかし、彼を獲得しようとしているのはPSGだけではない。プレミアリーグの強豪であるリヴァプールやマンチェスター・シティも、彼の動向を注視している。

    複数メディアは、アクリウシュをスタッド・ルイ2世から引き抜くには巨額資金が必要と伝えている。モナコは高い期待に見合うオファーを求め、移籍金は5000万ユーロ前後になるという噂もある。

  • Maghnes Akliouche France 2026Getty Images

    フランス代表チームがボストンに到着した

    名門クラブが注目する24歳の選手は、ワールドカップをアピール舞台に今夏の移籍市場で注目の的だ。 フランス代表はボストンに到着。優勝候補「レ・ブルー」は、初戦のセネガル戦が重要だ。その後、フィラデルフィアでイラク、フォックスボロでノルウェーと対戦し、グループIの戦いを終える。