PSGとリヴァプールが獲得を狙う選手は、フランス代表としてのワールドカップを終え、今夏の移籍を希望していると明かした。

移籍の可能性は認めつつも、アクリウシュは代表活動に集中すると語った。大西洋の向こうで開催される大会で「レ・ブルー」の要となる彼は、国際舞台でのパフォーマンスが市場価値や移籍先を左右することを理解している。

彼は「大会中でも何が起こるか分からない。代表での結果は自分をアピールするチャンスだが、今はチームの目標に集中したい。移籍の話でクラブに迷惑はかけたくないし、他にもやるべきことがある」と語った。