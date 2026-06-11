AFP
翻訳者：
PSGとリヴァプールが狙う選手は、フランス代表としてのワールドカップを終え、今夏の移籍を希望していると明かした。
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アクリウシュが退団の意向を明らかにした
アクリウシュは、モナコでの将来について「夏の移籍はキャリアアップの自然な一歩」と初めて言及した。2025-26シーズンにリーグ・アン31試合6得点を挙げた創造性豊かなMFは、フランスで注目の才能だ。
米国で開催される2026年ワールドカップにフランス代表として参加するため出発する前、『ニース・マタン』の取材に応じたアクリウシュはこう語った。「次のステップが今夏の移籍か？ そうだ。だが今はワールドカップに集中している」。
- Getty Images Sport
代表チームの目標に注力する
移籍の可能性は認めつつ、アクリウシュは代表活動に集中すると語った。大西洋の向こうで開催される大会で「レ・ブルー」の要となる彼は、国際舞台でのパフォーマンスが市場価値や移籍先を左右することを理解している。
彼は「大会中でも何が起こるか分からない。代表での結果は自分をアピールするチャンスだが、今はチームの目標に集中したい。移籍の話でクラブに失礼はできないし、他にもやるべきことがある」と語った。
PSGとリヴァプールが争奪戦をリードしている
PSGはかねてよりこのウイング選手に注目しており、トップクラスのフランス人選手獲得に注力するクラブにとって重要な戦力と見なされている。しかし、興味を示しているのはPSGだけではない。プレミアリーグのリヴァプールとマンチェスター・シティも動向を注視している。
複数メディアは、アクリウシュを獲得するには巨額資金が必要と伝えている。モナコは高い期待に見合うオファーを求め、移籍金は5000万ユーロ前後になるという噂もある。
- Getty Images
フランス代表チームがボストンに到着した
名門クラブが注目する24歳の選手は、ワールドカップをアピール舞台とし、今夏の移籍市場で注目の的だ。 フランス代表はボストンに到着。優勝候補「レ・ブルー」は、セネガルとの初戦が重要だ。その後、フィラデルフィアでイラク、フォックスボロでノルウェーと対戦し、グループIの戦いを終える。