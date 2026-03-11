PSGとチェルシー、またしてもチャンピオンズリーグで対戦。今やヨーロッパの真のクラシックとなりつつあるこの一戦は、ルイス・エンリケ監督率いるチームとローゼンクヴィスト監督率いるチームのどちらが準々決勝進出を決めるかを決めることになる。 ピッチ上での2つのスタイルだけでなく、2つのクラブ経営（どちらも億万長者だが、さまざまな要素で大きく異なる）の対決でもある。移籍市場から、チーム若返りの必要性、トロフィー獲得まで、2つのクラブを比較してみる。
PSGとチェルシーが再び対決：移籍市場から経営戦略まで、異なる2つのモデルの比較
新たなクラシック
前述のように、PSGとチェルシーの対戦は、長年にわたりヨーロッパのビッグクラブ同士の定番対決となっている。両クラブとも輝かしい歴史を持つわけではないが、パリのクラブにはシェイクが、ロンドンのクラブにはアブラモビッチが参入して以来、状況は一変した。 アル・ケライフィの経営により、PSGはリーグ1を独占し、世界のサッカー界のトップクラスにも定着した。スタンフォード・ブリッジのクラブも同様の状況で、オーナーが変わり、現在はボーリーが経営しているが、2000年代以降、イングランドおよびヨーロッパで最も競争力のあるクラブのひとつとなっている。 PSGとチェルシーの好調ぶりをさらに裏付けるのが、Transfermarktのデータだ。PSGの選手層の価値は12億ユーロ、チェルシーは11億6000万ユーロとなっている。
前例
誕生以来、2つのクラブはチャンピオンズリーグ決勝に進出し、過去14回の大会のうち3回優勝していることを考えれば十分でしょう。 さらに、拡大された新形式のクラブワールドカップの初優勝を争い、2025年7月には当時のマレスカ監督率いるチームが3対0で勝利を収めました。これが、2026年春の2試合に先立つ、両チーム間の最後の対戦となりました。それ以前、PSGとチェルシーは3年連続でチャンピオンズリーグのノックアウトステージで対戦していました。2014年は準々決勝でチェルシーが勝利、2015年は決勝トーナメント1回戦で対戦し、最終的な合計スコアは3-3でしたが、今回はパリのチームが勝ち抜きました。そして2016年、同じく決勝トーナメント1回戦で、PSGが2連勝を達成しました。
PSGの運営
ヨーロッパでの結果、そして国内トーナメントでの結果は、両クラブとも、非常に異なる戦略にもかかわらず、達成されました。ここ数年、PSGは運営方法を変更しました。Mbappé-Neymar-Messiという三叉の剣の実験が失敗に終わった後、より大きなスター選手を求める姿勢は終わり、バランスの取れた、結束力があり、将来性のあるチーム構築に焦点を当てています。 このプロセスで重要な役割を果たしたのが、チームという概念を重視し、それを個人よりも優先するルイス・エンリケの加入だった。そのため、ここ数年は移籍市場で多額の資金が投じられたものの、その対象はキャリアの頂点に達した選手ではなく、これから活躍が期待される若手選手たちだった。 最近の移籍市場では、ドンナルンマの移籍後に選ばれたザバルニやシュヴァリエ、そしてそれ以前のクヴァラツケリア、ジョアン・ネヴェス、ドゥエ、パチョといった選手たちが加入した。この方向転換は、昨シーズンに三冠を達成したフランス人選手たちにすぐに報いをもたらした。
チェルシーの経営
前述のように、チェルシーがプレミアリーグとチャンピオンズリーグでトップの座を維持しようとした方法は異なっていた。ロンドンで最も高級な地区のひとつであるこの地域での支出は、より散発的で無計画、そしてしばしば誤ったものだった。 ブルーズの新たな方針は、若手に焦点を当て、世界中から最高の才能を探し求め、しばしば高額の契約金を支払って長期契約を結ぶというものでした。しかし、各チームの選手層が厚すぎるため、多くの若手選手が活躍の場を得られず、埋もれたり、出番を待ったりする事態に陥りました。 これらの新進気鋭の選手たちの一部は、ストラスブールのサテライトクラブに預けられ、他の選手は売却され、さらに他の選手はコバムのセカンドチームで何週間、何ヶ月も待機状態に置かれた。このほとんど過食症のような経営は、多くの人々に嫌悪感を抱かせ、クラブが困難な時期を経て再生することを妨げた。 マレスカの到着によって、ようやくチェルシーの混乱に少し秩序が戻ったが、数週間の複雑な状況の後、クラブはイタリア人監督に解雇という形で感謝を示した。しかし、苦労を重ね、何年もかけて、ブルーズは意味のあるチームを構築することに成功し、今ではプレミアリーグのエリートに安定して復帰している。 ここ数回の移籍市場では、いつものように、ロンドンクラブは右も左も買いまくった：ジョアン・ペドロ、ギッテンズ、ガルナチョ、エステバオ、ハト、デラップ、そしてペドロ・ネトとジョアン・フェリックスが加わり、マドゥエケやヌクンクといった重要な選手も放出された。 この移籍の多さは、チームの成績にも影響を与えており、モウリーニョ時代の輝きからは程遠い、ここ数年は浮き沈みの激しいものとなっている。
PSGとチェルシーの試合結果
PSGは長年にわたり、自国リーグの真の主役であり続けてきた。監督や選手は入れ替わったものの、パリのチームは2017年と2021年を除き、常にリーグ1で優勝を果たしてきた。 それ以外は、異論のない結果でした。しかし、チャンピオンズリーグの成績はまったく異なります。クラブの方針転換以前は、パリのチームは準々決勝や準々決勝で繰り返し敗退を繰り返していました。2021年と2024年には準決勝で、2020年には決勝で敗退し、2025年に待望の初優勝を果たしました。
チェルシーの歩みはより不安定で、大きな成功の後に大きな落ち込みが続いた。2012年には、クラブ初のチャンピオンズリーグ優勝を果たした年に、ブルーズは6位に終わった。その落ち込みの後、2015年と2017年に2度のプレミアリーグ優勝という二重の成功を収めたが、その間には、2018年に10位という残念な結果と、さらに5位という結果があった。 2021年、ロンドンチームはクラブ史上2度目のチャンピオンズリーグ優勝という快挙を成し遂げたが、リーグ戦では4位に留まった。 2022/2023からは再び成績が落ち込み、12位となったが、2024年には6位となり、マレスカ監督の下で復活を遂げ、2つのタイトル（カンファレンスリーグとクラブワールドカップ）を獲得し、チャンピオンズリーグへの復帰を果たした。