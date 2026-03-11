PSGとチェルシーが再び対決：移籍市場から経営戦略まで、異なる2つのモデルの比較

前述のように、チェルシーがプレミアリーグとチャンピオンズリーグでトップの座を維持しようとした方法は異なっていた。ロンドンで最も高級な地区のひとつであるこの地域での支出は、より散発的で無計画、そしてしばしば誤ったものだった。 ブルーズの新たな方針は、若手に焦点を当て、世界中から最高の才能を探し求め、しばしば高額の契約金を支払って長期契約を結ぶというものでした。しかし、各チームの選手層が厚すぎるため、多くの若手選手が活躍の場を得られず、埋もれたり、出番を待ったりする事態に陥りました。 これらの新進気鋭の選手たちの一部は、ストラスブールのサテライトクラブに預けられ、他の選手は売却され、さらに他の選手はコバムのセカンドチームで何週間、何ヶ月も待機状態に置かれた。このほとんど過食症のような経営は、多くの人々に嫌悪感を抱かせ、クラブが困難な時期を経て再生することを妨げた。 マレスカの到着によって、ようやくチェルシーの混乱に少し秩序が戻ったが、数週間の複雑な状況の後、クラブはイタリア人監督に解雇という形で感謝を示した。しかし、苦労を重ね、何年もかけて、ブルーズは意味のあるチームを構築することに成功し、今ではプレミアリーグのエリートに安定して復帰している。 ここ数回の移籍市場では、いつものように、ロンドンクラブは右も左も買いまくった：ジョアン・ペドロ、ギッテンズ、ガルナチョ、エステバオ、ハト、デラップ、そしてペドロ・ネトとジョアン・フェリックスが加わり、マドゥエケやヌクンクといった重要な選手も放出された。 この移籍の多さは、チームの成績にも影響を与えており、モウリーニョ時代の輝きからは程遠い、ここ数年は浮き沈みの激しいものとなっている。