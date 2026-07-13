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翻訳者：
PSGとアストン・ヴィラがルーカス・ディニェの移籍で合意。フランス代表DFが欧州王者へ低価格で移籍間近。
ヴィラのスター選手に契約解除条項が発動
PSGはアストン・ヴィラに対し、ディニェの契約解除条項を支払う意向を正式に通知した。32歳のフランス代表DFは、欧州制覇直後の重要シーズンに向け守備強化を図るルイス・エンリケ監督にとって最優先ターゲットだ。
『The Athletic』によると、CL2連覇のPSGは迅速に交渉を進めた。ディニェは2028年までヴィラと契約していたが、約1000万ユーロの違約金は経験値を求めるPSGにとって魅力的だった。
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ヴィラは左サイドバックの最優先候補としてマーツェンを狙う。
ヴィラのウナイ・エメリ監督は昨季、ディニェをプレミアリーグ32試合、EL決勝を含む11試合で起用した。それでも左SBの長期計画では、24歳の控えマーツェンが中心となる。
この方針転換は移籍戦略にも反映され、クラブはマッツェンの控えとして元ブライトンのペルビス・エストゥピナンを巡りACミランと交渉している。
高揚した気分でヴィラ・パークを後にした
この移籍が成立すれば、ディニェは胸を張ってバーミンガムを去る。2022年にエバートンからアストン・ヴィラに移籍した彼は、チームの復活と欧州での成功に大きく貢献した。ヨーロッパリーグ優勝者としてヴィラを去る彼は、ミッドランドでのキャリアにふさわしい幕引きを迎える。
RMC Sportによると、ディニェはPSGと3年契約を結ぶ見込みで、移籍が実現すれば8月12日のUEFAスーパーカップで古巣と対戦する可能性がある。
- AFP
ティエレマンスもオールド・トラッフォード退団に一歩近づいている
アストン・ヴィラは今夏、ユーリ・ティエレマンスを失う可能性がある。このMFはマンチェスター・ユナイテッドへの移籍で最終交渉中だ。契約には3500万ポンドの解除条項があり、ユナイテッドが発動すればヴィラは引き留められない。ユナイテッドはプレシーズン開始前に契約をまとめたい考えだ。
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