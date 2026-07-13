PSGとアストン・ヴィラがルーカス・ディニェの移籍で合意。フランス代表DFが欧州王者へ低価格で移籍間近。

ヴィラのウナイ・エメリ監督は昨季、ディニェをプレミアリーグ32試合、EL決勝を含む11試合で起用した。それでも左SBの長期計画では、24歳の控えマーツェンが中心となる。

この方針転換は移籍戦略にも反映され、クラブはマッツェンの控えとして元ブライトンのペルビス・エストゥピナンを巡りACミランと交渉している。