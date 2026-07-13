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France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Bellah El Hadedy

翻訳者：

PSGとアストン・ヴィラがルーカス・ディニェの移籍で合意。フランス代表DFが欧州王者へ低価格で移籍間近。

移籍情報
リュカ・ディーニュ
パリ・サンジェルマン
アストン・ヴィラ

パリ・サンジェルマンは、アストン・ヴィラの左サイドバック、ルーカス・ディニェの契約解除条項1,000万ユーロを行使した。このベテランDFは、キャリア初期に2年間在籍した古巣に復帰する。

  • ヴィラのスター選手に契約解除条項が発動

    PSGはアストン・ヴィラに対し、ディニェの契約解除条項を支払う意向を正式に通知した。32歳のフランス代表DFは、欧州制覇直後の重要シーズンに向け守備強化を図るルイス・エンリケ監督にとって最優先ターゲットだ。

    The Athletic』によると、CL2連覇のPSGは迅速に交渉を進めた。ディニェは2028年までヴィラと契約していたが、約1000万ユーロの違約金は経験値を求めるPSGにとって魅力的だった。



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  • Aston Villa v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    ヴィラは左サイドバックの最優先候補としてマーツェンを狙う。

    ヴィラのウナイ・エメリ監督は昨季、ディニェをプレミアリーグ32試合、EL決勝を含む11試合で起用した。それでも左SBの長期計画では、24歳の控えマーツェンが中心となる。

    この方針転換は移籍戦略にも反映され、クラブはマッツェンの控えとして元ブライトンのペルビス・エストゥピナンを巡りACミランと交渉している。

  • 高揚した気分でヴィラ・パークを後にした

    この移籍が成立すれば、ディニェは胸を張ってバーミンガムを去る。2022年にエバートンからアストン・ヴィラに移籍した彼は、チームの復活と欧州での成功に大きく貢献した。ヨーロッパリーグ優勝者としてヴィラを去る彼は、ミッドランドでのキャリアにふさわしい幕引きを迎える。

    RMC Sportによると、ディニェはPSGと3年契約を結ぶ見込みで、移籍が実現すれば8月12日のUEFAスーパーカップで古巣と対戦する可能性がある。

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  • SOCCER WC26 1/4 SPAIN VS BELGIUMAFP

    ティエレマンスもオールド・トラッフォード退団に一歩近づいている

    アストン・ヴィラは今夏、ユーリ・ティエレマンスを失う可能性がある。このMFはマンチェスター・ユナイテッドへの移籍で最終交渉中だ。契約には3500万ポンドの解除条項があり、ユナイテッドが発動すればヴィラは引き留められない。ユナイテッドはプレシーズン開始前に契約をまとめたい考えだ。

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