「我々の明確な方針は、ヤン・ディオマンデが来年もRBライプツィヒでプレーすることだ。この方針からは決して譲らない！」と、RBスポーツディレクターのシェーファー氏は『Bild』紙に語った。
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PSGとの移籍争奪戦？ライプツィヒ会長、ディオマンデ巡り強硬姿勢
ディオマンデが今シーズンと同じ活躍を続ければ、「来年には次のステップへ進ませるが、今年は移籍させない」とシェーファー監督は明言した。
日曜にはディオマンデがPSGと合意し、パリへ移籍するという報道も流れた。彼はチャンピオンズリーグ優勝チームと2031年までの5年契約を結ぶ見込みで、「子供の頃から愛してきたクラブだ」と語っている。 サッカーファンとしても憧れている」と、ディオマンデは最近フランスのメディアで関心を示していた。
Skyによると、PSGのナセル・アル・ケライフィ会長とライプツィヒのオリバー・ミンツラフ監査役会長はすでに接触しているという。一方、1億ユーロのオファーが拒否されたリヴァプールは、現時点で追加オファーを計画していない。
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ヤン・ディオマンデはRBライプツィヒとあと4年の契約を結んでいる
昨夏レガネスから2000万ユーロで加入したディオマンデは、2030年までライプツィヒと契約している。昨季ブンデス3位のライプツィヒは「主導権を握っている」とシェーファーは強調した。 「解決策が見つからなければ、それでも4年の契約が残っている。ヤン・ディオマンデはライプツィヒの選手であり続ける」と強調し、移籍金に「妥協できないライン」はないと説明した。
19歳のディオマンデは加入後すぐにチームの中心となり、2025/26シーズンには公式戦36試合で13ゴール10アシストを記録。PSGやリヴァプールだけでなく、バイエルンやレアル・マドリードも関心を示している。
現在、ディオマンデは北米W杯でコートジボワール代表として3試合に先発し、キュラソー戦（2-0）でアシストを記録。16強では火曜にハーランド擁するノルウェーと対戦する。
ヤン・ディオマンデ、PSG移籍か？RBライプツィヒでの成績
出動回数
36
得点
13
アシスト
10