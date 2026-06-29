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Sport-Club Freiburg v RB Leipzig - BundesligaGetty Images Sport
Oliver Maywurm

翻訳者：

PSGとの移籍争奪戦？ライプツィヒ会長、ディオマンデ巡り強硬姿勢

ブンデスリーガ
移籍情報
リーグ・アン
ヤン・ディオマンデ
RBライプツィヒ
パリ・サンジェルマン

攻撃のスターがパリ・サンジェルマンと合意したと報じられ、ライプツィヒのマルセル・シェーファー会長がヤン・ディオマンデ騒動について明快な声明を発表した。

「我々の明確な方針は、ヤン・ディオマンデが来年もRBライプツィヒでプレーすることだ。この方針からは決して譲らない！」と、RBスポーツディレクターのシェーファー氏は『Bild』紙に語った。

  • ディオマンデが今シーズンと同じ活躍を続ければ、「来年には次のステップへ進ませるが、今年は移籍させない」とシェーファー監督は明言した。

    日曜にはディオマンデがPSGと合意し、パリへ移籍するという報道も流れた。彼はチャンピオンズリーグ優勝チームと2031年までの5年契約を結ぶ見込みで、「子供の頃から愛してきたクラブだ」と語っている。 サッカーファンとしても憧れている」と、ディオマンデは最近フランスのメディアで関心を示していた。

    Skyによると、PSGのナセル・アル・ケライフィ会長とライプツィヒのオリバー・ミンツラフ監査役会長はすでに接触しているという。一方、1億ユーロのオファーが拒否されたリヴァプールは、現時点で追加オファーを計画していない。

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  • Yan Diomande Ivory Coast 2026Getty Images

    ヤン・ディオマンデはRBライプツィヒとあと4年の契約を結んでいる

    昨夏レガネスから2000万ユーロで加入したディオマンデは、2030年までライプツィヒと契約している。昨季ブンデス3位のライプツィヒは「主導権を握っている」とシェーファーは強調した。 「解決策が見つからなければ、それでも4年の契約が残っている。ヤン・ディオマンデはライプツィヒの選手であり続ける」と強調し、移籍金に「妥協できないライン」はないと説明した。

    19歳のディオマンデは加入後すぐにチームの中心となり、2025/26シーズンには公式戦36試合で13ゴール10アシストを記録。PSGやリヴァプールだけでなく、バイエルンやレアル・マドリードも関心を示している。

    現在、ディオマンデは北米W杯でコートジボワール代表として3試合に先発し、キュラソー戦（2-0）でアシストを記録。16強では火曜にハーランド擁するノルウェーと対戦する。

  • ヤン・ディオマンデ、PSG移籍か？RBライプツィヒでの成績


    出動回数

    36

    得点

    13

    アシスト

    10