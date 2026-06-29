PSGとの移籍争奪戦？ライプツィヒ会長、ディオマンデ巡り強硬姿勢

ディオマンデが今シーズンと同じ活躍を続ければ、「来年には次のステップへ進ませるが、今年は移籍させない」とシェーファー監督は明言した。

日曜にはディオマンデがPSGと合意し、パリへ移籍するという報道も流れた。彼はチャンピオンズリーグ優勝チームと2031年までの5年契約を結ぶ見込みで、「子供の頃から愛してきたクラブだ」と語っている。 サッカーファンとしても憧れている」と、ディオマンデは最近フランスのメディアで関心を示していた。

Skyによると、PSGのナセル・アル・ケライフィ会長とライプツィヒのオリバー・ミンツラフ監査役会長はすでに接触しているという。一方、1億ユーロのオファーが拒否されたリヴァプールは、現時点で追加オファーを計画していない。