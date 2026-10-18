デンベレがPSGの勝利を決定づけたのは、今週土曜日に行われたストラスブールとのリーグ・アンの一戦だった。ベンチスタートだったフランス代表FWは、途中出場ながら1ゴール1アシストを記録し、試合の流れを一変させた。エンリケ監督が特に強調したのは、デンベレのサッカー選手としての経歴、とりわけカタルーニャで過ごした時期だ。PSGの指揮官によれば、試合を読み、異なる戦術的要求に適応するウインガーとしての能力は、バルセロナでの経験から直接培われたものだという。

「彼は最高のサッカー学校であるFCバルセロナにいた。プレーの仕方については、すでにすべてを理解していた。バルセロナの選手を見る機会があるたびに、彼らは私の好むサッカーに適応する。デンベレはワイドに位置すべきか、中央に入るべきかを完璧に理解している。試合を理解することは我々にとって不可欠であり、すでにその経験を持つ選手がいると、我々にとっては大きな違いになる」とエンリケ監督は説明した。