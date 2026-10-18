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PSGで途中出場から圧巻のプレーを見せたウスマン・デンベレ、ルイス・エンリケはその活躍をバルセロナのおかげと語る
バルセロナとのつながりと戦術理解力
デンベレがPSGの勝利を決定づけたのは、今週土曜日に行われたストラスブールとのリーグ・アンの一戦だった。ベンチスタートだったフランス代表FWは、途中出場ながら1ゴール1アシストを記録し、試合の流れを一変させた。エンリケ監督が特に強調したのは、デンベレのサッカー選手としての経歴、とりわけカタルーニャで過ごした時期だ。PSGの指揮官によれば、試合を読み、異なる戦術的要求に適応するウインガーとしての能力は、バルセロナでの経験から直接培われたものだという。
「彼は最高のサッカー学校であるFCバルセロナにいた。プレーの仕方については、すでにすべてを理解していた。バルセロナの選手を見る機会があるたびに、彼らは私の好むサッカーに適応する。デンベレはワイドに位置すべきか、中央に入るべきかを完璧に理解している。試合を理解することは我々にとって不可欠であり、すでにその経験を持つ選手がいると、我々にとっては大きな違いになる」とエンリケ監督は説明した。
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最小限の出場時間で最大限のインパクト
29歳のFWは、チャンピオンズリーグのマンチェスター・シティ戦で見せた際立ったパフォーマンスの勢いをそのままに、パリ・サンジェルマンの3-1の快勝に貢献し、好調を維持した。パリで高まる期待を受け止め、チームで最も頼りになり、攻撃に大きな影響を与える選手の一人へと急速に成長している。
その決定力の高さを強調したエンリケ監督は、好調なFWには出場時間を限ることがむしろ理想的かもしれないと冗談交じりに語った。「彼には『25分間のプレーでアシストとゴールを記録するなら、それ以上プレーする必要はない。十分だ』と伝えた」とエンリケ監督は明かした。
勝利にもかかわらず残るPKへの懸念
流れの中から見事な貢献を見せたものの、デンベレにとって完璧な夜とはならなかった。試合中にPKを失敗した後、FWは明らかに悔しがる姿を見せた。PSGは今季、ここまで4本のPKのうち成功したのは1本のみ。小さな懸念となっており、エンリケ監督は今後のプレッシャーがかかる場面で誰に任せるべきか、考えなければならない状況だ。
エンリケ監督はこの状況について率直に語り、明確なスペシャリストはいないものの、選択肢となる才能豊かな選手は多いと指摘した。「彼はPKを外したので悔しがっていた。確かに、我々には少し判断が難しい数字がある。ただ、決勝を戦うときには毎回、優れたキッカーがいた。PKを蹴れる選手はたくさんいるが、スペシャリストがいないのは事実だ。ヴィティーニャやウスマンをはじめ、PKを蹴れる選手は多い」と説明した。
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チャンピオンズリーグでの絶妙なタイミングの再会
デンベレがバルセロナで培ったものへの称賛が、シーズンの重要な局面で寄せられた。PSGは今週火曜日、チャンピオンズリーグの大一番でバルセロナと対戦する。デンベレとルイス・エンリケの双方にとって、古巣との再会となる一戦だ。現在の好調ぶりを踏まえれば、デンベレはパルク・デ・プランスでかつてのチームメイトにとって最大の脅威となりそうだ。バルセロナで学んだことを生かし、最高峰の舞台で古巣を苦しめられるか。デンベレがそれを証明する舞台は整った。
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