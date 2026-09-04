公式声明で、カッラーレーゼは合意成立を発表するとともに、元PSGのDFとしての多様性と高い技術を称賛した。「1998年生まれのフランス人右SBは、優れた攻撃力、スピード、そして攻撃面での力強さを誇る」

クラブは、このサイドバックの強みが前線でのプレーだけに限られないとも指摘し、こう付け加えた。「同時に、守備では常に警戒心を保ち、安定感があり、とりわけマークの面でそれが際立っている」