Belga
翻訳者：
PSGでのスター時代からセリエBへ？ コラン・ダグバ、ベルギー退団後に意外な新天地を見つける
DFがイタリア移籍を完了
セリエBのカラーラレーゼは、7月1日にベルギーのベールスホットを退団したダグバをフリー移籍で獲得したと正式に発表した。27歳の右SBは、2028年6月30日までの長期契約をイタリアのクラブと締結。特定のパフォーマンス目標を満たした場合、自動延長オプションも含まれている。この移籍は、元フランスU-21代表にとって、イタリアサッカーで勢いを取り戻すための新たな章となる。
- Panoramic by PsnewZ
クラブが守備面のクオリティーを称賛
公式声明で、カッラーレーゼは合意成立を発表するとともに、元PSGのDFとしての多様性と高い技術を称賛した。「1998年生まれのフランス人右SBは、優れた攻撃力、スピード、そして攻撃面での力強さを誇る」
クラブは、このサイドバックの強みが前線でのプレーだけに限られないとも指摘し、こう付け加えた。「同時に、守備では常に警戒心を保ち、安定感があり、とりわけマークの面でそれが際立っている」
パリで打ち立てた輝かしい記録
ダグバはPSGで全公式戦77試合にトップチームとして出場し、フランスの首都に在籍した期間にはチャンピオンズリーグでも7試合に出場した。パルク・デ・プランスでの在籍期間にはリーグ・アン3度、クープ・ドゥ・フランス2度、トロフェ・デ・シャンピオン2度の優勝を果たし、その後はストラスブールとオセールへ期限付き移籍した。今回の加入により、ガブリエーレ・チオフィ率いるチームの守備陣には、欧州トップレベルでの豊富な経験がもたらされる。
- Panoramic by PsnewZ
カッラレーゼをエンポリ戦が待つ
カッラレーゼは現在、セリエB順位表で14位につけており、リーグ開幕から2試合で獲得した勝ち点はわずか1となっている。ダグバは9月5日の第3節、新天地のホームで行われるエンポリ戦でいきなりデビューを飾る可能性がある。週末のホームゲームは、継続性を築き、今季リーグ戦初勝利という待望の結果をつかむための重要な機会となる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。