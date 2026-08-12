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ライブ
Paris Saint-Germain v Aston Villa - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

PSGがUEFAスーパーカップも制覇。アストン・ビラを2-1で下す。ドゥエが決勝点、マジョが新たな発見に

パリ・サンジェルマン 対 アストン・ヴィラ
パリ・サンジェルマン
アストン・ヴィラ
UEFAスーパーカップ

チャンピオンズリーグ王者とヨーロッパリーグ王者による一戦は、フランス勢が制した。

パリ・サンジェルマンがザルツブルクのレッドブル・アレーナでアストン・ヴィラを2-1で下し、UEFAスーパーカップを制した。これは、チャンピオンズリーグ王者とヨーロッパリーグ王者による伝統の一戦だ。ルイス・エンリケ率いる現欧州王者が、ウナイ・エメリ率いるヴィランズと対戦した。PSGは前季に獲得したチャンピオンズリーグ優勝の勢いを持ってこの一戦に臨んだ。しかもそれは2連覇だった。アストン・ヴィラは、もう1つのトロフィーを掲げることで、素晴らしいシーズンを締めくくろうとしていた。PSGとアストン・ヴィラはともにこの大会で優勝経験があった。フランス勢は2025年にトッテナムをPK戦の末に6-5で下して優勝し、イングランド勢は1982年にバルセロナをホーム＆アウェーの決勝で破っている（0-1、延長の末に3-0）。主審はソマリアのオマル・アルタン。同氏は、アメリカから入国のためのビザ発給を拒否され、ワールドカップから衝撃的に除外されていた。


PSGは2-1で勝利。得点はクバラツヘリアの1点ずつ、前後半に1点ずつ。クバラツヘリアのゴールはニアへの右足シュートで、今夜エミリアーノ・“ディブ”・マルティネスの代役を務めたビゾが止めきれず、ドゥエはオフサイドラインぎりぎりから抜け出して決めた。イングランド勢の一時同点弾は前半終了間際、17歳のマジョによって生まれた。この日のサプライズだった（マジョとは何者か）。これによりPSGは欧州スーパーカップ2度目の優勝を飾った。


PSG 2-1 アストン・ヴィラ

得点者：20分 クバラツヘリア（P）、45分 マジョ（A）、61分 ドゥエ（P）

  • ゴールと主なプレー

    95分 - ブエンディアにヘディングのチャンス。ニアで先に触れたが、ヘディングでうまく回転をかけられず、枠の外へ送った

    90分 - デンベレの力のない左足シュートは、ビゾが倒れ込みながらキャッチした

    74分 - ジョアン・ゴメスが力強いシュートを放つも、守備陣にはね返される

    70分 - ビゾがヌーノ・メンデスのエリア外からの強烈なシュートをはじき返す

    62分 - ヘミングスが強烈なシュートを放つが、サフォノフがセーブ

    61分 - ドゥエがオフサイドぎりぎりで抜け出し、近距離から左足のカーブシュートでPSGの追加点を決める。VARチェックの末にゴールが認められた

    59分 - ブエンディアのヘディングシュートは、ボールが高く上がってしまう

    50分 - マッギンがファーへの左足シュートを放つが、サフォノフのセーブに阻まれる

    45分 - 何度もヘディングでチャンスを迎えていた中、今度はマジョが決める。左足のボレーで、倒れ込みながら競り合いの中で押し込んだ

    41分 - またしてもマジョのヘディング。今度は簡単なチャンスだったが、痛いミスとなった

    35分 - 再びマジョが狙うも、ファーを狙った右足のカーブシュートは枠の外

    28分 - 17歳のマジョがヘディングでゴールに迫る

    20分 - そのまま続いたプレーで、ボールは再びクワラツヘリアのもとへ。すると、ニアへ右足のミドルの高さのシュートを突き刺し、セーブに遅れたビゾを破った

    19分 - クワラツヘリアがドゥエにパス。DFに当たってコースが変わったシュートはビゾがセーブした

    13分 - カマラのエリア外からの右足シュートはわずかに外れる

    11分 - ヴィティーニャの遠距離からのシュートは大きく上へ外れる

    • 広告

  • 試合結果

    PSG対アストン・ヴィラ 2-1

    得点者：20分 クバラツヘリア（P）、45分 マジョ（A）、61分 ドゥエ（P）


    PSG（4-3-3）: サフォノフ；ハキミ、マルキーニョス、パチョ、ヌーノ・メンデス（75分 リュカ・エルナンデス）；ジョアン・ネヴェス（75分 ファビアン・ルイス）、ヴィティナ、ザイール＝エメリ；アクリウシュ（46分 デンベレ）、ドゥエ（87分 マユル）、クバラツヘリア（88分 ベラルド）。監督：ルイス・エンリケ


    アストン・ヴィラ（4-4-2）: ビゾ；キャッシュ、リンデロフ、パウ・トーレス（79分 ミングス）、マートセン；マッギン（72分 アリソン）、ジョアン・ゴメス（79分 バークリー）、カマラ（72分 ボガード）、ヘミングス；ブエンディア、マジョ（72分 アブラハム）。監督：エメリ


    主審：アルタン（ソマリア）

    警告：パウ・トーレス（A）、ジョアン・ゴメス（A）、マッギン（A）

    退場

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