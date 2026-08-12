95分 - ブエンディアにヘディングのチャンス。ニアで先に触れたが、ヘディングでうまく回転をかけられず、枠の外へ送った

90分 - デンベレの力のない左足シュートは、ビゾが倒れ込みながらキャッチした

74分 - ジョアン・ゴメスが力強いシュートを放つも、守備陣にはね返される

70分 - ビゾがヌーノ・メンデスのエリア外からの強烈なシュートをはじき返す

62分 - ヘミングスが強烈なシュートを放つが、サフォノフがセーブ

61分 - ドゥエがオフサイドぎりぎりで抜け出し、近距離から左足のカーブシュートでPSGの追加点を決める。VARチェックの末にゴールが認められた

59分 - ブエンディアのヘディングシュートは、ボールが高く上がってしまう

50分 - マッギンがファーへの左足シュートを放つが、サフォノフのセーブに阻まれる

45分 - 何度もヘディングでチャンスを迎えていた中、今度はマジョが決める。左足のボレーで、倒れ込みながら競り合いの中で押し込んだ

41分 - またしてもマジョのヘディング。今度は簡単なチャンスだったが、痛いミスとなった

35分 - 再びマジョが狙うも、ファーを狙った右足のカーブシュートは枠の外

28分 - 17歳のマジョがヘディングでゴールに迫る

20分 - そのまま続いたプレーで、ボールは再びクワラツヘリアのもとへ。すると、ニアへ右足のミドルの高さのシュートを突き刺し、セーブに遅れたビゾを破った

19分 - クワラツヘリアがドゥエにパス。DFに当たってコースが変わったシュートはビゾがセーブした

13分 - カマラのエリア外からの右足シュートはわずかに外れる

11分 - ヴィティーニャの遠距離からのシュートは大きく上へ外れる