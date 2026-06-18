PSGがRBライプツィヒのスター獲得を逃す可能性が出てきた。リヴァプールはヤン・ディオマンデに1億ユーロのオファーを提示した。

レッドブル・アレーナの首脳陣は、攻撃の要であるディオマンデを売却する圧力を感じていない。クラブは彼の退団を望んでおらず、契約延長に全力を注ぐ。

代表で1試合のみ欠場したものの、リーグ33試合で12ゴール9アシストを記録し、3位フィニッシュとCL出場権獲得に貢献した。