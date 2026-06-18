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PSGがRBライプツィヒのスター獲得を逃す可能性が出てきた。リヴァプールはヤン・ディオマンデに1億ユーロのオファーを提示した。
アンフィールドの強豪がライプツィヒの粘りを試す
アンドニ・イラオラ監督率いるチームは、ディオマンデ獲得競争で1億ユーロの初期オファーを提示した。スカイ・スポーツによると、内訳は保証金9,000万ユーロと成績連動最大1,000万ユーロの追加支払い。プレミアリーグクラブは、欧州屈指の若手才能を得て攻撃陣を強化する。
ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、RBライプツィヒはこの初オファーを正式に拒否した。 しかしライプツィヒはさらに高額を要求。最終的な移籍金は1億2000万ユーロに達するとの見方も。クラブは給与アップと契約延長（解除条項付き）で残留を促す一方、PSGなど他クラブの参入も想定し、巨額移籍金なければ放さない構えだ。
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PSG、移籍争いで後れを取っている
PSGは獲得競争に残っているが、ディオマンデが移籍先を決断するのを待ち、ライプツィヒに正式オファーを出していない。しかし、19歳の説得は難しく、手厚い条件を提示したリヴァプールが現在優位だ。
The Athleticによると、PSGは個人条件でもリヴァプールに後れを取っており、リヴァプールは優位ながら代替案も検討している。
ライプツィヒ、新星ディオマンデの残留に必死
レッドブル・アレーナの首脳陣は、攻撃の要であるディオマンデを売却する圧力を感じていない。クラブは彼の退団を望んでおらず、契約延長に全力を注ぐ。
代表で1試合のみ欠場したものの、リーグ33試合で12ゴール9アシストを記録し、3位フィニッシュとCL出場権獲得に貢献した。
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ワールドカップでの活躍が、高額な移籍金につながった
今夏のワールドカップでコートジボワール代表としてプレーするディオマンデは、日曜日のエクアドル戦に先発し、期待に応えた。19歳の彼は両翼を自在に駆け巡り、卓越したテクニックと爆発的なスピードで市場価値をさらに高めた。
右から左へポジションを変えながら相手守備を混乱させ、チームを1-0の勝利に導いた。その活力と創造性は、彼のプロキャリアの嵐のような幕開けを思わせる。