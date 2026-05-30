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PSGがCL初2連覇を達成した一方、ジョアン・ネヴェスはアーセナルの戦術を批判した。
ネヴェスがアーセナルのやり方に異議を唱える
チャンピオンズリーグ2連覇を達成した直後、ネベスは率直な言葉を口にした。PK戦の末に勝利した試合後、このポルトガル代表は「攻撃的なサッカーをしたのは一方のチームだけだった」と語った。
21歳のネヴェスは、120分間戦ったミケル・アルテタ監督率いるチームに野心が欠けていたと語った。「2度目の欧州制覇は感無量だ。勝利より、このチームメイトやスタッフ、クラブ幹部とプレーできたことが幸せだ。ここへ来たのは人生最高の選択だった。 ここでのすべてが大好きだ。今日、優勝に値したのは、PSGだけがプレーしようとしていたからだ」とネベスはM6に語った。
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フランスの首都で歴史が刻まれた
この勝利でPSGはクラブサッカー界最大のタイトルを防衛し、重要な節目を迎えた。120分間1－1で迎えたPK戦を4－3で制し、初制覇を狙うアーセナルを破った。
ネヴェスは「今年は違った。もっと難しく、フィジカル的にも厳しかった。王者として防衛し、クラブの歴史に名を刻んだ」と語った。
優勝チームを祝う雰囲気
試合を分析していたMFのインタビューは、祝賀ムードの中で一時中断された。PSGスポーツアドバイザーのルイス・カンポスが背中に飛び乗り、快挙を祝った。この一幕は、首脳陣と選手たちの強い絆を示した。
試合の疲労を感じさせず、ネベスは「みんな幸せだ。今はチームメイトと楽しみたい」と笑いながら話し、ロッカールームへ急いだ。
アーセナルは手ぶらで終わった
アーセナルは試合の大半でPSGを封じ込めたが、決定力不足で欧州での不振脱出ならず。
ボール支配率はわずか24.7％で、ミケル・アルテタ監督就任後、11人で戦った試合では最低だった。