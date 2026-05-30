この勝利でPSGはクラブサッカー界最大のタイトルを防衛し、重要な節目を迎えた。120分間1－1で迎えたPK戦を4－3で制し、初制覇を狙うアーセナルを破った。

ネヴェスは「今年は違った。もっと難しく、フィジカル的にも厳しかった。王者として防衛し、クラブの歴史に名を刻んだ」と語った。