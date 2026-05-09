PSGが2026-27シーズンの新ホームユニフォームを発表

生地だけでなく、中央のグラフィックはスタンドの色彩と旗の動きに着想を得ています。PSGは「最も象徴的なデザインコードに立ち返り」、クラブの文化とビジュアルアイデンティティを称えています。ナイキとクラブが共同で展開するキャンペーンにより、選手とサポーターが肩を並べてパリ独自の精神を称えます。