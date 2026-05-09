PSG/NIKE
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PSGが2026-27シーズンの新ホームユニフォームを発表
伝統的な美学の復活
フランス王者のパリ・サンジェルマンが、世界中のファンに捧げるオマージュとして、中央に赤と白の太いストライプを入れたロイヤルブルーの新ユニフォームを発表した。このデザインはパリの原点回帰を象徴し、胸中央にはクラブエンブレムとナイキのスウッシュを力強く配置。背面へ連続して広がる中央グラフィックが、全体に調和をもたらす。
「信念が築き、オーラが引き継ぐ」
「belief builds, aura takes over（信念が築き、オーラが支配する）」と題したクラブの公式ローンチキャンペーンは、パルク・デ・プランスで選手と観客席が息づくつながりを強調する。PSGは公式チャンネルでキャンペーン開始を発表した：
スタジアム文化を称えて
生地だけでなく、中央のグラフィックはスタンドの色彩と旗の動きに着想を得ています。PSGは「最も象徴的なデザインコードに立ち返り」、クラブの文化とビジュアルアイデンティティを称えています。ナイキとクラブが共同で展開するキャンペーンにより、選手とサポーターが肩を並べてパリ独自の精神を称えます。
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段階的な小売展開
ファンは5月9日（土）から、パリ・サンジェルマンとナイキの公式オンラインストアで新しいホームキットを購入できます。 5月15日にはスポーツウェアコレクション、6月9日にはトレーニングウェアのフルラインナップが発売されます。選手たちは2025-26シーズン中に公式戦で新ユニフォームを初披露し、2026-27シーズンに向けて国内制覇とチャンピオンズリーグ優勝を目指します。決勝ではアーセナルと対戦予定です。