パリ・サンジェルマンは移籍市場で本気を出すことを決め、日を追うごとに、技術的に明るい未来を見据えつつ、すでに現在にも極めて大きな影響を与え得るオファーを次々と打ち出している。

そしてこの文脈で読むべきなのが、パルマ所属の日本人GK、鈴木彩艶を巡る争奪戦で、まず参戦し、その後ユヴェントスを追い抜いたことだ。



