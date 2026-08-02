パリ・サンジェルマンは移籍市場で本気を出すことを決め、日を追うごとに、技術的に明るい未来を見据えつつ、すでに現在にも極めて大きな影響を与え得るオファーを次々と打ち出している。
そしてこの文脈で読むべきなのが、パルマ所属の日本人GK、鈴木彩艶を巡る争奪戦で、まず参戦し、その後ユヴェントスを追い抜いたことだ。
パリ・サンジェルマンは移籍市場で本気を出すことを決め、日を追うごとに、技術的に明るい未来を見据えつつ、すでに現在にも極めて大きな影響を与え得るオファーを次々と打ち出している。
そしてこの文脈で読むべきなのが、パルマ所属の日本人GK、鈴木彩艶を巡る争奪戦で、まず参戦し、その後ユヴェントスを追い抜いたことだ。
ファブリツィオ・ロマーノによると、パリのクラブは今日、2002年生まれのGKに対して、総額3300万ユーロの正式オファーをパルマに提示した。ルイス・エンリケはサフォノフの有力な代役を求めており、もはやシュヴァリエに全面的な信頼を置いていない。そのため、シュヴァリエは移籍市場に出されることになる。
鈴木がフランス行きに向かい、ディブ・マルティネスはますます遠のき、さらにスヴィラルもローマがつなぎ止めたなか、ユヴェントスがルチアーノ・スパレッティの要望を満たす候補として、引き続き最有力に残っているのはグリエルモ・ヴィカーリオだ。トッテナムから買い取りオプション付きのレンタルで離れる可能性があるものの、この数日で調査される名前は彼だけではない。
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