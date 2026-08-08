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PSGが鈴木彩艶の4000万ユーロ移籍を画策、ルイス・エンリケ監督はユヴェントスへのレンタル案を検討か
PSG、日本代表の鈴木を獲得候補に設定
パリ・サンジェルマンはGK陣の強化をまだ終えていない。2024年にマトヴェイ・サフォノフ、2025年にリュカ・シュヴァリエを獲得したフランス王者は現在、パルマの守護神スズキの獲得に向けて積極的に動いている。『Le Parisien』によれば、23歳の同選手のプロフィールは、パリ側の首脳陣、特にスポーツアドバイザーのルイス・カンポスと指揮官エンリケから高く評価されている。
日本代表の同選手はすでにセリエAで豊富な経験を積んでおり、今後の大きな成長の余地も備えている。PSGの意思決定者たちは、獲得実現のために約4000万ユーロを投じる用意があると報じられている。一方、イタリアメディアは、2度目の正式オファーが各種出来高を含めて3500万ユーロ規模になる可能性を伝えている。
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ローン移籍の可能性が浮上
鈴木を獲得したとしても、ルイス・エンリケ率いるトップチームに即座に組み込まれるとは限らない。『ル・パリジャン』によれば、PSGはこの日本人タレントを獲得した後、すぐに期限付き移籍に出す可能性があるという。十分な出場機会を求める鈴木は、1シーズンにわたって別のクラブで有望な成長を続け、その後、より高い評価を得てパリに戻ることも考えられる。この戦略はクラブ首脳陣の間で真剣に検討されている。
興味深いことに、GKの期限付き移籍を模索しているクラブの中にはユヴェントスも含まれている。ユヴェントスはPSGとの激しい争奪戦から撤退したと報じられているものの、最終的には鈴木を期限付きで迎え入れる可能性がある。
背番号1を巡る争いは続く
当面の間、サフォノフとシュヴァリエによる熾烈な争いはフランスの首都で続く。どちらのGKもエンリケの目には決定的な優位を築けておらず、先発の座は完全に白紙の状態だ。昨季に先発の座を失ったにもかかわらず、シュヴァリエはパリに残り、自身のポジションを取り戻す決意を固めている。
プレシーズン序盤の様子を見る限り、指導陣はGKの序列を完全にリセットしたようだ。直近のマジョルカとの親善試合では0-3で敗れたが、両GKにはそれぞれ45分ずつアピールの機会が与えられた。サフォノフが先発して2失点を喫し、シュヴァリエはハーフタイム明けに投入され、CKから1失点を許した。
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パリで未来を築く
PSGは鈴木の獲得を当面の目標として追うだけでなく、GK部門の将来に向けた準備も着実に進めている。パリSGは長期的な安定を確保するため、若い複数の選択肢を確保済みだ。有望な18歳GKアレッサンドロ・ロンゴーニは、この夏の早い段階でフリー移籍により加入し、フランスで成長を続けている。さらに、アカデミーの有望株アルトゥール・ヴィニョーは最近、クラブと2029年までの初のプロ契約を結んだ。
ピッチ上でこのポジションを務められるのは1人だけだが、PSGは継続的に選択肢を増やしている。鈴木が加わる可能性が実現すれば、クラブの包括的な長期戦略にさらなる魅力的な要素が加わることになる。
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