鈴木を獲得したとしても、ルイス・エンリケ率いるトップチームに即座に組み込まれるとは限らない。『ル・パリジャン』によれば、PSGはこの日本人タレントを獲得した後、すぐに期限付き移籍に出す可能性があるという。十分な出場機会を求める鈴木は、1シーズンにわたって別のクラブで有望な成長を続け、その後、より高い評価を得てパリに戻ることも考えられる。この戦略はクラブ首脳陣の間で真剣に検討されている。

興味深いことに、GKの期限付き移籍を模索しているクラブの中にはユヴェントスも含まれている。ユヴェントスはPSGとの激しい争奪戦から撤退したと報じられているものの、最終的には鈴木を期限付きで迎え入れる可能性がある。