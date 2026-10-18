ストラスブール戦の勝利は、首都のクラブにとって決して容易なものではなかった。PSGは試合の大半でリードを許し、攻め続けて77分、ザバルニーのゴールでようやく突破口を開いた。今季初ゴールを決めたザバルニーの一撃をきっかけに終盤に攻勢を強め、敵対的な雰囲気の中で最終的に3-1の勝利を収めた。

選手のやりくりも試合を難しくし、PSGは大きな重圧を受けながら終盤を戦うことを余儀なくされた。厳しい欧州での戦いが続いた一週間を経て、チームが見せた粘り強さは精神的な強さの証しだった。ザバルニーは、相手が強豪を倒そうと強い意欲を持って臨む難しいアウェー戦では、チームの結束こそが最大の武器になると語った。