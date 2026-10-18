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PSGが粘り強くストラスブールを下した後、イリア・ザバルニーはリーグ・アンへの「ファーマーズリーグ」というレッテルを意に介さず
フランス1部リーグを擁護する
スタッド・ドゥ・ラ・メノーでの激戦を制した後、ザバルニーはフランスサッカーに対する長年の過小評価について語った。英仏海峡の向こう側では、ファンや識者がリーグ・アンの競争力を軽視するために「ファーマーズリーグ」という言葉をたびたび使ってきた。しかし、PSGのセンターバックは、そうした見方は現実とかけ離れていると主張する。
ミックスゾーンでザバルニーは、国内リーグの試合がトップレベルの選手に与える精神的、肉体的な負担について説明した。「チャンピオンズリーグの試合後にリーグ戦へ戻るのは、時に難しい。でも今日は、勝ちたいという気持ちを持ったチームを見た。僕たちにとって、リーグ・アンでプレーするのは決して簡単ではない。みんな『Famers League』などと言って冗談にするけど、リーグ・アンでPSGと対戦するのは決して簡単ではない。難しい試合だった。相手も良かったけど、僕たちの方が上だった」と、『フット・メルカート』が伝えた。
- AFP
ストラスブールで逆境を乗り越える
ストラスブール戦の勝利は、首都のクラブにとって決して容易なものではなかった。PSGは試合の大半でリードを許し、攻め続けて77分、ザバルニーのゴールでようやく突破口を開いた。今季初ゴールを決めたザバルニーの一撃をきっかけに終盤に攻勢を強め、敵対的な雰囲気の中で最終的に3-1の勝利を収めた。
選手のやりくりも試合を難しくし、PSGは大きな重圧を受けながら終盤を戦うことを余儀なくされた。厳しい欧州での戦いが続いた一週間を経て、チームが見せた粘り強さは精神的な強さの証しだった。ザバルニーは、相手が強豪を倒そうと強い意欲を持って臨む難しいアウェー戦では、チームの結束こそが最大の武器になると語った。
重圧の中で発揮される集団の強さ
この日のテーマは粘り強さだった。特に、負傷者が出て逆転への反撃が頓挫しかねない状況で、それが試された。DFは、試合終盤に形勢が不利になっても、チームがプレーの水準を維持できたことを称えた。スコアやピッチ上に残る選手の人数にかかわらず、全力を尽くすことを求めるエンリケ監督の下、こうした結束力はチームの特徴となっている。
「僕たちにとって厳しい試合だった。ここでのプレーが難しくなることは分かっていた。早い時間に失点したけれど、プレーを続けて改善し、勝ち点3を獲得した。僕たちには素晴らしい選手がそろった良いチームがある。10人でも9人でも、プレーすることは問題ではない。僕たちは常に一緒にプレーする。一緒に勝つんだ」とザバルニーは付け加えた。
- AFP
欧州での挑戦を見据えて
国内での難関を乗り越えたPSGは、再び欧州の舞台へ目を向けなければならない。バルセロナとの重要なチャンピオンズリーグの一戦に向け、ストラスブールで見せた粘り強さが不可欠となる。国内での優位を保ちながら欧州の強豪と渡り合うことがクラブの最大の目標であり、その実現にはザバルニーの守備の安定感が重要だ。この勝利でPSGは首位を維持し、バルセロナを迎える一戦に向けて勢いを保った。
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