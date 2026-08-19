書面報告書には不満を抱いているものの、PSGは主審のピッチ上での判定そのものを完全に覆そうとしているわけではない。クラブ幹部は、メンデスが遅れたチャレンジによってレッドカードを提示されるに値したという事実については争っていない。

その代わり、クラブは報告書の文言にただ困惑しているだけであり、状況の実態を誤って伝えていると強く感じている。パリ側の幹部は、メンデスが深い位置へ走り込んだ時点ではすでにプレーは正式に再開されていたと主張しており、この出来事は完全にボールとは無関係の場面で起きたという主審の説明と食い違っている。