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PSGが激怒！ 厳しい主審報告書により、トロフェ・デ・シャンピオンでのランス戦敗戦で退場処分を受けたヌーノ・メンデスに壊滅的打撃の可能性も
トロフェ・デ・シャンピオンでの失望
PSGは日曜日、ランスに0-1で敗れたトロフェ・デ・シャンピオンの失望的な結果を受け、その余波に備えている。タイトルを逃したことに加え、パリSGは10人で試合を終えた。ポルトガル人左SBメンデスは、試合終了間際に一発退場を命じられた。24歳の退場処分は首都クラブにとっていら立たしい夜に追い打ちをかけたが、この出来事の波紋はまだ収まりそうにない。
- PRESSE SPORTS
「暴力的なストライキ」
主な争点となっているのは、主審ピニャールが提出した公式戦評である。フランス『RMC Sport』によると、この試合を裁いた審判は、DFの退場につながった一件を説明するにあたり、とりわけ強い表現を選んだという。ピニャールは試合後の文書で、このポルトガル代表の行為を「ボールのない場面での暴力的な打撃」と詳細に記したと報じられている。この特定の用語は通常、重大な反則に対して用いられるものであり、パリ側の首脳陣は極めて厳しすぎる表現だと受け止めている。
PSG、退任を受け入れる
書面報告書には不満を抱いているものの、PSGは主審のピッチ上での判定そのものを完全に覆そうとしているわけではない。クラブ幹部は、メンデスが遅れたチャレンジによってレッドカードを提示されるに値したという事実については争っていない。
その代わり、クラブは報告書の文言にただ困惑しているだけであり、状況の実態を誤って伝えていると強く感じている。パリ側の幹部は、メンデスが深い位置へ走り込んだ時点ではすでにプレーは正式に再開されていたと主張しており、この出来事は完全にボールとは無関係の場面で起きたという主審の説明と食い違っている。
- Getty Images Sport
最終的な判断を待っている
ピニャールの報告書における具体的な文言は極めて重要であり、選手に科される最終的な処分に大きく影響する可能性がある。今後、公式の懲戒委員会がこの報告書を精査し、出場停止期間の正確な長さを決定する。文言が厳しく解釈された場合、このサイドバックには長期の出場停止処分が科される可能性がある。今季ここまで公式戦でわずか2試合の出場にとどまっているメンデスは、いつ復帰が認められるのかを知るまで、不安な時を過ごすことになる。
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