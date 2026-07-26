Getty
翻訳者：
PSGが法外な最終提示価格を提示する中、ブラッドリー・バーコラはリヴァプールへの移籍に「前向き」だ。
リヴァプールがバルコラの獲得を目指す
『デイリー・メール』紙によると、リヴァプールは現在、評価額が高騰する中、バルコラの移籍をめぐりパリ・サンジェルマン（PSG）との合意形成に向けて動いている。23歳のフランス代表選手は、欧州王者であるPSGとの新契約にはサインする意向がなく、リヴァプールへの移籍には前向きである意向を示している。
契約はあと2年残っているが、PSGは売却を検討。リヴァプールは以前から関心を寄せ、サラーの穴を埋める理想的な選手と評価している。
- (C)Getty Images
PSGが巨額の移籍金を要求
『ザ・メール』紙によると、PSGはバルコラの移籍金として1億4000万ポンドを要求。年齢やポテンシャル、市場価格を考慮し、クラブ側は妥当な額だと主張している。
リヴァプールは減額を求め交渉する見込みで、昨夏は7500万ポンドで代理人と話していた。アーセナルやバイエルンも関心を示し、チェルシーも問い合わせたが、交渉がまとまればバルコラはリヴァプールとの移籍を望むと伝えられている。
ウインガーがルイス・エンリケ監督の序列で順位を下げた
バルコラはPSGでレギュラーを確保できず、新天地を求める意欲が高まっている。PSGがRBライプツィヒのヤン・ディオマンデ獲得に動いており、実現すればバルコラの序列はさらに下がっていた。しかし、現在、レアル・マドリードがディオマンデ争奪戦で優位に立っている。
リヴァプールもディオマンデに8500万ポンドのオファーを提示したが拒否された。それでもバルコラには継続して興味を示している。一方、アーセナルはヴィニシウス・ジュニアの獲得の可能性を探っており、ジュリアン・アルバレスにも高い関心を維持しているため、リヴァプールにとっての道はさらに開けつつある。
- Getty
リヴァプールとバーコラの今後はどうなるのか？
リヴァプールは、パリ・サンジェルマンが提示した高額移籍金に応じるか、別の補強候補を探すか、今すぐ判断しなければならない。ライバルクラブが動きを強める前に、クラブは交渉で妥協点を見出す必要がある。一方、バルコラは2026年W杯でフランス代表を準決勝に導いた功績を称えられ、当面は休暇を満喫する。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。