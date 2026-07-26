PSGが法外な最終提示価格を提示する中、ブラッドリー・バーコラはリヴァプールへの移籍に「前向き」だ。

バルコラはPSGでレギュラーを確保できず、新天地を求める意欲が高まっている。PSGがRBライプツィヒのヤン・ディオマンデ獲得に動いており、実現すればバルコラの序列はさらに下がっていた。しかし、現在、レアル・マドリードがディオマンデ争奪戦で優位に立っている。

リヴァプールもディオマンデに8500万ポンドのオファーを提示したが拒否された。それでもバルコラには継続して興味を示している。一方、アーセナルはヴィニシウス・ジュニアの獲得の可能性を探っており、ジュリアン・アルバレスにも高い関心を維持しているため、リヴァプールにとっての道はさらに開けつつある。