開幕戦での1勝のみで、その後は4連敗。マルセイユは現在、勝ち点3にとどまり、リーグ戦でル・アーヴルを上回るのみの最下位から2番目に沈んでいる。

また、マルセイユのファンによる抗議ムードも避けられないものとなっている。矛先はチームそのものというより、クラブの財政面で極めてデリケートな時期だった今夏に発足した新経営陣に向けられている。

試合中にはゴール裏から横断幕が掲げられ、チャントも響き、試合終了後のブーイングはピッチ上の選手たちにも向けられた。