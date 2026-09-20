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ライブ
FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-PSGAFP
Emanuele Tramacere
翻訳者：

PSGが再始動した。クラシックで2-1の勝利を収め、マルセイユを下から2番目の順位に沈めた。ウェアは退場、スタンドの幹部陣には抗議が向けられた。

マルセイユ
パリ・サンジェルマン
リーグ・アン
マルセイユ 対 パリ・サンジェルマン

マルセイユの深刻な危機に終わりは見えない。ル・クラシックでもPSGに敗戦した。

マルセイユは泥沼の危機からどうしても抜け出せず、ル・クラシックでのPSG戦でも、この“フランス・ダービー”におけるパリ勢の優位があらためて示された。ルイス・エンリケ率いるチームもリーグ戦の入りは決して良くなかったが、ベロドロームで苦境に立たされるブルーノ・ジェネジオのチームを相手に2-1で競り勝った。


  • 試合

    試合内容は実際のところかなり拮抗しており、両チームに重要なチャンスがあった。前半は完全なイーブンで終わり、ゴールはすべて後半の10分間のうちに生まれた。まずはドゥエのアシストからフェラン・トーレスが先制し、その後にグイリのアシストからゴメスが同点弾。最後は主将マルキーニョスの一撃でパリ勢が再び勝ち越した。元ユヴェントスのウェアが2枚目のイエローカードで退場となったことで、事実上パリ勢に勝ち点3が転がり込み、OMが過去10年間でわずか1度しか勝てていないこのダービーで、パリ勢がまたしても勝利を収めた。

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  • 「礼儀正しい」異議申し立て

    開幕戦での1勝のみで、その後は4連敗。マルセイユは現在、勝ち点3にとどまり、リーグ戦でル・アーヴルを上回るのみの最下位から2番目に沈んでいる。

    また、マルセイユのファンによる抗議ムードも避けられないものとなっている。矛先はチームそのものというより、クラブの財政面で極めてデリケートな時期だった今夏に発足した新経営陣に向けられている。

    試合中にはゴール裏から横断幕が掲げられ、チャントも響き、試合終了後のブーイングはピッチ上の選手たちにも向けられた。

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