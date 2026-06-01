アレクセイ・バトラコフの移籍交渉は、代理人のドミトリー・チェルツォフ氏によると大筋で合意に達した。ロシア番組『Comment Show』でチェルツォフ氏は、ロコモティフ・モスクワとPSGとの交渉が10回以上行われ、今週カンポスがモスクワを訪れると明かした。

彼は「移籍の可能性は95％だ。PSGとロコモティフの首脳はすでに10回以上電話で協議し、今週カンポス氏がモスクワで最終決定する」と明かした。 移籍金は2500万ユーロ、年俸は500万～600万ユーロ程度になる見込みだ」と明かした。