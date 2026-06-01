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PSGがロシア人MFの獲得に近づく。移籍金は2500万ユーロで、代理人は「移籍は95％決まった」と明かした
代理人が最終交渉を認めた
アレクセイ・バトラコフの移籍交渉は、代理人のドミトリー・チェルツォフ氏によると大筋で合意に達した。ロシア番組『Comment Show』でチェルツォフ氏は、ロコモティフ・モスクワとPSGとの交渉が10回以上行われ、今週カンポスがモスクワを訪れると明かした。
彼は「移籍の可能性は95％だ。PSGとロコモティフの首脳はすでに10回以上電話で協議し、今週カンポス氏がモスクワで最終決定する」と明かした。 移籍金は2500万ユーロ、年俸は500万～600万ユーロ程度になる見込みだ」と明かした。
ルイス・カンポスが最後の猛攻を率いる
ルイス・カンポスが関与していることから、PSGがバトラコフの移籍を急いでいることが分かる。モスクワ訪問では2500万ユーロの契約細部を最終調整し、正式発表へ最後の詰めの段階だ。
チャンピオンズリーグ制覇直後の積極的な補強で、チーム活性化を狙う。PSGはGKマトヴェイ・サフォノフに続き、ロシア市場への注目を強めている。
エンリケのプロフィールに合致する
バトラコフは、商業的な注目だけでなく、ルイス・エンリケ監督の戦術にも合う。20歳のこのMFは、汎用性と技術力でPSGの補強方針にぴったりだ。
ロシアでの成績は圧巻で、最高レベルで通用する力を示した。ロコモティフ・モスクワでの直近シーズン、36試合で17ゴール13アシストを記録した。
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採用の新たな時代
このロシアの若き天才の獲得は、パリのクラブが「ガラクティコ」級スターから将来性ある若手に方針転換したことを示す。最終ラインで多用途に使えるバトラコフは、長いリーグ・アンと欧州大会で貴重な戦力となるだろう。
契約最終段階（残り5％）が今週中に完了すれば、今夏初の大型補強となる。年俸最大600万ユーロで、クラブはパルク・デ・プランスでチームを牽引する次代の創造的中心として彼に大きな期待を寄せている。