PSGがレアル・マドリードのプレミアリーグ移籍候補であるエドゥアルド・カマヴィンガを獲得しない理由

この23歳の選手をめぐる憶測は、主にマドリードでの彼の現状に起因している。レンヌから加入して以来、このフランス人選手は自身の希望するポジションで定位置を確保するのに苦戦してきた。その代わりに、戦術的な適応力の高さから、守備的ミッドフィールダー、ウイング、さらには左サイドバックとしても起用されており、それがラ・リーガの強豪クラブでの存在感を高める妨げとなっている。

こうした定位置の不在は、不満の高まりにつながっている。カマヴィンガはシーズンで最も重要な試合において度々ベンチを温めることとなり、この傾向はアルバロ・アルベロア監督の就任後も続いている。報道によると、この控え選手としての役割により、かつてレンヌの若き天才と呼ばれた彼は、チーム内での現在の立場に不満を抱いているという。