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PSGがレアル・マドリードのプレミアリーグ移籍候補であるエドゥアルド・カマヴィンガを獲得しない理由
PSGはすでに中盤の戦力が充実している
PSGはここ数回の移籍市場において戦略を転換し、ルイス・エンリケ監督の戦術的要件に合致する特定の能力を持つ選手に焦点を当てている。ヴィティーニャやジョアン・ネヴェスといった選手がすでにチームの主力として定着していることから、『オンゼ・モンディアル』は、同クラブがカマヴィンガの獲得を計画しておらず、今夏の移籍市場でも獲得に向けた動きはないと報じている。
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ベルナベウで高まる不満
この23歳の選手をめぐる憶測は、主にマドリードでの彼の現状に起因している。レンヌから加入して以来、このフランス人選手は自身の希望するポジションで定位置を確保するのに苦戦してきた。その代わりに、戦術的な適応力の高さから、守備的ミッドフィールダー、ウイング、さらには左サイドバックとしても起用されており、それがラ・リーガの強豪クラブでの存在感を高める妨げとなっている。
こうした定位置の不在は、不満の高まりにつながっている。カマヴィンガはシーズンで最も重要な試合において度々ベンチを温めることとなり、この傾向はアルバロ・アルベロア監督の就任後も続いている。報道によると、この控え選手としての役割により、かつてレンヌの若き天才と呼ばれた彼は、チーム内での現在の立場に不満を抱いているという。
プレミアリーグの強豪クラブが警戒を強めている
たとえPSGがこの機会を見送るつもりだとしても、カマヴィンガに対する関心は欧州全土で依然として高い。彼の身体能力と技術力は、激しいイングランドのサッカーに完璧に適合していると見なされている。夏の移籍市場が近づく中、プレミアリーグの強豪クラブ数チームが状況を注視していると報じられている。
これまで若手選手の放出に消極的だったレアル・マドリードも、本人が移籍を強く希望すれば、選択肢を検討せざるを得なくなるかもしれない。特に、今夏の大幅なチーム再編を見据え、ピッチ上の他のポジションの刷新を図っていることから、適切な評価額であればクラブもオファーを受け入れる可能性があると見られている。
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今後の見通しについては、まだ最終的な決定は下されていない
スペインとフランスの双方から様々な噂が飛び交っているにもかかわらず、カマヴィンガは今後の去就についてまだ明確な決断を下していない。このミッドフィルダーは現在も契約下にあるため、たとえ現在の出場時間がその地位を反映していないとしても、理論上はレアル・マドリードの長期的な構想の一部である。今後数週間は、彼がアルベロア監督の下で再び主力としての地位を取り戻せるかどうかを決定づける重要な時期となるだろう。
ワールドカップ開催年の国際試合日程を考えると、その重要性は特に高い。クラブレベルでの出場時間の減少はすでにフランス代表での地位に影響を与えており、レギュラーとしての起用は彼にとって最優先事項となっている。現時点では、プレミアリーグへの移籍の可能性はまだ残されているものの、PSGへの移籍は完全に消え去ったようだ。