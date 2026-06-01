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PSGがブンデスリーガの注目選手と口頭合意に達し、リヴァプールはモハメド・サラーの後継者獲得に失敗した
PSGがコートジボワールのスター選手を先行獲得
ルイス・カンポスはPSGの成功を受け、チームの再構築をすでに始めている。長丁場のシーズンで生じた「極度の疲労」を避けるため、ルイス・エンリケ監督の戦力を刷新する必要がある。
長期的な安定性を重視するクラブは、右サイドに運動量豊富な選手が必要だと考えている。
クヴィチャ・クヴァラツヘリアやブラッドリー・バルコラは左を好み、ウスマン・デンベレも中央へ移行しているため、右ウイングの補強が急務だ。
この穴を埋める候補として浮上したのがヤン・ディオマンデで、PSGはリヴァプールと直接争奪戦に突入した。リヴァプールは、将来的なモハメド・サラーの後継者として彼を最優先ターゲットに定めていた。
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ディオマンデと口頭で合意に達した
19歳のディオマンデ争奪戦は、PSG有利で決着へ。Sky Germanyによると、本人はPSG移籍に同意済み。クラブ首脳は双方の合意を確認した上で、市場戦略を最終決定する見込み。
バイエルン・ミュンヘンも強い関心を示しているが、ディオマンデは同クラブへの移籍に前向きではないという。リヴァプールのプロジェクトには依然として興味があるものの、流れはパリに向いており、リヴァプールは説得に苦労しそうだ。
ライプツィヒの断固たる姿勢
RBライプツィヒは交渉で有利だ。ディオマンデは昨夏レガネスから加入し、2030年まで契約がある。36試合で13ゴール9アシストを記録し、ブンデスリーガ最優秀若手選手に選ばれた。
クラブは高額な移籍金を求める見込みだが、PSGは戦力過多を理由に過剰な支払いを避ける方針だ。
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PSGが首位に立ち、競争は激しさを失っている。
複雑な移籍交渉により、多くのクラブが撤退。リヴァプールは依然として関心があるが、選手側には複数の代理人がおり、交渉は難航している。
PSGは早期に選手側の意向を掴み、積極的なアプローチで欧州のライバルに優位に立っている。
移籍の成否はPSGとライプツィヒが移籍金で合意するかどうかにかかっている。本人がフランス移籍を強く希望しているため、リヴァプールはサラーの穴を埋める世界クラスウインガーを他で探すことになるかもしれない。