ルイス・カンポスはPSGの成功を受け、チームの再構築をすでに始めている。長丁場のシーズンで生じた「極度の疲労」を避けるため、ルイス・エンリケ監督の戦力を刷新する必要がある。

長期的な安定性を重視するクラブは、右サイドに運動量豊富な選手が必要だと考えている。

クヴィチャ・クヴァラツヘリアやブラッドリー・バルコラは左を好み、ウスマン・デンベレも中央へ移行しているため、右ウイングの補強が急務だ。

この穴を埋める候補として浮上したのがヤン・ディオマンデで、PSGはリヴァプールと直接争奪戦に突入した。リヴァプールは、将来的なモハメド・サラーの後継者として彼を最優先ターゲットに定めていた。



