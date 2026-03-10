PSG/Nike
PSGがナイキ×ジョーダンとのコラボレーションによる第5ユニフォームを発表。魅惑的なパリの光にインスパイアされた圧倒的なデザインが特徴だ。
欧州王者チームがシーズン終盤戦に間に合うタイミングで、ナイキ×ジョーダン「ナイトエディション」ジャージーを発表。パリの夜の独特の雰囲気を洗練された形でオマージュした本品は、首都の象徴的な輝きを独自のプリントで表現。非常にクールなデザインプロセスを経て誕生した。
革新的な設計プロセス
「ナイトエディション」シャツは「夜に首都を変容させる光の戯れ」から着想を得ており、特にパリジャンと観光客双方にとって重要なランドマークである象徴的なトロカデロ地区の反射光を表現している。
このコンセプトは、黒地に施された独創的なクロームプリント全体に表現され、サッカーシャツのグラフィック表現の限界を押し広げている。革新的なデザインは、トロカデロで360度カメラが捉えた映像から開発されたモチーフで、歪んだ効果がパリの夜の魅惑的な光を再現している。胸元には、ナイキのスウッシュに代わり、ジョーダンの「ジャンプマン」ロゴが配置されている。
ナイキ × ジョーダン コラボレーション
PSGは2025-26シーズン向けに既に4種類のユニフォームを用意しており、11月に発表されたジョーダンとのコラボレーションによる第4ユニフォームも含まれていたが、さらに念のため5つ目のユニフォームを発表することにした。ナイキのバスケットボールラインとのコラボレーションは、特にパリジャンにとって実り多いものとなっている。
収益性と革新性を兼ね備えたこの提携は2018年に始まり、共同ブランドの衣類やシューズの発売に関する契約が締結された。 それ以来、ジョーダンの「ジャンプマン」ロゴはPSGのアウェイ、サード、フォースキットにナイキのスウッシュに代わって掲げられ、2021-22シーズンにはホームシャツにも採用された。当時、リオネル・メッシ、キリアン・エムバペ、ネイマールといったスーパースターたちがパルク・デ・プランスで活躍していた時期だ。
もちろん、このコラボレーションはピッチをはるかに超えて広がっている。フランスにおけるバスケットボールの人気に呼応したコート用共同ブランドスニーカーや、ストリートウェアブームに乗じたトラックジャケットやボトムスなどが展開されている。
全コレクションが完成しました
「ナイトエディション」の発売も例外ではない。4枚目のシャツは、ここ1か月かけて少しずつ公開されてきた新ラインの中心的存在であり、先日ロンドンで開催された「Ici C'est Paris 'La Maison'」ポップアップストアで先行公開された。PSGが新たなサッカー文化の権力基盤としての力を誇示する中でのことだ。
ピッチを超えたこのコレクションには、完全なライフスタイルライン、トレーニングギア、そして「同じモノクロームDNAを基に構築された」試合前アイテムが含まれ、象徴的なエアジョーダン6トレーナーの復活も実現している。
「ナイトエディション」ジャージー、ライフスタイル、トレーニングアイテムは、PSG公式ストアおよびNike.comにて販売中。
