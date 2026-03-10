PSGがナイキ×ジョーダンとのコラボレーションによる第5ユニフォームを発表。魅惑的なパリの光にインスパイアされた圧倒的なデザインが特徴だ。

PSGは2025-26シーズン向けに既に4種類のユニフォームを用意しており、11月に発表されたジョーダンとのコラボレーションによる第4ユニフォームも含まれていたが、さらに念のため5つ目のユニフォームを発表することにした。ナイキのバスケットボールラインとのコラボレーションは、特にパリジャンにとって実り多いものとなっている。

収益性と革新性を兼ね備えたこの提携は2018年に始まり、共同ブランドの衣類やシューズの発売に関する契約が締結された。 それ以来、ジョーダンの「ジャンプマン」ロゴはPSGのアウェイ、サード、フォースキットにナイキのスウッシュに代わって掲げられ、2021-22シーズンにはホームシャツにも採用された。当時、リオネル・メッシ、キリアン・エムバペ、ネイマールといったスーパースターたちがパルク・デ・プランスで活躍していた時期だ。

もちろん、このコラボレーションはピッチをはるかに超えて広がっている。フランスにおけるバスケットボールの人気に呼応したコート用共同ブランドスニーカーや、ストリートウェアブームに乗じたトラックジャケットやボトムスなどが展開されている。