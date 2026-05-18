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Mohamed Saeed

翻訳者：

PSGがウスマン・デンベレの負傷について最新情報を発表。早期交代により、バロンドール受賞者がアーセナルとのチャンピオンズリーグ決勝を欠場する恐れがある。

ウスマン・デンベレ
パリ・サンジェルマン
リーグ・アン
アーセナル
チャンピオンズ リーグ

パリ・サンジェルマンは、リーグ・アン最終戦で早期交代したFWウスマン・デンベレの負傷について最新情報を発表した。元バルセロナ所属の同選手はパリFC戦で足を引きずり退場。チャンピオンズリーグ決勝アーセナル戦までわずか12日であり、深刻な怪我への懸念が高まっている。

  • PSG、デンベレのふくらはぎの不調を確認

    フランス王者である同クラブは、日曜日のパリFC戦で右ふくらはぎに違和感を感じ途中交代したデンベレについて、今後数日間治療に専念すると発表した。29歳の同選手は特別なケアを受けており、状態は当初の懸念ほど深刻ではないという。

    バロンドール受賞者の負傷は同行サポーターに一時的な動揺をもたらしたが、検査の結果、重傷ではないと判明した。クラブの医療スタッフは、今月下旬のブダペスト遠征に向けて彼の回復を継続的に見守る。

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  • Paris Saint-Germain Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    ルイス・エンリケは不安があっても冷静だ

    パリ・ダービーで2-1と敗れた後、スペイン人監督は「深刻な問題ではない」と強調し、ウインガーをゴンサロ・ラモスに交代させた。

    エンリケ監督は「単なる疲労だ。憶測だが、深刻ではなく、まだ2週間ある」と語った。

    この見方は、FWが重度の肉離れを免れたとする報道とも一致する。検査の結果、ふくらはぎに違和感はあるものの損傷はなく、欧州ビッグマッチまでには回復する可能性が高まった。

  • チャンピオンズリーグ決勝まで、時間との戦い

    デンベレは今シーズン、パリ・サンジェルマンで39試合に出場し、19ゴール11アシストを記録している。

    PSGが欧州タイトル2連覇を目指す上で彼の出場は不可欠とされ、5月30日の決勝までに医療スタッフが12日間で100％のコンディション回復を狙う。

    クラブは休養で回復できると確信しており、今週は慎重に練習しているものの、ブダペストでの出場に大きな懸念はないという。

  • Spain v France: Semi-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    「レ・ブルー」に対する国際的な懸念

    フランス代表コーチ陣もデンベレの負傷状況を注視する。彼はデシャン監督にとって不可欠な戦力で、2026年W杯代表にも選ばれている。このままではPSGのタイトル争いに支障をきたすだけでなく、北米大会に向けた準備も遅れる恐れがある。

    当面はメディア対応や軽めの練習を欠場する見込みだが、チャンピオンズリーグのハンガリー戦では最前線でチームを牽引すると期待されている。

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