PSGがウスマン・デンベレの負傷について最新情報を発表。早期交代により、バロンドール受賞者がアーセナルとのチャンピオンズリーグ決勝を欠場する恐れがある。

フランス王者である同クラブは、日曜日のパリFC戦で右ふくらはぎに違和感を感じ途中交代したデンベレについて、今後数日間治療に専念すると発表した。29歳の同選手は特別なケアを受けており、状態は当初の懸念ほど深刻ではないという。

バロンドール受賞者の負傷は同行サポーターに一時的な動揺をもたらしたが、検査の結果、重傷ではないと判明した。クラブの医療スタッフは、今月下旬のブダペスト遠征に向けて彼の回復を継続的に見守る。