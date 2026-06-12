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PSGがウェストハムの2選手争奪戦に参入。マンチェスター・ユナイテッドとレアル・マドリードはマテウス・フェルナンデスの獲得で競争激化。
フランスの強豪クラブが2選手に注目
FootMercatoによると、2連覇中の欧州王者は戦力層を厚くするため補強を推進。スポーツディレクターのカンポスは、ウェストハムのフェルナンデス（中盤）とサマービル（サイド）をターゲットに設定。ウェストハムのチャンピオンシップ降格を受け、両クラブはすでに予備交渉を開始した。
- AFP
ハンマーズは多額の報酬を要求している
水面下では交渉が急速に進展。夏のチーム再編を目論むイングランドのクラブはPSG首脳に具体的な金額を提示した。
マンチェスター・ユナイテッドやレアル・マドリードとの競争を避けるため、カンポス氏はロンドンのクラブと接触した。同クラブはフェルナンデスの移籍金として8000万ユーロを要求。サマーヴィルについても予備交渉が行われ、ウェストハムの要求額は5000万ユーロ前後だ。
降格で資産売却を余儀なくされる
ウェストハムは深刻な財政難に直面し、主力選手の売却が不可避だ。これにより、スター選手2人の退団はほぼ確定視されている。PSGにとってフェルナンデスの獲得は、ヴィティーニャやジョアン・ネヴェスに続く、カンポスGMの「ポルトガル人選手を重視する」方針に沿った動きとなる。
- AFP
移籍争いが始まった
PSGは、巨額評価額に見合う共同オファーを提出するか否かを検討中。マンチェスター・ユナイテッドとレアル・マドリードもフェルナンデス獲得に強い関心を示しており、PSGの道のりは容易ではない。一方、サマービルは現在、オランダ代表としてワールドカップに集中している。大会後、関係者は慌ただしい夏の移籍市場を迎える。