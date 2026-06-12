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Wolverhampton Wanderers v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

PSGがウェストハムの2選手争奪戦に参入。マンチェスター・ユナイテッドとレアル・マドリードはマテウス・フェルナンデスの獲得で競争激化。

移籍情報
パリ・サンジェルマン
マテウス・フェルナンデス
クリセンシオ・サマーフィル
ロリアン
ウェストハム
プレミアリーグ

パリ・サンジェルマンがウェストハム・ユナイテッドに対し、MFマテウス・フェルナンデスとFWクリセンシオ・サマーヴィルの同時獲得を打診した。国内での優位を維持し多戦線を戦うため、戦力補強を急ぐ。交渉はルイス・カンポスが主導している。

  • フランスの強豪クラブが2選手に注目

    FootMercatoによると、2連覇中の欧州王者は戦力層を厚くするため補強を推進。スポーツディレクターのカンポスは、ウェストハムのフェルナンデス（中盤）とサマービル（サイド）をターゲットに設定。ウェストハムのチャンピオンシップ降格を受け、両クラブはすでに予備交渉を開始した。

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    ハンマーズは多額の報酬を要求している

    水面下では交渉が急速に進展。夏のチーム再編を目論むイングランドのクラブはPSG首脳に具体的な金額を提示した。

    マンチェスター・ユナイテッドやレアル・マドリードとの競争を避けるため、カンポス氏はロンドンのクラブと接触した。同クラブはフェルナンデスの移籍金として8000万ユーロを要求。サマーヴィルについても予備交渉が行われ、ウェストハムの要求額は5000万ユーロ前後だ。

  • 降格で資産売却を余儀なくされる

    ウェストハムは深刻な財政難に直面し、主力選手の売却が不可避だ。これにより、スター選手2人の退団はほぼ確定視されている。PSGにとってフェルナンデスの獲得は、ヴィティーニャやジョアン・ネヴェスに続く、カンポスGMの「ポルトガル人選手を重視する」方針に沿った動きとなる。

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    移籍争いが始まった

    PSGは、巨額評価額に見合う共同オファーを提出するか否かを検討中。マンチェスター・ユナイテッドとレアル・マドリードもフェルナンデス獲得に強い関心を示しており、PSGの道のりは容易ではない。一方、サマービルは現在、オランダ代表としてワールドカップに集中している。大会後、関係者は慌ただしい夏の移籍市場を迎える。