PSGがウェストハムの2選手争奪戦に参入。マンチェスター・ユナイテッドとレアル・マドリードはマテウス・フェルナンデスの獲得で競争激化。

水面下では交渉が急速に進展。夏のチーム再編を目論むイングランドのクラブはPSG首脳に具体的な金額を提示した。

マンチェスター・ユナイテッドやレアル・マドリードとの競争を避けるため、カンポス氏はロンドンのクラブと接触した。同クラブはフェルナンデスの移籍金として8000万ユーロを要求。サマーヴィルについても予備交渉が行われ、ウェストハムの要求額は5000万ユーロ前後だ。