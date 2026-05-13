PSGがまたも優勝！ルイス・エンリケ監督率いるチームがライバルのランスを下し、リーグ・アンのタイトルを再び手にした

国内リーグ最終関門とされた一戦で、PSGはフランス最高峰であることを証明した。 延期されていた第29節で、事実上の優勝チームは2位ランスと対戦。アウェーで臨んだランスは勝てば優勝が決まる状況だったが、2-0で完勝し、パルク・デ・プランスに新たなトロフィーを加えた。

先制点はクヴィチャ・クヴァラツヘリア。彼はホームの観衆を黙らせ、欧州屈指の攻撃手であることを再証明した。レンズは同点を目指し攻めたが、PSG守備陣は堅かった。GKマトヴェイ・サフォノフが好セーブを連発し、4度のビッグチャンスを阻んだ。 後半アディショナルタイム、若きスター、イブラヒム・ムバイがダメ押し弾を記録し、PSGの優勝を決定付けた。