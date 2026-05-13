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PSGがまたも優勝！ルイス・エンリケ監督率いるチームがライバルのランスを下し、リーグ・アンのタイトルを再び手にした
スタッド・ボラール＝デレリスで再び優勝
国内リーグ最終関門とされた一戦で、PSGはフランス最高峰であることを証明した。 延期されていた第29節で、事実上の優勝チームは2位ランスと対戦。アウェーで臨んだランスは勝てば優勝が決まる状況だったが、2-0で完勝し、パルク・デ・プランスに新たなトロフィーを加えた。
先制点はクヴィチャ・クヴァラツヘリア。彼はホームの観衆を黙らせ、欧州屈指の攻撃手であることを再証明した。レンズは同点を目指し攻めたが、PSG守備陣は堅かった。GKマトヴェイ・サフォノフが好セーブを連発し、4度のビッグチャンスを阻んだ。 後半アディショナルタイム、若きスター、イブラヒム・ムバイがダメ押し弾を記録し、PSGの優勝を決定付けた。
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国内での歴史的な支配期間
今回の優勝は、単なるトロフィーではなく、クラブの歴史的節目を示します。 リーグ・アン5連覇を達成した現在のPSGは、2012～2016年の4連覇を超えた。2011年8月の参入以来、15シーズンで12回優勝導いたカタール・スポーツ・インベストメンツ（QSI）のプロジェクトの成果だ。
通算14回目の優勝で、宿敵サンテティエンヌを4差に突き放した。カタール資本時代、パリの独走を止めたのは12年モンペリエ、17年モナコ、21年リールだけだ。 5連覇達成は、PSGと追走グループとの差がさらに広がっていることを示している。
エンリケにとって、2つの夢はまだ消えていない
リーグ優勝を決めたエンリケ監督は、歴史的なシーズン締めくくりに集中できる。ランスが5月22日のフランスカップ決勝・ニース戦へ準備を進める一方、PSGは最大のタイトルを狙う。新王者PSGは5月30日のチャンピオンズリーグ決勝でアーセナルと対戦する。
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リーグ・アンの現状
優勝はほぼ決定したが、リーグにはまだ見どころが多い。PSGは76ポイント、ランスは67ポイントで、来季のチャンピオンズリーググループステージ出場権を確保した。 3位と4位の座を巡る争いが佳境だ。リールが61点で3位、リヨンが60点で4位、レンヌが59点で5位に続く。