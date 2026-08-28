クリスタル・パレスvsマンチェスター・シティの予想スタメン・見どころ・注目選手

キックオフ：2026年8月29日(土)4:00

放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信

2026-27シーズンのプレミアリーグ第2節で鎌田大地と冨安健洋の所属するクリスタル・パレスが強豪マンチェスター・シティをホームに迎える。

クリスタル・パレスは開幕節、エヴァートンに0-2で敗れて黒星スタートとなった。ただし、前半にはポストを叩くなど決定機を作っており、スコアほど一方的な内容ではなかった。今季からサージュが指揮を執る中、第2節ではホーム初戦を迎える。まずは開幕戦で課題となった決定力を改善し、鎌田やウォートンらを中心に中盤から攻撃の質を高め、強敵相手に今季初勝利を狙いたい。

対するマンチェスター・Cは、マレスカのプレミアリーグ初陣となったボーンマス戦で2-1の逆転勝利。先制を許して苦しい展開となったが、84分以降の2得点で勝点3を手にした。特に途中出場のチェルキが2アシストを記録し、攻撃に大きな変化を加えた。一方で、新体制移行に伴って中盤や守備の構成はまだ発展途上。第2節では内容面でも改善を見せ、開幕連勝につなげたいところだ。

この試合で注目したいのは、クリスタル・パレスのカウンターとマンチェスター・Cのトランジションへの対応だ。開幕節のマンチェスター・Cはボールを保持しながらも、ボーンマスの速い攻撃から先制点を許すなど、攻守が切り替わった際に隙を見せた。一方のクリスタル・パレスには、鎌田やウォートンを経由して素早く前線へボールを運ぶ形がある。マンチェスター・Cが敵陣で押し込む時間が長くなると予想される中、クリスタル・パレスがボール奪取からその背後を突いて決定機を作れるか。マンチェスター・C支配力とクリスタル・パレスの速攻という構図が勝敗を左右するポイントになりそうだ。





この試合で特に注目したいのは、古巣セルハースト・パークへ戻るグエイとパレス攻撃陣の対決だ。今夏パレスからシティへ移籍したグエイは、開幕節では中盤で起用され、同点ゴールまで記録する活躍を披露。マレスカもそのパフォーマンスを高く評価している。対するパレスは開幕戦で無得点だっただけに、かつて守備を支えたグエイを攻略して今季初ゴールを奪えるか。開幕戦で明暗が分かれた両チームが、第2節でどのような変化を見せるのかにも注目したい。。



