クリスタル・パレスvsマンチェスター・シティの予想スタメン・見どころ・注目選手
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クリスタル・パレスvsマンチェスター・シティ｜見どころ
キックオフ：2026年8月29日(土)4:00
放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信
2026-27シーズンのプレミアリーグ第2節で鎌田大地と冨安健洋の所属するクリスタル・パレスが強豪マンチェスター・シティをホームに迎える。
クリスタル・パレスは開幕節、エヴァートンに0-2で敗れて黒星スタートとなった。ただし、前半にはポストを叩くなど決定機を作っており、スコアほど一方的な内容ではなかった。今季からサージュが指揮を執る中、第2節ではホーム初戦を迎える。まずは開幕戦で課題となった決定力を改善し、鎌田やウォートンらを中心に中盤から攻撃の質を高め、強敵相手に今季初勝利を狙いたい。
対するマンチェスター・Cは、マレスカのプレミアリーグ初陣となったボーンマス戦で2-1の逆転勝利。先制を許して苦しい展開となったが、84分以降の2得点で勝点3を手にした。特に途中出場のチェルキが2アシストを記録し、攻撃に大きな変化を加えた。一方で、新体制移行に伴って中盤や守備の構成はまだ発展途上。第2節では内容面でも改善を見せ、開幕連勝につなげたいところだ。
この試合で注目したいのは、クリスタル・パレスのカウンターとマンチェスター・Cのトランジションへの対応だ。開幕節のマンチェスター・Cはボールを保持しながらも、ボーンマスの速い攻撃から先制点を許すなど、攻守が切り替わった際に隙を見せた。一方のクリスタル・パレスには、鎌田やウォートンを経由して素早く前線へボールを運ぶ形がある。マンチェスター・Cが敵陣で押し込む時間が長くなると予想される中、クリスタル・パレスがボール奪取からその背後を突いて決定機を作れるか。マンチェスター・C支配力とクリスタル・パレスの速攻という構図が勝敗を左右するポイントになりそうだ。
この試合で特に注目したいのは、古巣セルハースト・パークへ戻るグエイとパレス攻撃陣の対決だ。今夏パレスからシティへ移籍したグエイは、開幕節では中盤で起用され、同点ゴールまで記録する活躍を披露。マレスカもそのパフォーマンスを高く評価している。対するパレスは開幕戦で無得点だっただけに、かつて守備を支えたグエイを攻略して今季初ゴールを奪えるか。開幕戦で明暗が分かれた両チームが、第2節でどのような変化を見せるのかにも注目したい。。
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クリスタル・パレス｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
ヘンダーソン
■DF
カンボ、リチャーズ、富安
■MF
ムニョス、ウォートン、鎌田、ミッチェル、マクニール、エンケティア
■FW
マテタ
■監督
サージュ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：サール
負傷選手情報：リアド
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マンチェスター・シティ｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
ドンナルンマ
■DF
ルイス、クサノフ、ディアス、グヴァルディオル
■MF
アンダーソン、グエーイ、フォーデン、チェルキ、セメンヨ
■FW
ハーランド
■監督
マレスカ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：ドク
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クリスタル・パレスvsマンチェスター・シティ｜注目選手
■クリスタル・パレス｜鎌田大地
クリスタル・パレスの注目は鎌田だ。2024年夏に加入した日本代表MFは、今夏にクラブとの契約を延長し、サージュ新体制でも中盤の主力としてプレー。開幕節のエヴァートン戦ではウォートンとともに先発し、チームが0-2で敗れた中でも、中盤でボールを引き出しながら攻撃のリズムを作った。正確なクロスからムニョスの決定機も演出している。
マンチェスター・C戦では相手にボールを握られる時間も予想されるだけに、鎌田が中盤でプレッシャーをかわし、攻撃へつなげられるかがポイントになる。開幕節ではクリスタル・パレスが好機を作りながら決め切れなかっただけに、ウォートンとの連係から前線の選手を生かし、自らもゴール前へ絡みたい。強豪相手に攻守のつなぎ役としてどこまで存在感を発揮できるか注目だ。
■マンチェスター・シティ｜アーリング・ハーランド
対するマンチェスター・Cの注目はハーランドだ。圧倒的なフィジカルとスピード、ゴール前での決定力を兼ね備えるノルウェー代表FWで、今季もチームの絶対的な得点源として期待される。マレスカ体制で迎えた開幕節の逆転勝利したボーンマス戦でも最前線で先発したが、惜しい場面があったものの、得点には至らなかった。
クリスタル・パレス戦では、ハーランドが今季リーグ初得点を奪えるか注目だ。クリスタル・パレスは開幕節エヴァートン戦で2失点した上にDFリアドが負傷するなど、守備陣にも不安を残した。フォーデンやシェルキらから供給されるボールをゴールへ結びつけ、敵地でマンチェスター・Cを開幕2連勝へ導けるか。エースの決定力が試される一戦となる。
- U-NEXT
クリスタル・パレスvsマンチェスター・シティ｜放送・配信予定
鎌田大地と冨安健洋の所属するクリスタル・パレスとマンチェスター・シティの一戦は、『U-NEXT』が国内独占ライブ配信。
U-NEXTは、プレミアリーグを開幕から最終節までの全試合をライブ配信するため、各クラブの試合を追いたいファンにとって中心的な視聴手段となる。視聴には、U-NEXTが提供する「サッカーパック」への加入が必要となる。配信内容は全380試合のライブ配信に加え、見逃し配信やハイライトも予定されており、リアルタイムで見られない試合を後からチェックしたい場合にも利用しやすい。
現時点で、DAZNやABEMA、SPOTV NOWなど、他の主要サービスでの配信予定は発表されていない。そのため、プレミアリーグ2026-27シーズンを日本で視聴したい場合は、U-NEXTの「サッカーパック」が基本的な選択肢となる。
項目
内容
配信サービス
対象プラン
サッカーパック
配信試合数
プレミアリーグ全380試合
配信内容
ライブ配信、見逃し配信、ハイライト
月額料金
Web申し込み：2,600円(税込み)
アプリ内申し込み：3,000円(税込み)
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