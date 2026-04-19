マンチェスター・シティvsアーセナルの予想スタメン・見どころ｜2025-26プレミアリーグ第33節
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マンチェスター・シティvsアーセナル｜見どころ
キックオフ：2026年4月20日(月)0:30
放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信
プレミアリーグ第33節でマンチェスター・シティとアーセナルによる天王山が開催される。
近年のプレミアリーグを支配してきたマンチェスター・Cは、今季も優勝争いの真っただ中。未消化分を含めて7試合を残す中、首位アーセナルと勝ち点6差の2位につけている。2季ぶりの優勝を目指すためにもこの一戦では勝利以外許されないマンチェスター・Cは、近年アーセナルを苦手としてきたが、3月のカラバオカップ決勝で2-0で勝利しており良い印象とともに本拠地エティハドでの一戦を迎えられそうだ。直近の公式戦3試合でビッグクラブ相手に完封勝利を挙げており、大一番でもしっかりと攻守がかみ合ったフットボールを展開して逆転優勝に向けて勝利を手にできるか。
対するアーセナルは、3季連続2位と悔しい状況が続く中迎えた今季、序盤から首位を独走して22年ぶりのプレミアリーグ優勝に着実に前進している。しかし、シーズン終盤にかけて心配な状態だ。直近の公式戦5試合でわずかに1勝（1分け3敗）と芳しい成績とは言えず、獲得できる可能性の残るタイトルはリーグとチャンピオンズリーグの2つのみになってしまった。それでも、今回の大一番で勝ち点3を手にできればリーグ優勝に王手を掛けたと言っても過言ではない。完敗を喫したカラバオカップ決勝を教訓に指揮官アルテタがどれだけチームを立て直すことができたか見ものだ。
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マンチェスター・シティ｜予想スタメン
■GK
ドンナルンマ
■DF
ヌネス、フサノフ、グエーイ、オライリー
■MF
ロドリ、シウバ、セメンヨ、チェルキ、ドク
■FW
ハーランド
■監督
グアルディオラ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：ストーンズ、ディアス、オライリー
負傷選手情報：グヴァルディオル
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アーセナル｜予想スタメン
■GK
ラヤ
■DF
ティンバー、サリバ、ガブリエウ、インカピエ
■MF
ライス、スビメンディ、サカ、エゼ、マルティネッリ
■FW
ギェケレシュ
監督
アルテタ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：ティンバー、サカ、ウーデゴール、カラフィオーリ、マドゥエケ
負傷選手情報：メリーノ
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マンチェスター・シティvsアーセナル｜注目選手
■マンチェスター・シティ｜アーリング・ハーランド
マンチェスター・Cの注目はストライカーのハーランド。2022年の加入以降、毎シーズンでチームの得点源として大活躍し、数々のタイトル獲得に貢献してきた。今季はシーズン中盤以降、得点ペースこと落ちているものの、すでに公式戦33得点を記録し、プレミアリーグ得点ランキング首位を走っている。
そんなハーランドはアーセナル戦を得意としている。公式戦10試合で5得点を決めており、いずれもリーグ戦での得点だ。直近の直接対決3試合連続得点中と、この試合でもキーマンになることが予想される。不調を打破するためにも得点が必要な同選手が因縁の相手ガブリエウ相手にどのようなパフォーマンスを見せるか注目だ。
■アーセナル｜デクラン・ライス
対するアーセナルの注目はアンカーのライス。2023年にクラブ史上最高額で加入した同選手は、悲願のプレミアリーグ優勝に向けた最後のピースとして大きな期待を背負い、ここまでそれに見合った活躍を残している。中盤のキーマンとして近年のクラブの躍進を支え、今季も中心選手として公式戦45試合に出場する。
マンチェスター・Cとの今回の大一番では中盤の主導権争いがカギを握ると予想される中、ライスの出来が結果を左右する可能性は大いにある。先のカラバオカップ決勝ではボール支配率が低く、中盤をコントロールできないまま敗れており、今回の一戦ではスビメンディとともにいかに試合を支配できるかがカギを握りそうだ。
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マンチェスター・シティvsアーセナル｜放送・配信予定
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