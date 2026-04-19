キックオフ：2026年4月20日(月)0:30

放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信

プレミアリーグ第33節でマンチェスター・シティとアーセナルによる天王山が開催される。

近年のプレミアリーグを支配してきたマンチェスター・Cは、今季も優勝争いの真っただ中。未消化分を含めて7試合を残す中、首位アーセナルと勝ち点6差の2位につけている。2季ぶりの優勝を目指すためにもこの一戦では勝利以外許されないマンチェスター・Cは、近年アーセナルを苦手としてきたが、3月のカラバオカップ決勝で2-0で勝利しており良い印象とともに本拠地エティハドでの一戦を迎えられそうだ。直近の公式戦3試合でビッグクラブ相手に完封勝利を挙げており、大一番でもしっかりと攻守がかみ合ったフットボールを展開して逆転優勝に向けて勝利を手にできるか。

対するアーセナルは、3季連続2位と悔しい状況が続く中迎えた今季、序盤から首位を独走して22年ぶりのプレミアリーグ優勝に着実に前進している。しかし、シーズン終盤にかけて心配な状態だ。直近の公式戦5試合でわずかに1勝（1分け3敗）と芳しい成績とは言えず、獲得できる可能性の残るタイトルはリーグとチャンピオンズリーグの2つのみになってしまった。それでも、今回の大一番で勝ち点3を手にできればリーグ優勝に王手を掛けたと言っても過言ではない。完敗を喫したカラバオカップ決勝を教訓に指揮官アルテタがどれだけチームを立て直すことができたか見ものだ。