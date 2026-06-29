PK戦で敗退目前。ユリアン・ナーゲルスマン監督とドイツ代表は、パラグアイ戦での先制点を奪われたことに悔しさを募らせた。

主審のジャラール・ジャイェドは、ドイツ代表DFヴァルデマール・アントンとパラグアイ代表GKオルランド・ギルの競り合いを確認するためモニターへ。
映像を確認した結果、モロッコ出身の主審は2－1となったはずのゴールを無効とした。この判定に、ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督やベンチ全員、さらに元トップ審判員のパトリック・イトリッヒ、トルステン・キンホーファーも首を傾げた。
主審のジャラール・ジャイェドは、ドイツ代表DFヴァルデマール・アントンとパラグアイ代表GKオルランド・ギルの競り合いを確認するためモニターへ。
映像を確認した結果、モロッコ出身の主審は2－1となったはずのゴールを無効とした。この判定に、ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督やベンチ全員、さらに元トップ審判員のパトリック・イトリッヒ、トルステン・キンホーファーも首を傾げた。
まず、何が起きたのか。ナサニエル・ブラウンのコーナーキックがファーポストへ飛び、ターがヘディングで決めた。しかしVAR介入後、主審はアントンとギルの競り合いをドイツ人選手のアントンのファウルと判定。その結果、102分のゴールは無効となった。
ZDFの審判専門家キンホーファーは「この判定は理解できない。言葉が出ない」と嘆いた。
MagentaTV解説のイトリッヒも「接触はあったが、突き飛ばしや押しのけ、掴みかかりはなかった。明らかな誤審ではなく、VAR介入は不当で、ゴールは有効だった」と語った。
5mエリアでのGK保護ルールは「もうない」とイットリッヒ氏。腕をつかんでいない以上、フィールド審判ジャイェド氏は最初の判定を維持すべきだった。 「私にとっては誤った判定だ」とイットリッヒ氏は明言した。
ナゲルスマン監督は判定に呆然と頭を抱えた。ドイツは前半、粘り強いパラグアイ守りに苦しみ、エンシソのゴールで0－1とリードを許した。
後半開始早々の54分、カイ・ハーヴェルツが同点弾をマークしたが、90分は1－1で終了。延長に入るとドイツは早期敗退を避けようと攻勢を強めた。だからこそ、ターンのゴールが誤って取り消されたのは痛かった。
試合はPK戦へ。ドイツは6本中3本を止められ、16強で姿を消した。
結果、ドイツは3大会連続でベスト16進出を逃した。かつての強さはどこへ。