PK戦で敗退目前。ユリアン・ナーゲルスマン監督とドイツ代表は、パラグアイ戦での先制点を奪われたことに悔しさを募らせた。

まず、何が起きたのか。ナサニエル・ブラウンのコーナーキックがファーポストへ飛び、ターがヘディングで決めた。しかしVAR介入後、主審はアントンとギルの競り合いをドイツ人選手のアントンのファウルと判定。その結果、102分のゴールは無効となった。

ZDFの審判専門家キンホーファーは「この判定は理解できない。言葉が出ない」と嘆いた。

MagentaTV解説のイトリッヒも「接触はあったが、突き飛ばしや押しのけ、掴みかかりはなかった。明らかな誤審ではなく、VAR介入は不当で、ゴールは有効だった」と語った。

5mエリアでのGK保護ルールは「もうない」とイットリッヒ氏。腕をつかんでいない以上、フィールド審判ジャイェド氏は最初の判定を維持すべきだった。 「私にとっては誤った判定だ」とイットリッヒ氏は明言した。



