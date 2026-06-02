PK失敗後、ガブリエルのシャツ販売が350%増加。CL出場を逃した不運なPKを受け、アーセナルファンがブラジル人DFを応援している。

この悔しい敗北後、ブラジル代表ガブリエルはSNSでファンにメッセージを送った。結果は残念だが、22年ぶりのプレミアリーグ制覇を成し遂げたチームを誇りに思うと語った。

今シーズンを振り返り、彼はこう投稿した。「つらいですが、このチームと成し遂げたすべてに誇りを感じます。いつも支えてくれた素晴らしいファンに感謝します。今日は一緒に祝ってパレードを楽しんでください。来シーズンまた会いましょう！愛を込めて、ビッグ・ガビより。」彼は今年、チームの要として活躍した。