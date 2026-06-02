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PK失敗後、ガブリエルのシャツ販売が350%増加。CL出場を逃した不運なPKを受け、アーセナルファンがブラジル人DFを応援している。
シャツの売り上げが急増
『The Athletic』によると、チャンピオンズリーグ決勝でガブリエルがPKを失敗した後、彼のユニフォーム売り上げは350％急増した。PK戦で敗れたアーセナルは大きな失望に直面したが、サポーターは強い団結を示した。 5人目のキッカーを務めたガブリエルはシュートをクロスバー上に外し、チームは2年連続で欧州制覇を逃した。2020年にリールから加入した彼は週末、アーセナル選手別ユニフォーム売上1位に躍り出た。一時、他の選手を2倍上回る売れ行きだったという。
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ガブリエルが心温まるメッセージを投稿
この悔しい敗北後、ブラジル代表ガブリエルはSNSでファンにメッセージを送った。結果は残念だが、22年ぶりのプレミアリーグ制覇を成し遂げたチームを誇りに思うと語った。
今シーズンを振り返り、彼はこう投稿した。「つらいですが、このチームと成し遂げたすべてに誇りを感じます。いつも支えてくれた素晴らしいファンに感謝します。今日は一緒に祝ってパレードを楽しんでください。来シーズンまた会いましょう！愛を込めて、ビッグ・ガビより。」彼は今年、チームの要として活躍した。
多大な影響と長期的な展望
北ロンドン移籍以来、ファンから揺るぎない支持を受けるセンターバック。アーセナルでは通算261試合24得点を記録し、今季プレミアリーグ制覇にも貢献した。全大会51試合4得点。2023-24シーズンのコミュニティ・シールドに続き、国内タイトルを再び獲得した。 クラブは2029年6月30日までの長期契約を結んでおり、1度のPK失敗で彼の評価が揺らぐことはない。
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注目はワールドカップ制覇へ
ガブリエルは今シーズンのアーセナルでの試合を終え、今後は代表戦に集中する。ブラジル代表としてワールドカップ準備を進め、パナマ戦（6-2勝利）は欠場した。本大会前に6月7日のエジプト戦に出場し、グループCのモロッコ、ハイチ、スコットランド戦でもプレーしたいとしている。