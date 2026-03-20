PKが与えられたかと思えば取り消された――ジェノア対ウディネーゼ戦で何が起きたのか。マレッリ主審：「カバセレが本能的に腕を広げた」

3月20日（金）20時45分にキックオフしたジェノア対ウディネーゼ戦（2025/2026シーズン・セリエA第30節）は、後半49分、ペナルティエリア内でのカバセレのハンドにより、主審のコッルーがジェノアにPKを宣告した際、場内は一触即発の緊張感に包まれた。
しかし、長いVARチェックの末、主審はオンフィールドレビューの指示を受け、PKを取り消す判断を下した。これに対し、ジェノアのベンチやスタジアム全体から激しい抗議の声が上がった。
3月20日（金）20時45分にキックオフしたジェノア対ウディネーゼ戦（2025/2026シーズン・セリエA第30節）は、後半49分、ペナルティエリア内でのカバセレのハンドにより、主審のコッルーがジェノアにPKを宣告した際、場内は一触即発の緊張感に包まれた。
しかし、長いVARチェックの末、主審はオンフィールドレビューの指示を受け、PKを取り消す判断を下した。これに対し、ジェノアのベンチやスタジアム全体から激しい抗議の声が上がった。
コロンボへの中央へのロングパスに対し、ジェノアのこのフォワードはボールをコントロールしてペナルティエリアへと進んだ。マークを外していたカバセレが左腕でその軌道を遮ったが、その腕は当初は背中の後ろに曲げていたものの、ボールに触れる瞬間、わずかにボールの方向へと広げられていた。 コッルー主審はこの動きを捉え、即座にピッチ上でPKを宣告した。もしそのコース変更がなければ、コロンボはオコエと1対1の局面を迎えていたはずだった。
DAZNの映像解説者ルカ・マレッリは、コッル主審の判定前にこの場面について次のようにコメントした。「判定は容易ではない。VAR室がどう判断するか見守ろう。体の体積が増加しているかどうかを確認する必要がある。 ボールに向かってわずかな動きはあるが、実際に体積が増加しているのか、あるいは腕が触れているものの自然な位置にあるのかを検討する必要がある。再確認するということなので、おそらく腕は自然な位置にあると判断したのだろう」
ピッチ中央にいた審判のコッルーは、ピッチ上で笛を吹いた判断とは異なる決定を下し、次のように発表した。「ビデオ判定の結果、背番号27の選手は腕を自然な位置にしていた。最終決定として、PKを取り消す」
コッル主審は判定後、ダニエレ・デ・ロッシのチームメイトに対してレッドカードを提示した。これにより、映像判定担当のルカ・マレッリが説明を完結させる時間を得た。「VAR室が判断し、その後コッル主審によって正しいと認められたのは、ボールに向かって――おそらく本能的な――動きはあったものの、身体の体積が増加していなかったという点だ。 正面カメラからは、ボールに触れた瞬間に腕が動いている様子は確認できなかった」