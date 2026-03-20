PKが与えられたかと思えば取り消された――ジェノア対ウディネーゼ戦で何が起きたのか。マレッリ主審：「カバセレが本能的に腕を広げた」

3月20日（金）20時45分にキックオフしたジェノア対ウディネーゼ戦（2025/2026シーズン・セリエA第30節）は、後半49分、ペナルティエリア内でのカバセレのハンドにより、主審のコッルーがジェノアにPKを宣告した際、場内は一触即発の緊張感に包まれた。





しかし、長いVARチェックの末、主審はオンフィールドレビューの指示を受け、PKを取り消す判断を下した。これに対し、ジェノアのベンチやスタジアム全体から激しい抗議の声が上がった。



