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PETA、クリスタル・パレスに「フェニックスを羽ばたかせて」と訴え。生きたハクトウワシのマスコットを試合日の役目から恒久的に引退させるよう求める
動物愛護団体が変更を要求
動物愛護団体PETAは、クリスタル・パレスの幹部に対し、試合前の演出で生きたハクトウワシのフェニックスを使用することを永久にやめるよう求めた。クラブのCEO、シャロン・レイシー宛てに送った正式な書簡では、「生きた動物をマスコットとして二度と使用しない」と約束するよう求めている。
2024年8月にケント州のイーグル・ハイツ・ワイルドライフ・ファウンデーションから迎えられたこの鳥は、1973年にマルコム・アリソンの下で採用されたクラブのアイデンティティーを象徴している。
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活動家ら、スタジアムのストレスが大きい環境を指摘
活動家らは、既存の着ぐるみキャラクターであるピート・ザ・イーグルなどがいれば、野生動物を試合当日の騒がしさにさらさずに観客を楽しませるには十分だと主張する。活動家らは書簡で「人目を避けて暮らすワシには、大音量が響くストレスの多いスタジアム環境よりも、ふさわしい扱いがある」と強調。「まぶしい照明や大きな音、騒がしい観客によって、鳥は恐怖を感じ、方向感覚を失い、パニックに陥る可能性がある」と警告した。
試合当日の娯楽にこの鳥を利用することを批判し、PETAのカリス・ベネット博士はこう述べた。「ハクトウワシは自由の象徴として敬われている。それなのにフェニックスは、サッカーファンを楽しませるための小道具同然に扱われている。
「クリスタル・パレスにはすでにサポーターを盛り上げる人間のマスコットがいる。野生動物を騒がしく混雑したスタジアムに連れ込む理由はない。PETAはクラブに対し、フェニックスが自由に羽を広げられるよう、試合当日の役目から完全に引退させることを求めている」
過去の事案が安全上のリスクを浮き彫りに
要請を裏付けるため、同団体は長年にわたりサッカー場で生きた鳥が巻き込まれた、複数の憂慮すべき事例を挙げた。スタジアム内で動物が被害を受けた過去の例として、PETAは書簡で「ボールが当たって死んだフクロウ、壁やガラス窓に衝突したワシ、ファンの頭に止まり、その男性の頭皮に爪を食い込ませたハヤブサ」を挙げている。
PETAは、相手チームのサポーターが関わった別の事件にも触れ、「別のケースでは、騒ぎを起こしたサッカーのサポーターが、ライバルチームのワシのマスコットを殴った」と続けた。
これは2015年9月、南ロンドンのライバルであるチャールトンとの激しいリーグカップの一戦で、フェニックスの前任だったケイラが襲われた事件を指す。クラブ初代のアメリカのハクトウワシであるケイラは、2010年にお披露目されて以来、ピッチの端から端まで飛ぶ姿をたびたび見せていたが、2020年6月に心臓発作で死んだ。28歳だった。
- Getty Images Sport
トルコ遠征を前に高まるプレッシャー
ピッチ外での異議申し立てが行われる中、ピエール・サージュ監督にはすでに厳しい目が向けられていた。チームはリーグ開幕から7試合で勝ち点7しか獲得していない。日曜日には南ロンドンのクリスタル・パレスがアメックス・スタジアムで宿敵ブライトンに0-5で大敗し、事態はさらに悪化。この大敗ではディエゴ・ゴメスがハーフウェーラインから決めたゴールが際立った。パレスは木曜日、ヨーロッパリーグでベシクタシュとのアウェー戦に臨み、巻き返しを図る。
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