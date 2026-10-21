活動家らは、既存の着ぐるみキャラクターであるピート・ザ・イーグルなどがいれば、野生動物を試合当日の騒がしさにさらさずに観客を楽しませるには十分だと主張する。活動家らは書簡で「人目を避けて暮らすワシには、大音量が響くストレスの多いスタジアム環境よりも、ふさわしい扱いがある」と強調。「まぶしい照明や大きな音、騒がしい観客によって、鳥は恐怖を感じ、方向感覚を失い、パニックに陥る可能性がある」と警告した。

試合当日の娯楽にこの鳥を利用することを批判し、PETAのカリス・ベネット博士はこう述べた。「ハクトウワシは自由の象徴として敬われている。それなのにフェニックスは、サッカーファンを楽しませるための小道具同然に扱われている。

「クリスタル・パレスにはすでにサポーターを盛り上げる人間のマスコットがいる。野生動物を騒がしく混雑したスタジアムに連れ込む理由はない。PETAはクラブに対し、フェニックスが自由に羽を広げられるよう、試合当日の役目から完全に引退させることを求めている」