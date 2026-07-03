【7月5日】パラグアイvsフランスのキックオフ時間・メンバー・放送予定

FIFAワールドカップ2026のラウンド16でパラグアイ代表とフランス代表が激突する。ドイツ代表を撃破したパラグアイ代表が優勝候補のフランス代表に挑む注目の一戦だ。
本記事では、パラグアイ代表vsフランス代表のキックオフ時間や放送予定、メンバーなどを紹介する。
FIFAワールドカップ2026のラウンド16でパラグアイ代表とフランス代表が激突する。ドイツ代表を撃破したパラグアイ代表が優勝候補のフランス代表に挑む注目の一戦だ。
本記事では、パラグアイ代表vsフランス代表のキックオフ時間や放送予定、メンバーなどを紹介する。
FIFAワールドカップ2026ラウンド16（決勝トーナメント2回戦）のパラグアイ代表vsフランス代表は、現地時間7月4日(土)に開催。キックオフは現地時間午後5時に予定されており、日本との時差は13時間あるため、日本時間7月5日(日)午前6時に試合開始の予定だ。
7月5日(日)開催のFIFAワールドカップ2026ラウンド16のパラグアイ代表vsフランス代表は、アメリカのペンシルベニア州フィラデルフィアにある「フィラデルフィア・スタジアム（リンカーン・ファイナンシャル・フィールド）」で開催される。
フィラデルフィア・スタジアムは、収容人数6万7000人を超える大型スタジアム。アメリカンフットボールNFLの強豪フィラデルフィア・イーグルスの本拠地でもある同スタジアムでは、ワールドカップ2026のグループステージ5試合が開催され、ラウンド16のこの試合が同スタジアムで開催される今大会最後の試合となる。
FIFAワールドカップ2026ラウンド16のパラグアイ代表vsフランス代表は、テレビ放送は地上波『日本テレビ系列』とBS「NHK BSP4K」、ネット配信は『DAZN』で生中継・ライブ配信が予定されている。
|チャンネル
|形態
|中継開始
|DAZN
|ネット
|午前6:00
|日本テレビ系列
|地上波
|午前5:40
|BSP4K
|BS
|午後9:00(録画)
※中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は各公式サイトよりご確認ください。
FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。
DAZN
DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。
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月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。
W杯出場：9回目(4大会ぶり)
最高成績：準々決勝(2010)
FIFAランキング：41位
▼GK
1 ロベルト・フェルナンデス（セロ・ポルテーニョ）
12 オルランド・ヒル（サン・ロレンソ）
22 ガストン・オルベイラ（オリンピア）
▼DF
2 グスタボ・ベラスケス（セロ・ポルテーニョ）
3 オマル・アルデレテ（サンダーランド／イングランド）
4 フアン・カセレス（ディナモ・モスクワ／ロシア）
5 ファビアン・バルブエナ（グレミオ／ブラジル）
6 フニオール・アロンソ（アトレチコ・ミネイロ／ブラジル）
13 ホセ・カナレ（ラヌース／アルゼンチン）
15 グスタボ・ゴメス（パルメイラス／ブラジル）
26 アレクサンドロ・マイダナ（タジェレス／アルゼンチン）
▼MF
8 ディエゴ・ゴメス（ブライトン／イングランド）
11 マウリシオ・マガリャンイス（パルメイラス／ブラジル）
14 アンドレス・クバス（バンクーバー・ホワイトキャップス／カナダ）
16 ダミアン・ボバディージャ（サンパウロ／ブラジル）
17 アレハンドロ・ロメロ（アルアイン／アラブ首長国連邦）
20 ブライアン・オヘダ（オーランド・シティ／アメリカ）
23 マティアス・ガラルサ（アトランタ・ユナイテッド／アメリカ）
▼FW
7 ラモン・ソサ（パルメイラス／ブラジル）
9 アントニオ・サナブリア（クレモネーゼ／イタリア）
10 ミゲル・アルミロン（アトランタ・ユナイテッド／アメリカ）
18 アレックス・アルセ（インデペンディエンテ／アルゼンチン）
19 フリオ・エンシソ（ストラスブール／フランス）
21 ガブリエル・アバロス（インデペンディエンテ／アルゼンチン）
24 グスタボ・カバジェロ（ポーツマス／イングランド）
25 イシドロ・ピッタ（レッドブル・ブラガンチーノ／ブラジル）
▼監督
グスタボ・アルファロ
W杯出場：17回目(8大会連続)
最高成績：優勝(1998,2018)
FIFAランキング：3位
▼GK
1 ブライス・サンバ（レンヌ）
16 マイク・メニャン（ACミラン／イタリア）
23 ロビン・リセール（RCランス）
▼DF
2 マロ・ギュスト（チェルシー／イングランド）
3 リュカ・ディーニュ（アストン・ヴィラ／イングランド）
4 ダヨ・ウパメカノ（バイエルン／ドイツ）
5 ジュール・クンデ（バルセロナ／スペイン）
15 イブラヒマ・コナテ（リヴァプール／イングランド）
17 ウィリアン・サリバ（アーセナル／イングランド）
19 テオ・エルナンデス（アル・ヒラル／サウジアラビア）
21 リュカ・エルナンデス（パリ・サンジェルマン）
26 マクサンス・ラクロワ（クリスタル・パレス／イングランド）
▼MF
6 マヌ・コネ（ASローマ／イタリア）
8 オーレリアン・チュアメニ（レアル・マドリード／スペイン）
13 エンゴロ・カンテ（フェネルバフチェ／トルコ）
14 アドリアン・ラビオ（ACミラン／イタリア）
18 ウォーレン・ザイール＝エメリ（パリ・サンジェルマン）
▼FW
7 ウスマン・デンベレ（パリ・サンジェルマン）
9 マルクス・テュラム（インテル／イタリア）
10 キリアン・エンバペ（レアル・マドリード／スペイン）
11 マイケル・オリーセ（バイエルン／ドイツ）
12 ブラッドリー・バルコラ（パリ・サンジェルマン）
20 デジレ・ドゥエ（パリ・サンジェルマン）
22 ジャン＝フィリップ・マテタ（クリスタル・パレス／イングランド）
24 ラヤン・シェルキ（マンチェスター・シティ／イングランド）
25 マグネス・アクリウシュ（モナコ）
▼監督
ディディエ・デシャン