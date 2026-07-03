【7月5日】パラグアイvsフランスのキックオフ時間・メンバー・放送予定

FIFAワールドカップ2026のラウンド16でパラグアイ代表とフランス代表が激突する。ドイツ代表を撃破したパラグアイ代表が優勝候補のフランス代表に挑む注目の一戦だ。

本記事では、パラグアイ代表vsフランス代表のキックオフ時間や放送予定、メンバーなどを紹介する。