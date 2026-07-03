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paraguay franceGetty Images
Yuta Tokuma

【7月5日】パラグアイvsフランスのキックオフ時間・メンバー・放送予定

ワールドカップ
パラグアイ 対 フランス
パラグアイ
フランス

【FIFAワールドカップ2026】FIFAワールドカップ2026ラウンド16（決勝トーナメント2回戦）のパラグアイ代表vsフランス代表のキックオフ時間、試合会場、放送・配信予定を紹介。

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FIFAワールドカップ2026のラウンド16でパラグアイ代表とフランス代表が激突する。ドイツ代表を撃破したパラグアイ代表が優勝候補のフランス代表に挑む注目の一戦だ。

本記事では、パラグアイ代表vsフランス代表のキックオフ時間や放送予定、メンバーなどを紹介する。

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