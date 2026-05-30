MVPのシェイ・ギルジアス＝アレクサンダーのチームは、相棒ジャレン・ウィリアムズが太腿の負傷で再び欠場すると発表した。
翻訳者：
OKCに悲報！2人のスター選手が、サンアントニオ・スパーズとの決戦第7戦を欠場。
ウィリアムズはチームの2番目の得点源だが、ウェスタン・カンファレンス決勝の第3～5戦とレイカーズとの2回戦全試合を欠場した。この怪我は1回戦のサンズ戦第2戦で負ったものだ。
ウェスタン・カンファレンス・ファイナル第1戦では37分間に出場し26得点（FG 11/25）、7アシスト、3リバウンドを記録したが、第2戦で再発。 第2戦で再発し、長期離脱後も第6戦では明らかな影響があった。
マーク・ダイグノーヘッドコーチも「彼は100％ではない」と認めた。第6戦では10分で1得点、2ターンオーバーに終わった。
ウィリアムズはレギュラーシーズンも33試合の出場にとどまっていた。 25歳の彼は昨季プレーオフでも右手首の月状骨靭帯断裂に耐え、優勝後に手術を受けた。プレーオフ中にリドカインとコルチゾンの注射を28～29回打ったと明かしている。
手術後は数か月間休養し、11月末にようやくコートに復帰していた。
- Getty Images Sport
OKCはスパーズ戦でもアジェイ・ミッチェルを欠く
スターティング5では、ウィリアムズの代役として再びジャレッド・マッケインが起用される見込みだ。マッケインはシーズン中にフィラデルフィア・76ersからトレードで加入し、過去2回のプレーオフラウンドで1試合平均12.6得点を記録している。スパーズとの第3戦では24得点を挙げ、チームの勝利に貢献した。
ウィリアムズに加え、OKCはスパーズとの第7戦でアジャイ・ミッチェルも欠く。ミッチェルはスパーズ戦第3戦でふくらはぎを痛め、以降欠場している。
レイカーズとの準決勝ではレブロン・ジェームズやオースティン・リーブスを相手に18、20、24、28点をマーク。レギュラーシーズンでも成長を示した。
レギュラーシーズンでは57試合に出場し、平均25.8分で13.6得点（FG成功率48.5%、3.3リバウンド、3.6アシスト）をマーク。ルーキーイヤーは平均16.6分で6.5得点だった。