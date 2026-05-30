OKCに悲報！2人のスター選手が、サンアントニオ・スパーズとの決戦第7戦を欠場。

ウィリアムズはチームの2番目の得点源だが、ウェスタン・カンファレンス決勝の第3～5戦とレイカーズとの2回戦全試合を欠場した。この怪我は1回戦のサンズ戦第2戦で負ったものだ。

ウェスタン・カンファレンス・ファイナル第1戦では37分間に出場し26得点（FG 11/25）、7アシスト、3リバウンドを記録したが、第2戦で再発。 第2戦で再発し、長期離脱後も第6戦では明らかな影響があった。

マーク・ダイグノーヘッドコーチも「彼は100％ではない」と認めた。第6戦では10分で1得点、2ターンオーバーに終わった。

ウィリアムズはレギュラーシーズンも33試合の出場にとどまっていた。 25歳の彼は昨季プレーオフでも右手首の月状骨靭帯断裂に耐え、優勝後に手術を受けた。プレーオフ中にリドカインとコルチゾンの注射を28～29回打ったと明かしている。

手術後は数か月間休養し、11月末にようやくコートに復帰していた。