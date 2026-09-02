この動きは、単にMLSのリザーブ組織として機能するという枠を常に超えてきたリーグ拡大において、極めて重要な一歩となる。 MLS NEXT Proは今年初め、クラブがリブランディングを行い、新たな市場で基盤を築く意向を発表していた。その際、MLSクラブに選手を「供給する」役割を果たしつつ、独立したチームとして機能することが期待されている。

ニューヨーク・シティFCの提携クラブも、ほぼ同様の形で運営される。試合はニュージャージー州のNEXUSスポーツ・コンプレックスで行うものの、引き続きニューヨーク・シティFCの管理下に置かれ、若手選手の育成を進めるうえで重要となる選手の移動に関する権限も、同クラブが保持する。

ニューヨーク・シティFCのブラッド・シムズCEOは声明で、「ニューヨーク・シティFCはこれまでも、次世代の地元サッカー選手とファンの育成に取り組んできた。Hometown Soccer Holdingsとの提携は、その使命を強化する最新の一歩だ」と述べた。

「MLS NEXT Proの新時代の最前線に立ち、ミドルセックス郡に素晴らしいクラブを築き上げる一助となれることを嬉しく思う。若いプロ選手たちが、専用のファンベースとアイデンティティーを持つクラブの一員となり、ミドルセックス郡の専用スタジアムでプレーすることは、彼らの成長をさらに加速させるだろう。

「同じくらい重要なのは、ミドルセックス・リージョナル・ハブが国内有数のサッカーマーケットの一つに根差し、ニュージャージーにすでにある活気あるサッカー文化と、強力な若手選手の供給基盤をさらに発展させることだ。地元選手がニューヨーク・シティFCの育成ルートに入る新たな機会を生み出し、トップタレント育成の実績をさらに積み上げていくことを楽しみにしている」