Getty
翻訳者：
NYCFC、野心的なリーグスポンサーのホームタウン・サッカー・ホールディングスによる取り組みの中で、MLSネクスト・プロのチームのリブランドと移転を発表
- Pacific Press Agency
MLSNPの先駆けとなる存在
この動きは、単にMLSのリザーブ組織として機能するという枠を常に超えてきたリーグ拡大において、極めて重要な一歩となる。 MLS NEXT Proは今年初め、クラブがリブランディングを行い、新たな市場で基盤を築く意向を発表していた。その際、MLSクラブに選手を「供給する」役割を果たしつつ、独立したチームとして機能することが期待されている。
ニューヨーク・シティFCの提携クラブも、ほぼ同様の形で運営される。試合はニュージャージー州のNEXUSスポーツ・コンプレックスで行うものの、引き続きニューヨーク・シティFCの管理下に置かれ、若手選手の育成を進めるうえで重要となる選手の移動に関する権限も、同クラブが保持する。
ニューヨーク・シティFCのブラッド・シムズCEOは声明で、「ニューヨーク・シティFCはこれまでも、次世代の地元サッカー選手とファンの育成に取り組んできた。Hometown Soccer Holdingsとの提携は、その使命を強化する最新の一歩だ」と述べた。
「MLS NEXT Proの新時代の最前線に立ち、ミドルセックス郡に素晴らしいクラブを築き上げる一助となれることを嬉しく思う。若いプロ選手たちが、専用のファンベースとアイデンティティーを持つクラブの一員となり、ミドルセックス郡の専用スタジアムでプレーすることは、彼らの成長をさらに加速させるだろう。
「同じくらい重要なのは、ミドルセックス・リージョナル・ハブが国内有数のサッカーマーケットの一つに根差し、ニュージャージーにすでにある活気あるサッカー文化と、強力な若手選手の供給基盤をさらに発展させることだ。地元選手がニューヨーク・シティFCの育成ルートに入る新たな機会を生み出し、トップタレント育成の実績をさらに積み上げていくことを楽しみにしている」
支援を必要とするコミュニティ？
主催者は、まだ名称未定のこのフランチャイズが、大きな実りをもたらす可能性のある市場のニーズに合致することを期待している。ミドルセックス郡には90万人が暮らしており、ニュージャージー州は長年にわたってアメリカ・サッカーの盛んな地域として知られ、USMNTやMLSで名の知られた人材を数多く輩出してきた。
ミドルセックス郡コミッショナー委員会のロナルド・G・リオス委員長は、「ミドルセックス郡、そして約90万人の住民にプロサッカーをもたらすことで、ニュージャージー州における新たな魅力的スポーツ拠点になる」と述べた。「郡コミッショナー委員会と私は、この新クラブがこの地域のサッカー文化をさらに後押しし、特に若者の間でこのスポーツへの新たな関心を呼び起こすと確信している。ニュージャージーMLS NEXT Pro、Hometown Soccer Holdings、そしてニューヨーク・シティFCをNEXUSと私たちの地域社会に迎えられることを誇りに思う。住民に長く残る影響を与え、この地域により多くの来訪者を引きつけることは間違いない」と語った。
さらなる拡大はあるのか？
このニュースは、MLSと投資グループのKKRが4月に「戦略的投資」を発表した後にもたらされたものだ。彼らは新たな市場で独立したチームを設立し、その後MLSクラブに選手を供給する形を構築することを目指している。長期的な目標は、新たなブランドを築き、中規模収容のスタジアムを建設することにある。MLSクラブは、事業権をKKR自体に委ねるか、あるいは管理権を維持するかを選択できる見込みだが、その大半はこの枠組みに加わるとみられている。MLSが選手層の拡充を目指す中で、これは重要な取り組みと見なされている。
- MLS
MLSNP――成功物語か？
MLS NEXT Proはこれまで、アメリカのトップリーグへ人材を送り出すうえで成功した受け皿となってきた。現在は30クラブを擁し、そのうち27クラブがMLSのチームと提携している。MLSNPでプレーした、あるいは育成を受けた数百人の選手が、その後MLS本体で出場を果たしている。今後数年でリーグは新たな非提携クラブの発表が見込まれており、一方でより多くのMLSクラブには提携クラブのリブランドも促されている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。