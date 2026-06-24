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NYCFCが米国代表クリスチャン・プリシッチに興味を示していると報じられた。しかしミランは売却するつもりはないとしている。
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NYCFCの関心
このMLSクラブは最近、複数のビッグネーム獲得噂が流れている。2027年にクイーンズの新スタジアムへ移転予定で、そのことがスーパースター加入につながるとの観測もある。 シティ・グループ傘下の同クラブは創設時、フランク・ランパード、アンドレア・ピルロ、デビッド・ビジャらを招へいしたが、以降はチーム全体のバランスを重視している。
『The Athletic』によると、プリシッチの加入が実現すれば、エティハド・パークにとって大きな後押しとなる。
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ミランのシーズン
プルシッチのミランでの活躍は、一長一短だった。序盤はセリエA屈指の選手だったが、2025年12月以降は得点が止まり、チームはチャンピオンズリーグ出場権を逃した。
最終的な成績は8ゴール4アシストだった。
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ミランが主導権を握っている
それでもミランは状況を掌握している。プリシッチの契約は2027年末に満了するが、クラブには2028年まで延長するオプションがある。組織が大きく変わっても、クラブは彼をプロジェクトの要と見ており、放出には消極的だ。ミランは今月初め、マックス・アッレグリ監督との契約を解除し、元マンチェスター・ユナイテッド監督のルーベン・アモリムを招聘した。
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プリシッチは米国代表に集中している
ポチェッティーノ監督率いる米国代表は好調な夏を過ごし、パラグアイとオーストラリアに勝利してグループDを首位突破。プリシッチは負傷で第2戦を欠場したが、第3戦には出場できる見込みだ。たとえ結果が必要なくても、彼は代表での活躍に集中している。