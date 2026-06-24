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USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Thomas Hindle

翻訳者：

NYCFCが米国代表クリスチャン・プリシッチに興味を示していると報じられた。しかしミランは売却するつもりはないとしている。

移籍情報
クリスティアン・プリシッチ
ACミラン
ニューヨークシティFC
MLS
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報道によると、NYCFCはクリスチャン・プリシッチの獲得に関心を示している。しかしセリエAの強豪クラブは、同選手を売却するつもりはないと通告した。The Athleticによると、2026年W杯後に多くのMLSクラブがプリシッチの北米移籍を希望しているという。それでもミランは放出に消極的だ。

  • Nico Fernandez NYCFCGetty

    NYCFCの関心

    このMLSクラブは最近、複数のビッグネーム獲得噂が流れている。2027年にクイーンズの新スタジアムへ移転予定で、そのことがスーパースター加入につながるとの観測もある。 シティ・グループ傘下の同クラブは創設時、フランク・ランパード、アンドレア・ピルロ、デビッド・ビジャらを招へいしたが、以降はチーム全体のバランスを重視している。

    『The Athletic』によると、プリシッチの加入が実現すれば、エティハド・パークにとって大きな後押しとなる。

    • 広告
  • Pulisic MilanGetty Images

    ミランのシーズン

    プルシッチのミランでの活躍は、一長一短だった。序盤はセリエA屈指の選手だったが、2025年12月以降は得点が止まり、チームはチャンピオンズリーグ出場権を逃した。

    最終的な成績は8ゴール4アシストだった。

  • Christian Pulisic Milan 2025Getty

    ミランが主導権を握っている

    それでもミランは状況を掌握している。プリシッチの契約は2027年末に満了するが、クラブには2028年まで延長するオプションがある。組織が大きく変わっても、クラブは彼をプロジェクトの要と見ており、放出には消極的だ。ミランは今月初め、マックス・アッレグリ監督との契約を解除し、元マンチェスター・ユナイテッド監督のルーベン・アモリムを招聘した。

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    プリシッチは米国代表に集中している

    ポチェッティーノ監督率いる米国代表は好調な夏を過ごし、パラグアイとオーストラリアに勝利してグループDを首位突破。プリシッチは負傷で第2戦を欠場したが、第3戦には出場できる見込みだ。たとえ結果が必要なくても、彼は代表での活躍に集中している。

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