【NXGN 2026】女子サッカー若手選手TOP25｜世界最高のヤングスター・逸材は？

真の意味で世代を代表する選手であり、彼女のような才能が現れることはそう多くない。2024年夏、まずはBチームで育成する選手としてバルセロナに加入したが、わずか数週間でトップチームへと駆け上がった。それ以降も全く停滞することなく、様々な役割で定期的に違いを生み出している。スイスU-17代表で彼女を指導したヴェロニカ・マリアは、『GOAL』の取材に対して「ボールは彼女の体の延長だよ」と語っている。これ以上の褒め言葉はあまりないだろう。

シェルテンライブはFCチューリヒの男子チームで育ち、16歳で女子トップチームに食い込んだ。そこでは出場機会が限られていたが、グラスホッパーで過ごした唯一のシーズンで何ができるかを証明している。その後はバルセロナへと渡り、アレクシア・プテジャスやアイタナ・ボンマティといった選手たちから学びながら、ボックス・トゥ・ボックス型の逸材としてよりチームでの存在感を高めている。

また代表レベルでも、まだ若く経験も浅いにもかかわらず、彼女はすでにスイス代表のスター選手だ。それに伴うプレッシャーにも負けないメンタリティを備えており、同時に巨大な野心も抱いている。

「私が絶対に叶えたい夢は、バロンドールを受賞することよ」。昨年彼女は明言した。2026年版『NXGN』に輝いたシェルテンライブを阻むものはなにもない。いずれは世界最高の選手として最大限の賛辞を得られるだろう。それほどの逸材である。