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Women's NXGN 2026 GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

【NXGN 2026】女子サッカー若手選手TOP25｜世界最高のヤングスター・逸材は？

【NXGN】2026を発表。『GOAL』男子・女子サッカー界における世界最高の10代選手をランキング化し、ジュード・ベリンガム、ラミン・ヤマル、レナ・オーバードルフ、リンダ・カイセドらに続く2026年版の「世界最高の若手選手」を決定する。

毎年恒例の【NXGN】リストが2026年版として戻ってきた。『GOAL』が男子・女子サッカーの世界トップティーンエイジャーの才能をランク付けし、地球上で最高の若手サッカー選手として認められる勝者を決定する。

女子の【NXGN】リストが2026年版では、20の異なる国から選出。すでに各国A代表として確立された選手やタイトル獲得経験者、そして今後何十年にもわたって女子サッカー界を牽引するであろう逸材たちが名を連ねている。

それでは、2007年1月1日以降に生まれた女子サッカー界最高の逸材たちトップ25を紹介しよう。

  • Aissatou Fall NXGN 2026Getty/GOAL

    25アイサトゥ・ファル（メディナ・アイグル）

    2025年のアフリカ女子ネーションズカップ（WAFCON）が開幕した時点でまだ17歳だったにもかかわらず、ファルはセネガルが史上2度目となる準々決勝進出を果たすうえでキープレーヤーとなった。膝の問題で経験豊富なムバヤン・ソウが欠場を強いられた中、開幕前にわずか8キャップにとどまっていた彼女は全く動じることもなく、全試合にフル出場。4試合中2試合でクリーンシートを達成するのに貢献した。その中には、前回王者の南アフリカ戦も含まれている。PK戦での末にセネガルは一歩及ばなかったが、それでもチームにとって、そしてファルにとっても目覚ましい大会だった。さらに彼女はクラブレベルでもその成果を手にし、大会後には国内王者メディナ・アイグルへの移籍を勝ち取っている。

    年齢以上の落ち着きを備え、そびえ立つような存在感を放つ18歳の彼女は、セネガルの未来にとって欠かせないピースである。

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  • Yu Jong-hyang NXGN 2026Getty/GOAL

    24ユ・ジョンヒャン（ネゴヒャン・スポーツクラブ）

    女子サッカーにおける北朝鮮の存在感は、今も人々の関心を集め続けている。2024年にU-17女子ワールドカップとU-20女子ワールドカップの両方を制した同国は、2025年のU-17大会でもタイトルを守った。そして、その主役がユ・ジョンヒャンだ。16歳の彼女は、わずか7試合で8得点3アシストという驚異的なスタッツを記録し、ブラジルを破った準決勝では2得点を挙げていう。

    大会を通じて3度プレイヤー・オブ・ザ・マッチに輝いた彼女が得点王に輝いたのは当然の結果である。モロッコで行われた今大会で、ユの得点力とチャンスメイク能力は対戦相手すべてにとって脅威であり、彼女がその卓越した技術と本能的な才能をU-20、そして順調にいけばいずれはA代表へとステップアップさせていく姿が見られても不思議ではない。

  • Winfrida Gerald NXGN 2026Getty/GOAL

    23ウィンフリダ・ジェラルド（JKTクイーンズ）

    近年タンザニア女子サッカーには称賛すべき話題が数多くあり、将来に向けて期待できることも多い。2022年のU-17ワールドカップでは、初出場でフランスを破って準々決勝に進出。さらに若さ溢れるA代表も、アフリカ・ネイションズカップに史上初めて2大会連続での出場権を獲得したばかりだ。

    中でも、AFCONに参加した9人の10代メンバーの1人であるウィンフリダ・ジェラルドは、最も有望な存在として際立っている。多才なゴールゲッターである彼女が注目株として頭角を現したのは2023年で、わずか15歳でCAF女子チャンピオンズリーグ史上最年少得点者となった。その後の活躍は、彼女の才能をいっそう際立たせるものとなっている。

    直近3シーズンのうち2度も国内タイトルを獲得したJKTクイーンズの中心選手であるジェラルドは、魅力的な若手有望株が揃う代表チームの中で、自身を重要な戦力として確立するべく着実に進化している。

  • Giulia Galli NXGN 2026Getty/GOAL

    22ジュリア・ガッリ（ローマ）

    2025年、女子サッカー界で最も評価の高い若手ゴールスコアラーの一人たる資質を示し続けた。U-17欧州選手権では4試合で3得点を挙げると、その後のU-17ワールドカップでもイタリア代表としてさらに5得点を記録し、その活躍により大会のブロンズブートを獲得した。その後はU-19代表に選出され、彼女の資質を見てきた者なら誰もが予想したとおり、ゴール前での好調ぶりを維持している。

    クラブレベルではチャンスを得るのはそれほど簡単ではなく、直近3シーズンのうち2度のリーグ優勝を果たしたセリエAの強豪ローマでプレーしていることもあり、出場時間は限られている。だが、途中出場でも彼女が提供できるもの、そして実際に提供しているものがいかに大きいかを物語るのが、ローマが18歳の彼女をレンタルに出すのではなく、トップチームに残すことを選んでいる点だ。

  • Habiba Essam NXGN 2026Getty/GOAL

    21ハビバ・エッサム（アル・アハリ）

    2024年9月、まだ17歳だった彼女にアル・アハリが3年契約（総額100万エジプト・ポンド超）を提示したという事実が、ハビバ・エッサムの才能を何よりも物語っている。それ以降は移籍が正しかったことを十分以上に証明し、驚異的なペースで得点を重ね、1年目でエジプト女子プレミアリーグの年間ベストイレブン候補にも名を連ねた。

    代表チームでも同様のインパクトを出し始めており、2023年末には16歳でデビューすると、今年のアフリカ・ネイションズカップ予選の最終ラウンド進出に向けて重要な2得点を挙げた。

    巧みで、生まれつきの点取り屋でもあるエッサムは、さまざまな形でゴールネットを揺らすことができる逸材だ。シニアの舞台を早くから経験していることは、彼女の成長に確実にプラスとなっている。

  • Laura Berry NXGN 2026Getty/GOAL

    20ローラ・ベリー（レンジャーズ）

    スコティッシュ・ウィメンズ・プレミアリーグ（SWPL）は近年、地元で育った才能ある選手であれ、あるいはその価値を認めた所属元クラブによって他国から送り出されてきた選手であれ、若手が飛躍し成長するための素晴らしい環境であることを証明してきた。そうした魅力的な若手が大量にいる中で、ローラ・ベリーは最も有望な選手の一人として頭角を現している。

    18歳の彼女に注目が集まる理由は、得点記録を見れば一目瞭然だ。2023-24シーズンには、12チーム制リーグで8位に終わったマザーウェルでのわずか12試合で9ゴール3アシストを記録。翌シーズンも一時的にクラブへ再合流するとさらに得点力を発揮し、10試合で11ゴール2アシストをマーク。その後、レンジャーズはこのティーンエイジャーを呼び戻し、勝負を決める力を手元に置く必要があると判断している。

    所属元クラブで迎えた初のフルシーズンでも、ベリーは自分が大いに貢献できることを示している。今季のハイライトの一つは、SWPLカップ準決勝セルティック戦の2ゴール。すでにリーグ戦で二桁得点を挙げていることに加えて、その存在感をさらに際立たせた。この多才で勤勉な攻撃的才能が、スコットランド代表のA代表レベルでチャンスを与えられる日も遠くないだろう。

  • Kaylee Hunter NXGN 2026Getty/GOAL

    19ケイリー・ハンター（AFCトロント）

    2025年に発足したカナダ初の女子プロサッカーリーグであるノーザン・スーパーリーグ（NSL）の初年度シーズンを前に、AFCトロントは17歳の彼女の加入を発表した際に「覚えておきたい名前」との言葉を添えた。そう言ったのも、十分にうなずける。それから10か月後、ハンターは25試合で16ゴールを叩き込み、トロントのレギュラーシーズン首位を後押し。自身も年間ベストイレブンに選ばれ、さらに新人王も受賞した。

    クラブの紹介が示していたとおり、ハンターは輝かしい評判とともにやって来た。カナダの各年代別代表では際立った存在で、16歳にしてU-20に招集され、2024年にはバンクーバー・ホワイトキャップスの年間表彰で最優秀有望女子選手に選出された（前年に同クラブの育成組織に加入）。しかし、そうした環境で培った可能性を、NSLやシニアの舞台へいとも簡単に移し替えたその順応ぶりは驚異的だった。得点力に優れたストライカーとして、トロントがサポーターズ・シールドを獲得し、プレーオフで決勝進出を果たすうえでも重要な役割を担った。

    18歳のハンターを10月に初めてA代表に招集したカナダ代表監督ケイシー・ストーニーは、「彼女の良さは技術だけじゃない。メンタリティだと思う。闘争心があって、意欲があって、飢えがある。フィジカルの強さが求められる試合でも怖がらない。ケイリーのポテンシャルは非常に高い」と評価している。

  • Lola Brown NXGN 2026Getty/GOAL

    18ローラ・ブラウン（チェルシー→クリスタル・パレスへ期限付き移籍）

    ローラ・ブラウンがイングランドにとってもチェルシーにとっても、これほどワクワクさせる若手タレントである理由については語れることがたくさんある。左右どちらのサイドでもプレーでき、両足を見事に使いこなす能力を備え、縦に仕掛けるスピードと技術を兼ね備えたウインガー。昨季もチェルシーでの短い出場機会の中でも十分なインパクトを残していた。現在は2部のクリスタル・パレスにレンタル移籍し、よりフィジカルな側面を経験している。これは間違いなく、トップレベルのサイドバックと対峙するために必要となる強さやタフネスを身につける助けになるだろう。

    ブラウンの将来性を最も強く裏づけた言葉の一つは、選手としても監督としても女子で初めてチャンピオンズリーグを制したチェルシー指揮官ソニア・ボンパストルが「成功するための正しいメンタリティを持っている」と語ったときのものだ。彼女はこう語っている。

    「ある種のメンタリティがなければ、誰かに指導するのは本当に難しい。ローラには勝者のメンタリティ、非情とも言えるメンタリティがすべて備わっている」

  • Indiana dos Santos NXGN 2026Getty/GOAL

    17インディアナ・ドス・サントス（シドニーFC）

    シドニーFCが昨年に新契約を発表した際、彼女を「オーストラリアで最も輝く若き才能」と称した。これには、もちろん自クラブの選手を持ち上げたい意図もある。オーストラリアは優れた若手選手を次々と輩出しているのであればなおさらだ。しかし、シドニーがこれほど強気になる理由は十分にあった。

    このプレーメーカーは2023年にクラブ史上最年少となる15歳でデビューし、2023-24シーズンにはトップチームでより重要な役割を担い、さらにその1年後にはAリーグを席巻。シーズン終了後には年間最優秀若手選手に輝いた。アンテ・ユリッチ監督は2年間の契約延長を「非常に幸運」と喜んだのも納得できる活躍だった。18歳の彼女は現在、2025年6月に負った前十字靱帯損傷（ACL）によって離脱を強いられているものの、強靭なメンタリティを備えるこの創造性あふれる若き才能が華麗に復活すると信じない者はほとんどいないだろう。

  • Giovanna Waksman NXGN 2026Getty/GOAL

    16ジョヴァンナ・ワクスマン（FCフロリダ）

    ジョヴァンナ・ワクスマンをめぐる熱狂は、そう簡単には収まりそうにない。ブラジルではしばらく前から注目株だったが、その視線は数年前にアメリカへも広がった。ボタフォゴのオーナーでワクスマンが男子チームでプレーしていた当時のジョン・テクストルが彼女をフロリダへ招き、自身のFCフロリダ・アカデミーでトレーニングさせ、州内の私立進学校パイン・スクールに通わせる手配をしている。

    パイン・ナイツでの昨季19試合で、87ゴール14アシスト。もはや誤植を疑うレベルの結果である。ヘッドコーチを務めるケリー・ヒルトン＝グリーンは『TCPalm』で「25年間、女子サッカーと高校サッカーを指導してきたが、彼女ほど群を抜いて目立つ選手を見たことがない」と唸るのも無理はない。

    そしてこの1年で、ワクスマンはそのワールドクラスのポテンシャルを世界の舞台へ持ち込んでいる。2024年のU-17ワールドカップにもすでに出場していたが、本当に注目を集めたのは2025年大会。4試合で3ゴール2アシストを記録している。欧州制覇8度を誇るリヨンがすでに接触したと噂されているが、この象徴的な17歳の未来がどう展開していくのか見届けるのが実に楽しみだ。

  • Laila Harbert NXGN 2026Getty/GOAL

    15ライラ・ハーバート（アーセナル→エヴァートンへ期限付き移籍）

    昨年の移籍市場でも特に興味深かったのが、アーセナルの若き守備的MFライラ・ハーバートがレンタルでポートランド・ソーンズに加わった取引だ。ポートランドはプレーオフ進出へ向かうシーズンの真っただ中にあり、18歳の彼女がもう一度NWSL優勝を達成する上で重要な存在と判断しての移籍である。この評価が彼女の才能を裏付けるだろう。

    それまでイングランド2部へのレンタルを経験していた彼女だが、いきなり巨大なスタジアム、満員の観衆、そして故郷から約5000マイル離れて過ごすことに伴う困難に直面することになる。しかし、この経験はプレースタイルの変化だけでなく、様々な意味での成長を促す結果となった。現在はその経験を武器にエヴァートンへレンタル移籍し、さらにU-23代表チームにも飛び級で招集されている。このまま着実にステップアップしていけば、思ったより早くアーセナルの主力に加わる機会が訪れるかもしれない。アーセナルは世代交代の必要性に直面しており、クラブの文化とスタイルの中で育ってきたハーバートのような才能は、新たな時代の柱になるはずだ。

  • Ranneke Derks NXGN 2026Getty/GOAL

    14ラネケ・デルクス（アヤックス）

    オランダは近年も特別な才能を次々に輩出しており、2025年は特別な1年だった。5月にU-17欧州選手権を制覇すると、続いて初出場となるU-17ワールドカップで決勝に進出。黄金世代とも呼べる若き彼女たちから数人を抜き出すのは至難の業だ。リヴ・ペノック、ロザリー・レンファーム、アリネ・ウィーレルツ、リナ・トゥザニ……今回のリストに入らなかった選手も多い。しかし、欧州選手権で大会MVPに輝いたラネケ・デルクスだけはどうしても選ばずにはいられない。

    欧州選手権では4試合4ゴール。ストライカーが最も生きるボックス内での貢献はもちろん、サイドに落ちてビルドアップにも関与。まだ17歳ながら、特別な才能をオランダとアヤックスで発揮している。アヤックスではまだレギュラーとはいかないが、与えられたチャンスを最大限に生かし、驚くほど効率的なペースで得点を重ねている。

  • Anais Ebayilin NXGN 2026Getty/GOAL

    13アナイス・エバイリン（パリ・サンジェルマン）

    多くの人は彼女を守備的MFと見ており、ボール非保持時に見せるクオリティはその役割こそ最適だという見方を裏付けている。試合を読む力に優れ、ポジショニングと予測の鋭さは際立っており、年齢の割にフィジカルも強い。

    しかし、彼女の魅力はそれだけではない。ボール保持時も素晴らしく、短いパスでテンポを作る他、状況が整えば前方へと流れて危険なスペースに入り込み、そこで繊細なタッチと優れた視野を披露してチャンスを創出する。

    16歳で台頭しつつあった彼女は、フランス代表としてU-17欧州選手権で印象的なパフォーマンスを披露してから数か月後、プレシーズンの親善試合（対マンチェスター・シティ）で前十字靭帯を断裂するという致命的な負傷を負った。それでも残酷な障害から見事に復活し、失った時間を取り戻すかのように、すでにパリ・サンジェルマンのレギュラーとして定着しつつある。

  • Camila Haro NXGN 2026Getty/GOAL

    12カミラ・アロ（アトラス）

    ゴールキーパーは若手選手が台頭するうえで最も難しいポジションだ。トップチームの試合で10代の守護神に出場機会が与えられることはそう多くない。だが、カミラ・アロはメキシコのアトラスで豊富なチャンスを得ており、それを存分に生かしている。

    18歳の彼女がその才能を世に示したのは2024年。U-17 CONCACAF選手権で3試合クリーンシートを達成し、ゴールデングローブを受賞。メキシコを決勝へ導いた。その後ほどなくしてリーガMXフェメニルで初出場を果たし、さらに1年後にはアトラスの正守護神の座を手にすることになる。

    チームは近年苦戦が続いているものの、それは成長を狙う経験の浅いゴールキーパーにとってはチャンスにもなり得る。アロはまさにそれを実践しており、結果が伴わない中でも際立っている。今ではU-20代表にも名を連ねており、メキシコのゴールマウスの将来は明るいと言えそうだ。

  • Miharu Shinjo NXGN 2026Getty/GOAL

    11眞城美春（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）

    2024年U-17アジアカップでなでしこジャパン（女子日本代表）として見せたパフォーマンスは、「Next長谷川唯」と絶賛された。大会MVPに輝いた彼女に、日本人としてこれ以上の称賛はほとんど見つからないはずだ。本人も「本当にうれしいです。チームを前に進めながら常に考え続ける、彼女のような選手になりたいです。自分の武器であるアジリティやチャンスを作り出す力を生かして試合を形作り、ゴールを決めて、守備もしたいです」と喜びを語っている。

    あれから2年が経ち、眞城はその比較が決して的外れではなかったことを証明し続けている。複数のユース大会で力を示したのち、2024-25 WEリーグ開幕戦で17歳にしてデビュー。シーズン終盤にはベレーザのリーグ初優勝において重要な役割を担い、最優秀若手選手にも輝いた。

    その年の活躍を裏付けるように素晴らしい2年目のシーズンを続ける彼女を見れば、彼女がなでしこジャパンに定着するのも時間の問題だと思われる。さらに、日本の才能が世界のトップリーグやトップクラブへと次々に渡っているこの時代にあって、海外クラブの関心を高まり続けている。19歳の彼女が多数の海外チームのスカウト網に引っかかっていないとしたら、それこそ驚きだろう。

  • Sophie Proost NXGN 2026Getty/GOAL

    10ソフィー・プロースト（トゥウェンテ）

    アヤックスにはオランダで最も期待される若手有望株が数多く揃っているが、2024年夏にはその新世代の中でも屈指の逸材と別れを告げなければならなかった。17歳のソフィー・プローストがトゥウェンテへの移籍を決断。当初こそ出場機会を得るのが難しかったものの、今季の彼女は見事な活躍を見せ、首位を走るチームのレギュラーとして定着している。トゥウェンテはエールディヴィジ3連覇、そして直近8年で7度目の優勝に向けて順調に歩を進めている。

    プローストが存在感を示したのは国内だけではない。観ていてワクワクする巧みなフォワードは、チャンピオンズリーグ予選で3ゴールを挙げてリーグフェーズへ導き、結果の面では本人にとってもチームにとっても厳しい経験となったものの、強豪相手にも印象的なプレーを披露して注目を集めた。

    両足を見事に使いこなし、左ウイングから創造性と得点力を発揮。さらに勤勉な姿勢も備えており、19歳となった今では世界で最も期待される才能の1人として評価を固めている。

  • Kennedy Fuller NXGN 2026Getty/GOAL

    9ケネディ・フラー（エンジェル・シティ）

    現在のNWSLでは、アメリカの優れた若手タレントが輝く機会を数多く得ている。2025年シーズンには少なくとも13人の地元育成の10代選手が出場数を二桁に乗せた。そして、そのうちの一人がケネディ・フラーだ。リーグ2年目を迎え、パフォーマンスと試合を決定づける貢献で新たな高みに到達している。

    若き攻撃的MFは以前から有望株として広く知られてきた。まだ16歳だった2年以上前、フラーは『ナイキ』とNIL（ネーム、イメージ、ライクネス）契約を締結。ワシントン・スピリット、カンザスシティ・カレント、サンディエゴ・ウェーブ、ノースカロライナ・カレッジ、さらにはチェルシーなど、数多くの名門で経験を積んだ彼女がいかに才能溢れているかを如実に示している。世界が期待するビッグネームだ。

    そうした環境に触れたことで、フラーは大学進学ではなくシニアの舞台へ踏み出すことに。17歳の誕生日の数日前にエンジェル・シティと契約し、その判断が正しかったことを裏づけている。創造性に富み、左右両足を使いこなし、得点力も備えたゲームメーカーとして、ボールを持った際には果敢に守備陣に仕掛けていく。またリーダーシップも兼ね備え、このまま世界屈指のスターへと成長していくだろう。

  • Luisa Agudelo NXGN 2026Getty/GOAL

    8ルイサ・アグデロ（デポルティーボ・カリ）

    昨季同じく10代のヒメナ・オスピナとの争いを制し、正守護神に定着。世界屈指の若手ゴールキーパーの一人である理由を存分に示した。18歳の彼女はデポルティーボがリーグ優勝を果たしたシーズンに14試合で7度のクリーンシートを記録し、その後コパ・リベルタドーレスでも決勝進出までの6試合でさらに5度のクリーンシートを達成している。

    また、この1年で代表レベルでも目覚ましい飛躍を遂げた。2025年にはコロンビア代表に定着し、シービリーブスカップの日本戦で代表デビュー。さらに2月のU-20南米選手権では先発GKに指名され、5度のクリーンシートでチームを牽引し、今年後半に開催されるU-20ワールドカップ出場権獲得に大きく貢献した。

    自信に満ちてペナルティエリアを見事に統率し、驚異的な反射神経と優れたポジショニングを備える若きGK。加えて、チーム内でも年少の部類に入りながら、U-20を含む各年代の代表でキャプテンマークを巻いてきたという事実は、彼女の人間性を物語っている。

  • Trinity Armstrong NXGN 2026Getty/GOAL

    7トリニティ・アームストロング（サンディエゴ・ウェーブ）

    2025年1月、ナオミ・ギルマがサンディエゴ・ウェーブからチェルシーへ女子サッカー史上初の「移籍金100万ドル超」で移籍した際、『The Athletic』は「彼女たちは世界屈指のCBを失う覚悟ができている」と報じた。なぜなら、その1週間前に17歳のトリニティ・アームストロングと3年契約を結んでいたからだ。当時プロレベルの試合に一度も出場したことがなかったにもかかわらず、ウェーブは彼女がギルマ離脱の痛手を和らげられる水準でプレーできると確信していた。

    その信頼は、2025年のNWSLシーズンを通して正当化されることになる。もちろんまだギルマのレベルには達していないが、ここまでのパフォーマンスは驚異的だ。チームに違和感なく溶け込み、ウェーブがリーグ屈指の守備成績でプレーオフ進出を果たすなかで18試合に先発出場。さらにベイFCとの“カリフォルニア対決”では、95分に自身のプロ初ゴールを決め、勝負も決めてみせた。

    驚くべき冷静さに強固な守備、そしてボール保持時での能力に胸を躍らせるのは、ウェーブだけではないだろう。アメリカが3位に入った2024年U-17ワールドカップで全試合に出場。6試合で4度のクリーンシートに貢献し、同大会で2008年以来となる最高成績をもたらした。A代表デビューはまもなくだろう。

  • Aiara Agirrezabala NXGN 2026Getty/GOAL

    6アイアラ・アギレサバラ（レアル・ソシエダ）

    スペインにも刺激的な若手タレントが豊富におり、それはユース代表が主要大会で好成績を収め続けていることからも明らかだ。2024年、U-17欧州選手権で5度目の優勝を達成した際も多くの選手が注目を集めたが、とりわけアイアラ・アギレサバラのパフォーマンスは興味深かった。わずか15歳、チーム最年少だったにもかかわらず、彼女のプレーぶりはそれを感じさせず、大会ベストイレブン入りを果たしている。

    その後1年の間にユース大会で輝きを放ち続け、U-17ワールドカップで印象を残し、続いてスペインが優勝したU-19欧州選手権でも活躍した。そしてクラブレベルではトップチームに昇格。左サイドを主戦場とする万能型の17歳は、今季レアル・ソシエダで先発の常連となっており、その座にふさわしい存在としてチーム屈指のパフォーマーの一人に挙げられている。

    左サイドであらゆる役割をこなし、さまざまなシステムに順応。特にウイングバックでのプレーは完璧にフィットしている。技術的に卓越しているうえ、どんなポジションでもこなすハイレベルなフットボールIQは特別だ。クラブも昨夏に2029年まで契約を延長。2月にはA代表にも招集された。代表指揮官ソニア・ベルムデスも大きな期待を寄せている。

  • Claudia Martinez NXGN 2026Getty/GOAL

    5クラウディア・マルティネス（ワシントン・スピリット）

    昨年のコパ・アメリカで残したインパクトは、当時まだ17歳だったことを考えると驚異的だった。若く経験も浅いにもかかわらず、わずか5試合で6ゴールを挙げて得点王を分け合う形で獲得。大会史上最年少でこの栄誉を手にした。パラグアイの初戦となったボリビア戦（4-0）でのハットトリックが夏を象徴する幕開けとなり、その後も最終的に決勝へ進んだブラジルとコロンビアの両国相手にゴールを決めた。

    南米女子サッカーを熱心に見ている人々であれば、この10代の才能をすでに把握していたはずだ。マルティネスはユース代表レベルで早くから能力を示しており、その年のU-17南米選手権でパラグアイが優勝した際には得点王に輝き、すでにコパ・リベルタドーレス出場経験も積んでいた。しかし、2025年夏にチャンスを与えられたことで世界にその名を知らしめ、優れた得点感覚、印象的なフィジカル、そして狡猾かつ賢いランを披露している。

    この活躍から1月にワシントン・スピリットとの契約を勝ち取ったが、その移籍金は女子サッカー史上でもトップ10に入る規模とされている。彼女にとっては大きな挑戦ではあるが、これまでの実績を見ればこのステップアップを十分に成し遂げられることを示している。

  • Clara Serrajordi NXGN 2026Getty/GOAL

    4クララ・セラジョルディ（バルセロナ）

    ほとんどの女子チームであれば、バルセロナが置かれている状況は乗り越えるにはあまりに厳しいと感じるだろう。財政難に伴う様々な制約を受け、4つのコンペティションを戦うにはスカッド層があまりに薄い。全タイトルを狙うのは至難の業だ。そこにアイタナ・ボンマティのシーズン絶望の負傷が重なり、普通のチームであれば野心を失ってしまっても不思議ではない。しかしバルセロナには、世界最高峰の育成組織が残っている。

    クララ・セラジョルディはそれを証明する最高の逸材だ。2024-25シーズン終盤にトップチームデビューを果たすと、その後は完全にファーストチームに組み込まれ、夏の移籍市場での補強不足や大きな負傷者続出に伴う不安を和らげている。

    中盤のどの役割もこなせる彼女は、バルサらしい卓越した技術と鋭い戦術眼を備えており、18歳にして試合をコントロールできる。17歳だった昨年10月にはスペイン代表デビューを飾り、バルサとの契約を2028年まで更新したという事実は、初のトップシーズンで彼女が与えたインパクトの大きさを物語っている。

    2度のバロンドールに輝いたアレクシア・プテジャスは先日、『Sport』で「タイミング、スペース、そして試合の理解の仕方を見れば、まるでずっとトップレベルでプレーしてきたみたいだよ」と絶賛した。これ以上ないほどの賛辞だろう。

  • Felicia Schroder NXGN 2026Getty/GOAL

    3フェリシア・シュレーダー（ヘッケン）

    2023年に16歳でスウェーデンのトップリーグデビューして以来、彼女の成長は留まるところを知らない。初年度は先発7試合で3ゴール1アシスト、続く2024年には先発12試合で12ゴール2アシスト。そして2025年、彼女はリーグ屈指の若手有望株からリーグ屈指の選手へと飛躍を遂げた。

    まだ18歳であるにもかかわらず、昨季は26試合30ゴール9アシストを記録。もはや理不尽なスタッツだ。ヘッケンを2020年以来初となるリーグ優勝へと導き、リーグ最優秀選手賞（MVP）、最優秀若手選手賞、年間最優秀FWに選出された。これは当然の結果である。

    スピードがあり、賢く、両足の技術にも優れており、ストライカーらしいゴールやDFライン背後への飛び出し、ミドルシュートなど、得点パターンも尽きることがない。そうしたテクニックに加え、鋭いパスセンスも併せ持つことでアシストも量産できる。

    彼女の才能はスウェーデンリーグにとどまることはないだろう。現在バルセロナ、チェルシー、リヨン、ヴォルフスブルク、マンチェスター・シティと世界各国の強豪が関心を示している。

  • Lily Yohannes NXGN 2026Getty/GOAL

    2リリー・ヨハネス（リヨン）

    ここ数年で目を見張るほど魅力的な躍進を遂げ、世界の頂点へと駆け上がってきた。15歳でアヤックスとプロ契約、これは男女を通じて史上最年少のプロ契約だ。その7カ月後にはチャンピオンズリーグで先発に名を連ね、女子のグループステージ史上最年少出場記録を更新している。

    さらに16歳にして、アヤックス初の準々決勝の立役者に。チャンピオンズリーグという大舞台で名を上げたという事実は、いかに強靭なメンタリティを持っているかを示している。その才能を逃したくないオランダとアメリカによる代表選択を巡る綱引きが起きたのも納得である。

    パスレンジ、運動量、ゲームを読む力は特別であり、ボール保持時にはなかなか捕まえることができない。そうした資質があったからこそ、アメリカ代表を選んでも即座に存在感を示すことができた。4度の世界王者として知られるそのチームでのデビュー戦では、開始10分で得点を挙げている。

    そして、欧州制覇8度を誇るリヨンと契約。クラブレベルでもそのクオリティをさらに一段引き上げた。地球上で最も胸躍る若手タレントの一人だろう。代表選択など若くして多くの注目を集めるのは、選手にとってプラスに働くことはあまりない。だがヨハネスは、そうした「多くの選手」とはまったく違うのだ。

  • Sydney Schertenleib NXGN 2026Getty/GOAL

    1シドニー・シェルテンライブ（バルセロナ）

    真の意味で世代を代表する選手であり、彼女のような才能が現れることはそう多くない。2024年夏、まずはBチームで育成する選手としてバルセロナに加入したが、わずか数週間でトップチームへと駆け上がった。それ以降も全く停滞することなく、様々な役割で定期的に違いを生み出している。スイスU-17代表で彼女を指導したヴェロニカ・マリアは、『GOAL』の取材に対して「ボールは彼女の体の延長だよ」と語っている。これ以上の褒め言葉はあまりないだろう。

    シェルテンライブはFCチューリヒの男子チームで育ち、16歳で女子トップチームに食い込んだ。そこでは出場機会が限られていたが、グラスホッパーで過ごした唯一のシーズンで何ができるかを証明している。その後はバルセロナへと渡り、アレクシア・プテジャスやアイタナ・ボンマティといった選手たちから学びながら、ボックス・トゥ・ボックス型の逸材としてよりチームでの存在感を高めている。

    また代表レベルでも、まだ若く経験も浅いにもかかわらず、彼女はすでにスイス代表のスター選手だ。それに伴うプレッシャーにも負けないメンタリティを備えており、同時に巨大な野心も抱いている。

    「私が絶対に叶えたい夢は、バロンドールを受賞することよ」。昨年彼女は明言した。2026年版『NXGN』に輝いたシェルテンライブを阻むものはなにもない。いずれは世界最高の選手として最大限の賛辞を得られるだろう。それほどの逸材である。