ワールドカップ決勝戦で得点を挙げた10代の選手はペレとキリアン・エムバペだけだが、マイケル・オーウェンからリオネル・メッシに至るまで、20歳になる前に世界の舞台で輝きを放った選手は他にも大勢いる。
では、米国、メキシコ、カナダで開催される今大会で、彼らの後を継ぐのは誰になるだろうか？GOALは、この夏に名を轟かせる可能性を秘めた「NXGN 2026」リストから10人の選手を選出した……
ワールドカップ決勝戦で得点を挙げた10代の選手はペレとキリアン・エムバペだけだが、マイケル・オーウェンからリオネル・メッシに至るまで、20歳になる前に世界の舞台で輝きを放った選手は他にも大勢いる。
では、米国、メキシコ、カナダで開催される今大会で、彼らの後を継ぐのは誰になるだろうか？GOALは、この夏に名を轟かせる可能性を秘めた「NXGN 2026」リストから10人の選手を選出した……
今夏のワールドカップで際立った活躍を見せた10代の選手にとどまらず、バルセロナとスペイン代表のウインガーであるラミネ・ヤマルが、北米でも最も注目される選手になる可能性は十分にある。16歳でジョージア戦で鮮烈なデビューゴールを決めて以来、ヤマルはルイス・デ・ラ・フエンテ監督にとって不動のレギュラーとなっている。
ドイツで開催されたユーロ2024で「ラ・ロハ」が優勝を果たした際、彼は大舞台でも臆することなく大暴れし、すでにその実力を証明している。準決勝のフランス戦で先制点を挙げたヤマルのゴールはまさに絶品であり、その後のクラブでの活躍ぶりからも、7月13日に19歳の誕生日を迎えてわずか6日後にワールドカップ制覇を目指す彼から、今後も同様の活躍が期待できるだろう。
しかし、スペイン代表のラインナップで10代選手はヤマルだけではないかもしれない。パウ・クバルシは2025年後半に行われたラ・ロハのワールドカップ予選6試合のうち4試合に先発出場しており、ユーロ優勝を果たしたスペイン代表から意外にも外れていたものの、デ・ラ・フエンテ監督の戦術において確固たる地位を築きつつあるようだ。
この19歳の選手は、2年以上にわたりハンス・フリック監督率いるバルセロナの主力として活躍しており、ボールを持った時の落ち着きとパス能力は、その高い守備的センスに見合うものだ。今や、レアル・マドリードのディーン・ホイセンと組み、若くとも非常に期待の持てるセンターバックコンビの一角を担う可能性が出てきている。
ヤマル以外で、ワールドカップでの活躍に最も期待が寄せられている10代のデビュー選手はエステヴァオだ。チェルシーに所属するこのウイングは、欧州サッカーでのデビューシーズンに数々の素晴らしいプレーを見せ、それが2025年後半のブラジル代表戦において、スタメンの座を確固たるものにする原動力となった。
エステヴァオは9月から11月にかけて、カルロ・アンチェロッティ監督率いるチームで4試合に先発出場し5得点を挙げ、セレソン（ブラジル代表）の攻撃陣における激しいポジション争いの中で、確固たる地位を築いた。 ここ数週間、彼を悩ませてきた軽度の怪我の影響で、3月の親善試合の代表メンバーからは外れたが、この18歳の選手は今夏、5度のワールドカップ優勝を誇るブラジル代表で大きなインパクトを残すべく、万全のコンディションで臨むはずだ。
南米の他の地域では、エクアドルのMFケンドリー・パエスが、今夏出場予定の選手の中で代表出場経験が最も豊富な10代の選手の一人だ。現在、リバー・プレートにレンタル移籍してプレーしているこのチェルシーの若手選手は、2023年に16歳で代表デビューを果たした当時から、ワールドカップのスター候補として注目されてきた。
パエスはその後、数週間後にCONMEBOLワールドカップ予選で史上最年少得点記録を樹立したが、2024年のコパ・アメリカ以降は代表レベルでは主に途中出場に留まっている。とはいえ、この18歳が北米で大きなインパクトを残せないというわけではない。実際、パエスの足元には、大会のダークホースの一角として注目を集めるのに十分な魔法が宿っている。
おそらく今ほど、多くの選手が代表チーム選びの岐路に立たされていることはないだろう。ワールドカップ出場が有力視される選手たちの多くが、子供の頃には想像もしていなかった国を代表することになりそうだ。例えばイブラヒム・ムバイは、U-20までのあらゆる年代でフランス代表としてプレーしてきたが、11月にセネガル代表からの招集を受け入れた。
この18歳の選手は、「テランガのライオンズ」ことセネガル代表での2試合目でゴールを決め、同国史上最年少得点者となった。その後、アフリカネイションズカップ決勝進出に貢献し、決勝トーナメントでは1ゴール2アシストを記録した。パリ・サンジェルマンに所属するこのフォワードは、2026年の自身にとって2度目の主要大会でも、確かな存在感を示すことに自信を持っているだろう。
共催国として、メキシコは2022年のワールドカップでグループリーグ敗退を喫する前から、常に大きなプレッシャーにさらされる運命にあった。そのため、「エル・トリ」は新たなヒーローの登場を待ち望んでおり、その期待の重圧はギルベルト・モラの肩にしっかりとのしかかっている。
「メキシコのペドリ」の愛称で知られるこの17歳の選手は、2025年ゴールドカップのノックアウトステージで代表のスタメンに抜擢され、ハビエル・アギーレ監督率いるチームが優勝を果たす上で重要な役割を果たした。これにより、モラは主要な国際大会で優勝した最年少選手となり、12ヶ月前にヤマルが樹立した記録を更新した。 1月から怪我で離脱していたクラブ・ティフアナの若きスターだが、6月11日にメキシコが大会をスタートさせるまでにモラが復帰できるとの見方が強まっている。
今夏もまた、クロアチアのベテラン選手たちが大きな注目を集めることになるだろう。輝かしいキャリアの中で5度目のワールドカップに臨む40歳のルカ・モドリッチが先頭に立つ。しかし、こうした有名選手の陰では、新世代の才能が台頭しつつある。中でもルカ・ヴスコヴィッチは、今シーズン、欧州で最も有望な若手センターバックの一人として頭角を現し、間違いなく最も期待される選手の一人だ。
トッテナムからハンブルクへレンタル移籍中の彼は、ハンブルクでの活躍が評価され、バルセロナからも関心を集めている。また、ワールドカップ予選では代表初出場を果たし、2試合に出場した。セットプレーでの脅威となるだけでなく、トップクラスのディフェンダーでもある19歳のヴスコヴィッチは、開幕を控えてコンディションを証明するために時間との戦いを強いられているヨスコ・グヴァルディオルに代わり、今夏、ズラトコ・ダリッチ監督率いる代表チームの先発メンバーに名を連ねる可能性さえある。
前述の選手たちは皆、2026年を迎える時点で代表経験を持っていたが、今月の代表招集期間中にA代表デビューを果たす若手選手も数名いる。 こうした「突如台頭した選手」の中で最も注目を集めているのが、レナート・カールだ。彼はバイエルン・ミュンヘンで素晴らしいブレイクシーズンを送り、バロンドール候補のミカエル・オリゼやルイス・ディアスとの出場時間争いの中でも、全大会通算で8ゴール6アシストを記録している。
18歳の彼は11月にようやくU-21代表デビューを果たしたばかりだが、ユーロ以降、創造性に欠けていたドイツ代表にとって、カールは試合の流れを変える力を持っている。
ロドリゴ・モラは、2025年のUEFAネーションズリーグ決勝トーナメントで優勝を果たしたポルトガル代表の一員として、すでに国際大会での優勝メダルを手にしている。しかし、ポルトのプレイメーカーである彼はベンチから出場する機会はなく、その年の残りの期間、ロベルト・マルティネス監督から起用されなかった。
8月にサウジアラビアからの巨額オファーを断ったモラは、ポルトガルでのブレイクシーズンに見せた驚異的なパフォーマンスを完全には再現できていないものの、この18歳の攻撃的ミッドフィルダーは依然として欧州で最も有望な才能の一人であり、今月行われるメキシコおよびアメリカとの親善試合に向けてポルトガル代表に復帰したばかりだ。つまり、スペイン人監督マルティネスがワールドカップの代表メンバーを発表する前に、彼に印象を残すチャンスが与えられるはずである。
昨年11月、ネイサン・デ・キャットはカタールで開催されたU-17ワールドカップに出場していたが、今夏、初めてA代表に招集されたことで、本大会出場の可能性が現実味を帯びてきた。
本来は守備的ミッドフィルダーであるこのアンデルレヒトのエースは、ここ数週間、10番として起用されたことでプレーのレベルを一段と引き上げ、バイエルン・ミュンヘンやボルシア・ドルトムントといったクラブが今夏の獲得に向けて準備を進めている。もちろん、ルディ・ガルシア監督率いるベルギー代表のワールドカップ本大会メンバー入りを果たせば、彼の価値はさらに高まるだろう。