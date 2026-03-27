今夏のワールドカップで際立った活躍を見せた10代の選手にとどまらず、バルセロナとスペイン代表のウインガーであるラミネ・ヤマルが、北米でも最も注目される選手になる可能性は十分にある。16歳でジョージア戦で鮮烈なデビューゴールを決めて以来、ヤマルはルイス・デ・ラ・フエンテ監督にとって不動のレギュラーとなっている。

ドイツで開催されたユーロ2024で「ラ・ロハ」が優勝を果たした際、彼は大舞台でも臆することなく大暴れし、すでにその実力を証明している。準決勝のフランス戦で先制点を挙げたヤマルのゴールはまさに絶品であり、その後のクラブでの活躍ぶりからも、7月13日に19歳の誕生日を迎えてわずか6日後にワールドカップ制覇を目指す彼から、今後も同様の活躍が期待できるだろう。