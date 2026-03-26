NXGN 2026：マックス・ダウマン、リオ・ングモハ、そしてイングランドのファンが知っておくべき10代の逸材20人

3月14日のアーセナル対エバートン戦以前、マックス・ダウマンのことを知らなかったプレミアリーグのファンがいたとしても、この16歳の選手がなぜ「ここ数十年でイングランドから現れた最も才能ある選手」と評されているのか、トフィーズ（エバートン）戦での活躍によってその理由を痛感させられたに違いない。 ダウマンは、ヴィクトル・ギョケレスが決めたアーセナルの先制点をアシストした後、ピッチを縦断してゴールを決め、勝利を決定づけた。このゴールにより、彼はプレミアリーグ史上最年少得点者となった。

これはダウマンが保持する最新の記録に過ぎない。彼はすでに、チャンピオンズリーグ最年少出場記録、アーセナル史上最年少先発記録、そしてUEFAユースリーグ最年少得点記録（後者はダウマンがまだ14歳の時に達成）を保持している。

6歳の時からアーセナルのアカデミーに所属しているダウマンは、驚異的なスピードで頭角を現しており、ヘイル・エンドの関係者たちは、彼が同アカデミー出身のブカヨ・サカの功績さえも上回ると確信している。左利きのミッドフィールダーでありながら、サイドでのプレーもこなすことができ、相手ディフェンダーをドリブルで抜き去る場面で真価を発揮する彼は、北ロンドンでこれほどの期待を集めているため、リオネル・メッシに例えられることさえある。