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Tom Maston

翻訳者：

NXGN 2026：マックス・ダウマン、リオ・ングモハ、そしてイングランドのファンが知っておくべき10代の逸材20人

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イングランド代表は、比較的若い主力選手たちが大会で相次いで好成績を残したことで、今夏のワールドカップでは優勝候補の一角として臨むことになる。しかし、サッカーの世界は目まぐるしく変化し、やがて新たなスターが登場して、既存のスターたちの座を奪うことになるだろう。幸いなことに、「スリー・ライオンズ」にとって、新たな才能の供給源が枯渇する兆しはほとんど見られない。

イングランド国内のクラブだけでなく、海外でもますます多くのクラブが、将来的に代表チームの一員となることが確実視されるほどの才能あふれる選手を育成している。もちろん、選手のキャリアに絶対はないが、プロとしての第一歩を踏み出した時点で、すでに代表選出の可能性を秘めていることを示している選手たちがいる。

では、2026年のワールドカップ以降を見据えた際、イングランドのファンが注目すべき10代のスター選手たちは誰だろうか？ そこで、NXGNの対象（2007年1月1日以降生まれ）であり、過去1年間で特に注目を集めた20選手を選出した……

  • Joshua Abe Liverpool 2025-26Getty Images

    ジョシュア・アベ（リヴァプール）

    リヴァプールがモハメド・サラーの退団後の体制整備に乗り出す中、アンフィールドでは、右ウイングの「エジプトの王」の座を、現在のアカデミー所属のスター選手、ジョシュア・アベがいつか引き継ぐのではないかという期待が高まっている。 この左利きの15歳は、ここ数年、リヴァプールのユースチームにおいて爆発的な存在感を示しており、今シーズンはU-18プレミアリーグにおいて、対戦相手の多くよりはるかに年下であるにもかかわらず、平均64分に1回のペースでゴールまたはアシストを記録した。

    怪我によりアベの今シーズンは早期に幕を閉じた。リヴァプールへの残留をまだ決めておらず、プレミアリーグのライバルクラブが虎視眈々と狙っている状況下では、彼がリヴァプールでの最後の試合をすでに終えてしまったのではないかという懸念も、マージーサイドでは囁かれている。リヴァプールは、クラブが提供できるキャリアパスを彼に納得させるべく、アベをトップチームのトレーニングに参加させているが、彼の去就は今夏注視すべきポイントとなるだろう。 

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  • Everton v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    ハリソン・アームストロング（エバートン）

    数シーズンにわたり降格の危機に瀕していたエバートンだが、デイヴィッド・モイーズ監督の復帰により、ようやく安定した基盤を築きつつあるようだ。トフィーズのファンたちは、新本拠地であるヒル・ディキンソン・スタジアムに落ち着き、より輝かしい時代の到来を期待している。今後数年間でチームのリーダーとして台頭することを期待されている選手の一人が、クラブの育成出身であるミッドフィールダー、ハリソン・アームストロングだ。

    この19歳の選手は、2026年のシーズン開幕にエバートンでレギュラーの座を勝ち取る前に、チャンピオンシップのダービー・カウンティとプレストン・ノース・エンドの両クラブで印象的なレンタル移籍を経験した。守備的ミッドフィールダー（No.6）として、ボックス・トゥ・ボックスの役割として、あるいはより攻撃的なプレイメーカーとしてもプレーできるアームストロングは、その身体能力と多才さから、将来的にプレミアリーグのレギュラーとなることはほぼ確実と見られている。

  • Hull City v Chelsea - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    ジェシー・デリー（チェルシー）

    チェルシーが最近獲得した10代の選手たちの多くは、加入後すぐにトップチームに定着しているが、クラブはアカデミー出身の若手選手獲得にも引き続き力を入れており、それが2025年夏にジェシー・デリーを獲得するきっかけとなった。クリスタル・パレスのユース組織で最も期待されていたこの有望株は、ロンドンを横断してチェルシーに加入するよう説得され、スタンフォード・ブリッジで4年契約を結んだ。

    元パレスのMFショーン・デリーの息子である18歳のジェシーは、左ウイングでのプレーが最も得意だが、右サイドや10番のポジションでもプレーした経験があり、その得点能力こそが同世代の選手たちとの違いとなっている。これまでリアム・ロゼニオール監督の下で数試合に途中出場しており、今後12ヶ月でトップチームでの出場機会をさらに増やしていくことが期待される。

  • Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    マックス・ダウマン（アーセナル）

    3月14日のアーセナル対エバートン戦以前、マックス・ダウマンのことを知らなかったプレミアリーグのファンがいたとしても、この16歳の選手がなぜ「ここ数十年でイングランドから現れた最も才能ある選手」と評されているのか、トフィーズ（エバートン）戦での活躍によってその理由を痛感させられたに違いない。 ダウマンは、ヴィクトル・ギョケレスが決めたアーセナルの先制点をアシストした後、ピッチを縦断してゴールを決め、勝利を決定づけた。このゴールにより、彼はプレミアリーグ史上最年少得点者となった。

    これはダウマンが保持する最新の記録に過ぎない。彼はすでに、チャンピオンズリーグ最年少出場記録、アーセナル史上最年少先発記録、そしてUEFAユースリーグ最年少得点記録（後者はダウマンがまだ14歳の時に達成）を保持している。

    6歳の時からアーセナルのアカデミーに所属しているダウマンは、驚異的なスピードで頭角を現しており、ヘイル・エンドの関係者たちは、彼が同アカデミー出身のブカヨ・サカの功績さえも上回ると確信している。左利きのミッドフィールダーでありながら、サイドでのプレーもこなすことができ、相手ディフェンダーをドリブルで抜き去る場面で真価を発揮する彼は、北ロンドンでこれほどの期待を集めているため、リオネル・メッシに例えられることさえある。

  • JJ Gabriel Man UnitedGetty

    JJ ガブリエル（マンチェスター・ユナイテッド）

    ルーベン・アモリムが指揮を執った不運な期間中、マンチェスター・ユナイテッドのアカデミーは、ある種の存亡の危機に直面した。このポルトガル人監督は、レッドデビルズが育てた最も有望な若手選手たちの何人かを冷遇したからだ。しかし、彼の後任となる人物――それが誰であれ――が、今後数年間でJJ・ガブリエルの可能性を無視することはまずないだろう。

    わずか15歳のフォワード、ガブリエルは、ロンドンで育ち、かつてアーセナルやチェルシーのアカデミーに所属していた経験もあり、すでにユナイテッドのトップチームと何度も合同トレーニングを行っている。 元アイルランド代表のジョー・オケアイルの息子であるガブリエルは、自身のテクニックを披露した動画がネット上で話題となり、「キッド・メッシ」という愛称で呼ばれるようになった。彼は、8度のバロンドール受賞者がカンプ・ノウで成し遂げたのと同様のインパクトを、オールド・トラッフォードでも与えるだけの才能を確かに備えている。

  • Brighton & Hove Albion v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    ハリー・ハウエル（ブライトン）

    世界中のあらゆる地域から逸材を発掘するブライトンの評判は依然として高いが、シーガルズは今後数年のうちに、自チームのアカデミーもトップクラスの才能を輩出する育成の場として認知されることを期待している。地元出身のミッドフィールダー、ジャック・ヒンシェルウッドが南海岸の地でプレミアリーグのレギュラー選手へと成長した今、その従兄弟であるハリー・ハウエルも彼の足跡を追おうとしている。

    ハウエルは昨シーズンデビューを果たし、ブライトン史上最年少のプレミアリーグ選手となった。また、9月のカラバオ・カップでトップチーム初ゴールを決めた際には、ユース時代から多くの関係者の注目を集めていた得点能力を存分に発揮した。 右サイドや中央の攻撃的ミッドフィルダーとして最も適性を持つこの17歳は、1月の移籍市場を前にバイエル・レバークーゼンの注目を集めた。同クラブは、ハウエルが最高峰の舞台でプレーする運命にあると確信していたのだ。

  • Fulham v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    ジョシュ・キング（フラム）

    シーズン開幕当初、フルハムではジョシュ・キングに大きな期待が寄せられていたが、マルコ・シルバ監督が今シーズンのプレミアリーグ開幕から13試合中11試合で、この地元出身のミッドフィルダーを先発起用したことに、クレイヴン・コテージの常連ファンでさえ驚いたに違いない。しかし、テムズ川のほとりでトップチームでの実力を証明したキングは、その信頼に値する選手だった。

    この19歳の選手は、ディープライイング・プレイメーカー、ボックス・トゥ・ボックス型ミッドフィルダー、あるいはストライカーの背後でプレーするより攻撃的なクリエイターとしてプレーすることが可能だ（彼が背番号24を着用しているのは、6、8、10の数字の合計が24になるためである）。 。西ロンドンのトップチームに加入して迎えた初のフルシーズンの後半戦では、やや安定感を欠く場面もあったものの、キングは将来有望なイングランド代表候補として広く評価されている。

  • Brian Madjo England 2025Getty Images

    ブライアン・マジョ（アストン・ヴィラ）

    ブライアン・マジョは、16歳でリーグ・アンの試合に先発出場するほど才能に恵まれており、1月にはアストン・ヴィラが1000万ポンド以上を支払ってでも獲得しようとしていた。しかし、国籍をめぐる混乱も一因となり、彼のキャリアは現在行き詰まっている。

    マジョは現在イングランドU-17代表に選出されているが、過去にルクセンブルク代表として3試合に出場しており、FIFAの規定上はイングランド国籍の選手とはみなされない。18歳未満の選手は所属クラブ以外への移籍が認められていないため、メッツからヴィラへの移籍はまだ承認されておらず、2027年1月まで保留となる可能性さえある。

    唯一の望みは、マジョのキャリアにおけるこの予期せぬ中断が、彼の成長に悪影響を及ぼさないことだ。17歳のこのストライカーは、身体能力と決定力を兼ね備えており、その潜在能力を十分に発揮すれば、トップレベルのディフェンダーにとっても手強い存在となるだろうからである。

  • Manchester City v Exeter City - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    スティーブン・ムフニ（マンチェスター・シティ）

    マンチェスター・シティはここ1年ほどの間、守備陣の再構築に向けて巨額の投資を行ってきたが、スティーブン・ムフニという選手には、今後数年のうちにチャンスを掴むことを待ち望む、将来のエリートセンターバックの素質が見出されている。18歳のムフニは1月初旬にトップチームデビューを果たした後、ワトフォードへレンタル移籍したが、ヴィカレッジ・ロードでの活躍により、即座に絶賛を浴びた。

    残念ながら足首の負傷により今シーズンの戦線離脱を余儀なくされたが、過去2ヶ月間の活躍を見たプレミアリーグのクラブ数チームが、来シーズンに向けてムフニのレンタル獲得に意欲を示していると報じられている。左利きのセンターバックとして多くのクラブから注目を集める彼は、シティ・アカデミーの逸材の一人であり、その将来性は計り知れない。

  • Chelsea v Manchester City - FA Youth CupGetty Images Sport

    シム・ムエカ（チェルシー）

    遅かれ早かれ、イングランド代表はハリー・ケインの後継者を探さなければならないだろう。言うは易く行うは難しだが、多くの関係者が「スリー・ライオンズ」の長期的センターフォワード候補になり得ると見ている若手選手が、チェルシーのストライカー、シム・ムエカだ。

    卓越した決定力を誇るこの18歳は、今シーズン、チェルシーのU-21チームが所属するプレミアリーグ2で1試合平均1ゴール以上のペースで得点を重ねており、メウカが毎週のようにトップチームのディフェンダーたちと対戦する準備が整っていることは明らかだ。彼はすでにチェルシー史上最年少で欧州カップ戦の先発出場を果たしており、今後ウェスト・ロンドンでファンのお気に入りとなる可能性を十分に秘めている。

  • West Bromwich Albion v Leicester City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    ジェレミー・モンガ（レスター・シティ）

    レスター・シティは現在、危機的な状況にある。2016年のイングランド王者である同クラブは、キング・パワー・スタジアムにおける長年にわたる財務管理の失敗により、3部リーグへの降格を回避するために苦戦を強いられている。そのため、フォックスは今夏、所属するリーグに関わらず資金調達を図る見込みであり、ジェレミー・モンガも移籍する可能性が高い。移籍先は、おそらくプレミアリーグの強豪クラブとなるだろう。

    2025年4月にデビューを果たし、プレミアリーグでプレーしたわずか3人の15歳の一人であるこのウインガーは、それ以来数え切れないほどの記録を塗り替えてきた。その中には、16歳の誕生日からわずか5週間後に、ジュード・ベリンガムが持っていた記録を塗り替え、チャンピオンシップ史上最年少得点者となったことも含まれる。 マンチェスター・シティ、チェルシー、マンチェスター・ユナイテッドなどがモンガを高く評価していると噂されており、彼が再びトップリーグでプレーするのは時間の問題だろう。

  • Rangers v Motherwell - William Hill PremiershipGetty Images Sport

    マイキー・ムーア（トッテナム）

    「左ウイングにネイマールがいるかと思ったよ！」 - これは、2024年10月のAZアルクマール戦（ヨーロッパリーグ）でトッテナムの一員としてプレーしたマイキー・ムーアのパフォーマンスに対し、ジェームズ・マディソンが下した評価だ。この10代の攻撃選手の恐れを知らない姿勢、技術、そして創造性に、イングランド代表MFは深く感銘を受けた。現在ムーアはレンジャーズへレンタル移籍中だが、アイブロックスでの深刻な混乱にもかかわらず、彼はそこで目を引く活躍を見せている。今シーズンのスパーズにとって、まさに彼のような存在が必要だったかもしれない。

    この18歳の選手は、スパーズ史上最年少のプレミアリーグ出場選手や、主要な欧州大会で得点を挙げた最年少のイングランド人選手など、数々の記録を今も保持している。来季トッテナムがどのディビジョンに所属することになろうとも、グラスゴーから戻った際にムーアがスタメンに起用されることを、北ロンドンのサポーターたちは期待している。

  • Leicester City v Norwich City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    ディバイン・ムカサ（マンチェスター・シティ）

    今シーズン後半のチャンピオンシップで存在感を示したマンチェスター・シティの若手選手の一人、ディバイン・ムカサは、レスター・シティでもボール保持時の果敢なプレーで注目を集めており、チームが3部への屈辱的な降格を回避できるよう貢献しようとしている。

    かつてウェストハムのアカデミーに所属していた18歳のムカサは、9月のシティデビュー戦でアシストを記録。エティハド・スタジアムの常連ファンたちの間では、将来的にケヴィン・デ・ブライネの後継者候補として注目されている。

  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    リオ・ングモハ（リヴァプール）

    リヴァプールの今シーズンは計画通りに進んでおらず、まもなく王座から陥落するプレミアリーグ王者である同チームは、来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権獲得をかけた戦いを強いられている。しかし、唯一の明るい材料といえば、リオ・ングモハの台頭だろう。アーネ・スロット監督がこの大胆不敵なウインガーに、多くのリヴァプールサポーターが望んでいたほどの出場時間を与えてはいないものの。

    ングモハは、8月のニューカッスル戦で劇的なロスタイム決勝ゴールを決め、リバプール史上最年少得点者となるなど、爆発的なプレシーズンの活躍を裏付けた。以来、この17歳の選手はピッチに立つたびに印象的なプレーを見せている。2024年夏にチェルシーのアカデミーから引き抜かれた彼は、チェルシーにとっては大きな損失だが、アンフィールドのチームにとっては大きな戦力となっているようだ。

  • Ethan Nwaneri Marseille 2025-26Getty Images

    イーサン・ヌワネリ（アーセナル）

    昨シーズン、アーセナルのトップチームでレギュラーの座を掴んだイーサン・ヌワネリが記録した8ゴールは、プレミアリーグの選手の中で、18歳の誕生日を迎えるまでにこれ以上のゴールを挙げたのはウェイン・ルーニーとマイケル・オーウェンの2人だけである。ヘイル・エンド出身の彼は、ガナーズの右サイドでブカヨ・サカの代役として見事な働きを見せたが、本来のベストポジションはより中央寄りのミッドフィールダーであるという印象は常にあった。

    ヌワネリにとって残念なことに、イングランド代表のエベレチ・エゼとノニ・マドゥエケの加入により、今シーズンはエミレーツ・スタジアムで実力を発揮する機会が激減し、出場時間を確保するため1月にマルセイユへレンタル移籍することとなった。 デビュー戦でゴールを決めたことで、2022年9月に15歳でプレミアリーグ史上最年少選手となった理由を誰もが再認識したが、ヴェロドロームでの監督交代により、この19歳にとってのリーグ・アンでの日々も、もはや当初の計画通りには進んでいない。

    だからといって、ヌワネリを早々に諦めるのは簡単だが、それは過去10年間でイングランドのサッカー界に現れた最も印象的な10代の才能の一人を無視することになるだろう。

  • Liverpool FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    トレイ・ニョニ（リヴァプール）

    予想していたよりも時間はかかったが、トレイ・ニョニはついにリヴァプールのトップチームでの地位を確立したようだ。このミッドフィールダーは年明け以降、リヴァプールで何度か途中出場を果たしている。2003年にレスター・シティから加入したニョニは、2024年夏のプレシーズンで活躍を見せたものの、アルネ・スロット監督の下では定位置を確保するのに苦労していた。

    かつてポール・ポグバに例えられたこの18歳の選手は、ピッチを縦横無尽に駆け回り、優れたパス能力を発揮することができる。もしリヴァプールが今夏、アレクシス・マカリスターを放出することになれば、ニョニがアルゼンチン人選手の後継者となる可能性もある。

  • Sunderland v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    クリス・リッグ（サンダーランド）

    サンダーランドは、巧みな移籍戦略を背景に、プレミアリーグ復帰後、見事な活躍を見せ、中位でのシーズンを終えることがほぼ確実となっている。グラニット・シャカやノア・サディキといった新戦力の加入により、昇格に貢献した「ブラックキャッツ」の英雄たちの出場機会は減少したが、クリス・リッグに関しては、遅かれ早かれトップリーグのスターになれるという期待が依然として寄せられている。

    サンダーランドで2番目に若い選手であり、クラブ史上最年少得点記録保持者でもあるこの18歳のミッドフィルダーは、鋭いパスセンスと尽きることのないエネルギーで真のオールラウンダーとしての素質を備えており、過去にマンチェスター・ユナイテッドやレアル・マドリードといった名門クラブがリッグに注目していたのも決して偶然ではない。近い将来、彼が再びスタジアム・オブ・ライトで輝きを放つ姿が見られるだろう。

  • Ajay Tavares England 2025Getty Images

    アジャイ・タヴァレス（バルセロナ）

    移籍市場において、ノリッジ・シティからバルセロナへの道は決して一般的なルートとは言えないが、アジャイ・タバレスは2月、キャロウ・ロードを離れ、カタルーニャの巨人に加入する契約を結んだ後、まさにこの道を選んだ。16歳の彼は、ラ・マシアを拠点とする史上2人目のイングランド人選手となり、前任者のルイ・バリーよりもスペインで良い結果を残すことへの期待が高まっている。

    主に左サイドでプレーするウイングのタヴァレスは、スピードとテクニックを駆使してディフェンダーをかわす力強いドリブラーだ。カナリーズ（ノリッジ）ではトップチームでの公式戦出場経験はないものの、非常に高く評価されていた。また、イングランド代表側も、将来的にポルトガル代表を選ぶことなく、引き続きイングランド代表でプレーしてくれることを期待している。

  • Chelsea v PSV - UEFA Youth League 2025/26Getty Images Sport

    レジー・ワトソン（チェルシー）

    将来大物になると期待されているチェルシーのもう一人の若手、レジー・ウォルシュと混同しないように。レジー・ワトソンは今シーズン、ブルーズのトップチームでトレーニングを積んでおり、リアム・ロゼニオールはこの16歳の選手について、その年齢にしては「恐ろしいほどの実力」だと評している。

    2013年のFAカップ決勝でウィガンの英雄となったベン・ワトソンの息子であるレジーもまた、守備的ミッドフィールダーとして深い位置でプレーすることも、ボックス・トゥ・ボックスの8番としてプレーすることもできる選手だ。ワトソンはユース代表でイングランドのキャプテンを務めた経験があり、チェルシーのU-18チームではすでにレギュラーとして定着している。周囲の多くの選手より年下であるにもかかわらず、そこでいくつかの傑出したパフォーマンスを見せている。

  • Tottenham Hotspur v SK Slavia Praha - UEFA Youth League 2025/26Getty Images Sport

    ルカ・ウィリアムズ＝バーネット（トッテナム）

    トッテナムには現在、多くの若き才能が台頭しており、次の偉大なスパーズチームは、ルカ・ウィリアムズ＝バーネットのような選手を中心に築かれることになるかもしれない。デレ・アリを憧れの存在として育ったこの17歳の攻撃的ミッドフィールダーは、9月に幼少期から応援してきたクラブでトップチームデビューを果たし、その際にトッテナムの通算900人目の選手となった。

    今シーズン、スパーズのU-21チームの一員としてプレミアリーグ2で相手ディフェンスを翻弄する活躍を見せているウィリアムズ＝バーネットには、コール・パーマーとの比較もなされている。来シーズン、チームがどのディビジョンに所属することになろうとも、トッテナムは今後数ヶ月、そして数年かけて、この若者に実力を証明する機会をさらに与えていくべきだろう。