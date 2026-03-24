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Yamal Schertenleib Barcelona GFXGetty/GOAL
Tom Maston

翻訳者：

NXGN 2026：バルセロナの2人、ラミン・ヤマルとシドニー・シェルテンライブがサッカー界最高の10代の若き逸材に選出

バルセロナのラミネ・ヤマルとシドニー・シェルテンライブが、GOALが毎年発表するサッカー界のトップティーンエイジャー（2007年1月1日以降生まれの選手）ランキングで首位に輝き、NXGN 2026の受賞者に選ばれた。2025年にヤマルとビッキー・ロペスが受賞して以来、バルセロナが両ランキングで1位を獲得するのはこれで2年連続となる。

  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    ヤマルはNXGNの重鎮だ

    ヤマルは2024年と2025年の受賞に続き、3度目のNXGN受賞を果たした。18歳の彼は、NXGNの11年の歴史において、複数回受賞した唯一の選手である。 ヤマルの台頭は、彼を単に世界最高の若手選手とするだけでなく、スペイン代表としてまたしても素晴らしい12ヶ月を過ごした今、すでに世界最高の選手の一人となっているかもしれない。

    バルセロナでの活躍、特にチャンピオンズリーグでのプレーが評価され、2025年のバロンドール投票で2位に輝いたヤマルは、ラ・リーガと欧州の両方でタイトルを争う「ブラウグラナ」の布陣において、今なお最も決定的な存在であり続けている。

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  • Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    おなじみのトップ3

    ヤマルが再びNXGNランキングの頂点に立ったが、トップ3の顔ぶれはすっかりお馴染みの顔ぶれとなっている。2年連続で、チェルシーのウインガーであるエステヴァオと、ヤマルのバルセロナでのチームメイトであるパウ・クバルシがトップ3を締めくくったからだ。 エステヴァオは、今夏スタンフォード・ブリッジに移籍して以来、パルメイラスでの素晴らしいパフォーマンスをプレミアリーグでも発揮している。一方、クバルシは2年以上にわたりバルサのトップチームの一員としてプレーし、世界サッカー界を代表する若手ディフェンダーとしての地位を確立し続けている。

    トップ5の残りの2枠は、レアル・マドリードのFWフランコ・マスタンツォーノとバイエルン・ミュンヘンの攻撃的MFレナート・カールが占め、6位にはプレミアリーグ史上最年少得点記録保持者であるアーセナルのマックス・ダウマンがランクインした。

  • Sydney Schertenleib Barcelona Women 2025-26Getty Images

    シェルテンライプが君臨する

    女子部門では、シェルテンライプが2025年の3位から首位へと躍進した。これは、過去1年間にカタルーニャで彼女の成長がさらに飛躍した結果である。スイス代表の彼女は、自国開催のユーロ2025で主要大会デビューを果たし、その活躍で得た自信をクラブでのプレーにも活かしている。

    シェルテンライプは、2位にランクインしたアメリカ代表兼リヨン所属のミッドフィルダー、リリー・ヨハネス、そして3位となったスウェーデン代表FWでハッケンに所属するフェリシア・シュローダーを僅差で抑えて首位に立った。シェルテンライプのバルサのチームメイトであるクララ・セラジョルディが4位に入り、5位のワシントン・スピリットFWクラウディア・マルティネスを上回った。マルティネスは、女子部門のトップ10入りを果たした3人のNWSL選手のうちの1人である。

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