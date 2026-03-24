NXGN 2026：バルセロナの2人、ラミン・ヤマルとシドニー・シェルテンライブがサッカー界最高の10代の若き逸材に選出

ヤマルは2024年と2025年の受賞に続き、3度目のNXGN受賞を果たした。18歳の彼は、NXGNの11年の歴史において、複数回受賞した唯一の選手である。 ヤマルの台頭は、彼を単に世界最高の若手選手とするだけでなく、スペイン代表としてまたしても素晴らしい12ヶ月を過ごした今、すでに世界最高の選手の一人となっているかもしれない。

バルセロナでの活躍、特にチャンピオンズリーグでのプレーが評価され、2025年のバロンドール投票で2位に輝いたヤマルは、ラ・リーガと欧州の両方でタイトルを争う「ブラウグラナ」の布陣において、今なお最も決定的な存在であり続けている。