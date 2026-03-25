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Making of Schertenleib NXGN GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

翻訳者：

NXGN受賞者の軌跡：バルセロナの若きスター、シドニー・シェルテンライブが女子サッカー界最高の10代選手たる所以とは？

NXGN
S. Schertenleib
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昨夏、18歳でホスト国スイス代表として初の欧州選手権に出場する前、シドニー・シェルテンライプが全国メディアの前に座り、「最大の目標」はいつかバロンドールを受賞することだと宣言したとき、それを聞いて呆れた人もいたかもしれない。

「もし若い選手がそんなことを言ったら、80％の人は『なんて傲慢な選手なんだ。彼女は今まで何も成し遂げていないのに。 『よくもそんなことが言えるものだ』と思うだろう」と、スイスサッカー協会の元コーチ、アレクサンドラ・サルヴァスはGOALに語った。しかし、彼女も、NXGN 2026女子部門受賞者であるシェルタインライブと仕事をしたことのある誰も、そうは思っていない。むしろ、その正反対だ。

スイスメディアに対してそう発言したことも注目に値する。人口わずか900万人のスイスは、サッカー界においてかつて強豪国だったことはない。バロンドールに関しては、70年の歴史の中で男子賞のロングリストに選ばれたスイス人選手はわずか8名であり、2018年に創設されたバロンドール・フェミニンには、まだ女性選手がノミネートされたことはない。

「通常、スイス人の男性や女性なら、『そんなことを言うなんて、彼女は完全に頭がおかしい』と言わざるを得ない。だって、我々は小さな国だからね」と、FCチューリッヒのユース時代にシェルテンライプを指導したダニエル・ギガックスは付け加える。

しかし、この驚異的な10代の選手のプレーを見たことのある人なら――17歳でスイス代表デビューを果たして以来、その数ヶ月後にバルセロナへ移籍した後、あるいはそれ以前であっても――シェルテンライブの目標は確かに高いものだが、彼女の才能や勤勉さを考えれば、決して手の届かないものではないと理解しているはずだ。

「彼女は時々そういうことを口にするが、その目標を達成するためにあらゆる努力を惜しまない」とサルヴァスは指摘し、ギガックスも同調する。「過去や現在の彼女のプレー、あの軽やかなスタイルを見れば、彼女の言動が理解できる」と彼は付け加える。「彼女はバロンドール受賞者たちと共にトレーニングしているのだから、そんな夢を抱くのも当然ではないか？」

  • Sydney Schertenleib Switzerland Women 2024Getty Images

    稀有な才能

    ギガックスは、シェルテンライプを指導する前から、彼女が並外れた存在であることを知っていた。2007年にチューリッヒで生まれた彼女は、10歳でFCチューリッヒのユース組織に加わり、常に男子チームと共にトレーニングを行っていた。それは「彼女にはすでにそのレベルがあった」からである。 当時U-16チームを率いていたギガックスは、彼女が最終的に自身のチームに昇格する前から、その才能ある少女が頭角を現していることを十分に認識していた。そもそも、女子選手が男子チームに昇格すること自体が珍しいことだったのだ。

    「通常、14歳、15歳、16歳になると、女子選手はある程度までは通用するものの、やがて（身体的な）差が見えてくる。それはごく自然なことだ」と彼は語る。これは、通常であれば女子選手が男子組織を離れるきっかけとなる現象について言及したものだ。「しかし、シドニーの場合は、その差が全く感じられなかった」

    シェルテンライプの特異性はそれだけではない。彼女は、スイスでは男子チームに所属する女子選手によくあることである、1学年下のチームではなく、同い年の男子チームでプレーしていたのだ。このような環境でのトレーニングは、彼女がすでに備えていた非凡な才能をさらに伸ばす助けとなった。 

    「スピードが速く、レベルも高く、休憩も少ない。男子と一緒に一日中トレーニングすれば、身体能力も技術もどんどん向上していく」とギガックスは説明する。「あの時点で、彼女ができる限り長く男子と一緒にトレーニングできるように選択したのは、正しい決断だったと思う」

    このことは、シェルテンライプがユース代表チームに帯同した際に特に顕著になった。ギガックスは、ある合宿からチューリッヒに戻った彼女が、男子チームとの2週間のトレーニングを逃してしまったことに落胆していたことを回想する。「ユース代表チームに帯同した時、彼女には対戦相手がいなかった。それほど彼女にとっては簡単だったからだ」

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  • Sydney Schertenleib Switzerland Women 2024Getty Images

    学びと向上

    シェルテンライプのレベルの高さは、彼女がユース代表チームにどのように受け入れられたかという点にも表れていた。 

    「彼女はいつもチームで最年少でした」と、かつてスイスU-16、U-17、U-19ユース代表チームのコーチングスタッフを務めたサルヴァスは振り返る。「代表チームで彼女と初めて会った合宿の時、私たちコーチ陣全員が、彼女が信じられないほど素晴らしい選手だと気づきました。彼女は世界トップクラスの選手になる可能性を秘めており、まさに唯一無二の存在だと確信できました」

    しかし、サルヴァスがすぐにシェルテンライプに指摘した点が一つあった。それはカウンタープレスへの対応だ。当時まだ十代の彼女は、自分がその責任をこれほど一貫して怠っていたことに全く気づいていなかった。指摘を受けると、彼女は直ちにその欠点を改善するために取り組んだ。これは彼女が今でもサルヴァスに語り、決して忘れないこととして挙げている点であり、今の自分があるのはそれを学ばなければならなかったからだと自覚している。

    このエピソードは、シェルテンライブの性格やメンタリティを垣間見せてくれるものであり、彼女が常に上達のために努力し続ける姿勢、そしてザルヴァスが言うところの「チームプレーヤー」であることの好例だ。

    「彼女は本当に、本当に親切で謙虚な人です。この若さでキャリアにおいてすでに多くのことを成し遂げているにもかかわらずね」と、かつてのユース代表チーム監督は付け加えた。

  • Sydney Schertenleib Switzerland Women 2025Getty Images

    突破

    才能と着実な成長にもかかわらず、シェルテンライプはシニアとしてのキャリアを本格的にスタートさせるため、幼少期から所属していたクラブを離れることになった。FCチューリッヒは彼女を女子トップチームにフルタイムで引き抜くことを決め、U-16男子チームから引き離したが、彼女はあまり出場機会を得られなかった。 

    「本当に驚きました」とギガックスは語る。「彼女は最も有望な選手の一人でした。U16の段階まで男子チームと一緒に練習していた唯一の女子選手だったのですから」

    シェルテンライプがその後取った行動は、驚いたのがギガックスだけではなかったことを示唆している。 リーグ優勝で幕を閉じたチューリッヒのトップチームでの1シーズンを経て、この10代の選手は、プレーオフ準決勝で優勝チームに敗れていたグラッソッパーズへ移籍した。確かにグラッソッパーズはチューリッヒと同等の戦力を有していなかったため、シェルテンライプがレギュラー入りを果たすのは容易だったが、彼女は移籍後、元所属クラブに自分がいなくなったことで何を失ったかを示した。

    グラスホッパーズでの1シーズンで、彼女はこれまで以上に多くのトップチームでの試合に出場し、スイス代表に初招集され、国際デビューを果たした。そして、大きな移籍が訪れた。

  • Irene Paredes Sydney Schertenleib Barcelona Women 2024-25Getty Images

    世界一の選手たちと対戦する

    シェルテンライプがバルセロナに加入した経緯は、語る価値がある。カタルーニャのクラブが彼女に興味を示した当時、彼女はキャリアの形成期にあり、エージェントすらいなかった。そのため、クラブのスカウトの一人が連絡先を入手しようと、インスタグラムで彼女にメッセージを送った。そのメッセージを最初に目にしたのはシェルテンライプの姉で、彼女は父親にそのことを伝えた。そして、シェルテンライプ自身がそのことを知る前に、父親が彼女にその話を持ち出した。 「え？バルセロナってどういうこと？」と彼女は返した。それから間もなく、17歳の彼女は欧州王者との契約を結んだ。

    一見すると、トップチームでの出場経験が少なく、成長には実戦経験が必要な若手選手にとって、良い移籍先とは思えなかったかもしれない。しかし、バルセロナは巨大なクラブであり、女子チームも驚異的な成功を収めているだけでなく、男子チームだけでなく、近年ますます明らかになっているように女子チームにおいても、若手選手の育成に長けている。

    シェルテンライプはBチームでスタートすることになった。そこで彼女は、クラブ独自のスタイルに慣れつつ、新しい国での生活、幼い年齢での遠隔地での生活、そして新しい言語の習得にも順応していった。それは彼女にとって、水を得た魚のように自然にこなせる挑戦だった。2024年11月、エイバル戦（4-0で勝利）に途中出場してトップチームデビューを果たすと、彼女は後戻りすることなく突き進んだ。

    その後、アレクシア・プテラスやアイタナ・ボンマティらと共にプレーし、国内3冠、チャンピオンズリーグ決勝進出、そして個人としても目覚ましい成績を残したシーズンを過ごした。欧州、ひいては世界最高のチームでの初年度、シェルテンライプは22試合に出場し、8試合で先発、2ゴールを挙げ、3アシストを記録した。基礎は固められた。

  • Aitana Bonmati, Kika Nazareth & Sydney Schertenleib Barcelona Women 2024-25Getty Images

    新たな高み

    しかし、それ以上に重要だったのは、バルセロナがシェルテンライプに与えていた影響だった。当時スイス代表の監督を務めていたピア・スンダゲは、彼女の初シーズンの半ばに、スタッフ数名と共にカタルーニャを訪れ、この10代の選手の様子を見に行った。スンダゲは当初、この移籍に驚いたと認めている。しかし、その環境で彼女を見た瞬間、すべてが納得できたという。 

    「「当初はセカンドチームで練習や試合をしていましたが、すぐにトップチームのスター選手たちとプレーするようになりました」と、66歳のスンドハーゲはGOALに語った。「あの練習を見ていると、彼女が最高の選手たちと一緒にいること、最高の選手たちとプレーすること、最高の選手たちと競い合うことを好んでいるのがわかりました。そこで私たち3人は『これは良い移籍だった。彼女は成功するだろう』と口を揃えました。」

    一方、サルヴァスは、それがシェルテンライプの人間としての成長に与えた影響にも気づいていた。今シーズン初めに彼女を訪ねた際、昼食を共にしながら話していたところ、現在はハンガリー代表監督を務めるサルヴァスがこう言った。「なんてこと、君はもうすっかり大人になったね！」

  • Alayah Pilgrim Sydney Schertenleib Switzerland Women 2025Getty Images

    歴史を刻む

    シェルテンライプがスイスに戻ると、バルセロナでの彼女の成長ぶりがさらに際立つようになった。「彼女の持久力や身体能力に何か変化が起きた」とスンハーゲは振り返り、同時に、この大きな一歩を軽々と踏み出したことで、この10代の選手が得た「自信」についても言及している。

    年齢や経験の浅さにもかかわらず、シェルテンライプは瞬く間にスイスの主力選手へと成長した。その年は、スイスが2025年欧州選手権の開催国となる年でもあった。これまで同大会でグループステージを突破したことのないチームにとって、これは大きな出来事となるはずだった。

    GOALがスンダゲに、なぜこれほど若い年齢で、しかも重要な局面においてシェルテンライプにこれほど大きな信頼を寄せたのかと尋ねると、スウェーデン人監督の声にはわずかな戸惑いがにじんでいた。まるで「彼女のプレーを見ていないのか？」と言わんばかりに。 何しろ、彼女の技術は極めて卓越しており、かつてスイスU-17代表を率いたヴェロニカ・マリア監督は、ボールを「彼女の体の延長線上にあるようなもの」と評したほどだ。しかしGOALは、スンハーゲ監督のような経験と名声を持つ指揮官に、この若き天才選手から何を見出したのか、彼女自身の言葉で語ってほしいと願った。

    「私はただトレーニングでのパフォーマンスを見ていただけで、彼女はよくやっていた。だから私にとって、スタメン11人や実際に試合を締めくくる選手について話し合う際、年齢なんて全く気にしなかった」と彼女は答える。「最初の頃はそうだったかもしれないが、彼女がプレッシャーに耐えられることは絶対に間違いないと確信していた」。彼女が主要大会デビューを果たすユーロの時期になると、シェルテンライプは突然、注目の的となった。 

    「宣伝やテレビ、街中のポスターで彼女の姿を見かけました」と、今や遠くから彼女のキャリアの開花を誇らしげに見守るギガックスは振り返る。この歴史的なユーロ大会で、スイス代表が初めてグループステージを突破する中、18歳の彼女は4試合中3試合に先発出場した。 観客動員記録は更新され、国民の心を掴み、準々決勝でスペインに2-0と惜敗した前後には、誇らしげな涙が流れた。

    チームの勝利後、ラ・ロハのモンセ・トメ監督は、「オープンスペースでは危険な存在」と評したシドニーとの「局面をうまくコントロールした」と、センターバック陣を称賛した。

  • Sydney Schertenleib Barcelona Women 2025-26Getty Images

    まだ始まったばかり

    シェルテンライプの視点から見れば、9人のバルセロナ所属選手を先発に起用したスペインに敗れ、スイスの大会が幕を閉じたことは、ある意味ふさわしい結末だったと言える。なぜなら、それは彼女の今後のキャリアにおける最も興味深い側面の一つを浮き彫りにしているからだ。クラブレベルでは、彼女は女子サッカー界屈指の強豪チームでプレーしている。しかし、代表としてのキャリアは、より格下の国で歩んでいくことになる。

    バルサでは、彼女は大きな池の中の小さな魚に過ぎず、たとえ多くの人が期待する世界クラスの選手になったとしても、常にスター選手たちに囲まれているだろう。一方、スイス代表では、19歳にしてすでに小さな池の中の大きな魚になりつつある。彼女のキャリアを通じて、この2つの環境では、個人の肩にかかるプレッシャーや期待のレベルが全く異なり、今後もそうなるだろう。 

    「彼女がこれら二つの異なる世界をどう切り抜けていくのか、非常に興味深い」とサルヴァスも同調する。しかし、彼女が続けて指摘するように、シェルテンライプにはこの挑戦にふさわしい「性格」が備わっている。

    彼女には、国内メディアに対して「バロンドール（金球賞）を獲得したい」と宣言させた原動力と野心がある。しかし同時に、謙虚さと勤勉な姿勢も兼ね備えており、だからこそ彼女はそう言い放っただけで終わらなかったのだ。「でもまずは、もっと上達して経験を積みたい。 バルサでも、代表チームでも、最高の選手たちから学んでいる。自分ならできると自信はある。でも、地に足をつけているようにも心がけている」

    シェルテンライプはスター選手だが、常にチームのために尽くしている。 「シドニーは常に高い目標を持ってきました。そして今、世界最高の選手たちと競い合う中で、これが本物の世界だと実感しているのです」とマリアは説明する。「しかし、彼女がここまで来られたのは、家庭で受け継いだ素晴らしい価値観を体現しているからだと確信しています。もし彼女が常に自分らしさを失わずにいられるなら、彼女自身も、そして私たち全員も、大きな喜びを味わえるでしょう」

    「長く成功し続ける人たちは、確かに素晴らしい価値観を持っていると思います」とスンハーゲは付け加える。「彼らは地に足がついており、居心地の悪い状況にも耐えられる。そうしてこそ、長い目で見れば成功を収めるのです」。これはシェルテンライプを完璧に言い表している。そこに彼女が持つ並外れた才能が加われば、バロンドール獲得という彼女の大きな夢が、決して突飛なものではないと感じられるのも不思議ではない。