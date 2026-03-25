NXGN受賞者の軌跡：バルセロナの若きスター、シドニー・シェルテンライブが女子サッカー界最高の10代選手たる所以とは？

「もし若い選手がそんなことを言ったら、80％の人は『なんて傲慢な選手なんだ。彼女は今まで何も成し遂げていないのに。 『よくもそんなことが言えるものだ』と思うだろう」と、スイスサッカー協会の元コーチ、アレクサンドラ・サルヴァスはGOALに語った。しかし、彼女も、NXGN 2026女子部門受賞者であるシェルタインライブと仕事をしたことのある誰も、そうは思っていない。むしろ、その正反対だ。

スイスメディアに対してそう発言したことも注目に値する。人口わずか900万人のスイスは、サッカー界においてかつて強豪国だったことはない。バロンドールに関しては、70年の歴史の中で男子賞のロングリストに選ばれたスイス人選手はわずか8名であり、2018年に創設されたバロンドール・フェミニンには、まだ女性選手がノミネートされたことはない。

「通常、スイス人の男性や女性なら、『そんなことを言うなんて、彼女は完全に頭がおかしい』と言わざるを得ない。だって、我々は小さな国だからね」と、FCチューリッヒのユース時代にシェルテンライプを指導したダニエル・ギガックスは付け加える。

しかし、この驚異的な10代の選手のプレーを見たことのある人なら――17歳でスイス代表デビューを果たして以来、その数ヶ月後にバルセロナへ移籍した後、あるいはそれ以前であっても――シェルテンライブの目標は確かに高いものだが、彼女の才能や勤勉さを考えれば、決して手の届かないものではないと理解しているはずだ。

「彼女は時々そういうことを口にするが、その目標を達成するためにあらゆる努力を惜しまない」とサルヴァスは指摘し、ギガックスも同調する。「過去や現在の彼女のプレー、あの軽やかなスタイルを見れば、彼女の言動が理解できる」と彼は付け加える。「彼女はバロンドール受賞者たちと共にトレーニングしているのだから、そんな夢を抱くのも当然ではないか？」