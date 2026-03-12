Goal.com
NWSL 早すぎるパワーランキング：トリニティ・ロッドマン、ソフィア・ウィルソンがリーグを牽引、カンザスシティ・カレントが1位に

誰が好調？誰が不調？GOALが全16チームのNWSLチームをランキング形式で徹底分析。

全米女子サッカーリーグ（NWSL）のシーズンはまだ正式には始まっていないため、今年の最初のパワーランキングは、オフシーズンの動き、昨年の結果、そして最近の移籍や契約のみに基づいています。

NWSL の全チームがプレシーズンマッチを戦ったものの、シーズンは 3 月 13 日、トリニティ・ロッドマンとワシントン・スピリット、ソフィア・ウィルソンとポートランド・ソーンズによる待望の開幕戦で正式に幕を開けます。NWSL は、デンバー・サミット FC とボストン・レガシー FC が拡張によりリーグに加わり、16 チームによる 14 シーズン目を迎えます。今シーズンは 248 試合のスケジュール、8 チームによるプレーオフ、2026 NWSL チャレンジカップが予定されています。

昨年、ゴッサムFCが2025年NWSLチャンピオンシップで優勝し、カンザスシティ・カレントがNWSLシールドを獲得、21勝3敗2分の素晴らしい成績でシーズンの大半を1位で支配しました。

カレントのフォワード、テムワ・チャウィンガは2年連続でNWSL最優秀選手（MVP）に選出され、ワシントン・スピリットは2年連続でNWSLチャンピオンシップ決勝に進出した。

オフシーズンは、例年よりも忙しいものとなった。

ロッドマンはスピリットと新契約を結び、世界最高額の報酬を得る女子サッカー選手となった。リンジー・ヒープスはデンバー・サミットFCへの移籍を発表。ソフィア・ウィルソンはポートランドと再契約し、産休から正式に復帰した。しかし、これは過去 3 ヶ月間に起こった出来事の一部に過ぎない。

2026年のNWSLシーズンに向けて、GOAL は時期尚早すぎるパワーランキングを発表します。

  • utah royalsGetty Images

    16ユタ・ロイヤルズ

    前回の順位：該当なし

    結果：該当なし

    前シーズン順位：12位、25ポイント

    影響：ユタを応援する声は多いが、キアナ・パラシオスというメキシコ女子リーグ（Liga MX Femenil）からの大型補強を除けば、ロイヤルズに必要な戦力強化につながるオフシーズンの動きはほとんど見られなかった。ゴールキーパーのマンディ・マクグリンは、2027 FIFA女子ワールドカップ予選を控えた米国女子代表の候補として、自身の地位をさらに固める機会を得ている。

  • Boston Legacy GFXGOAL

    15ボストン・レガシーFC

    前回の順位: 該当なし

    結果：該当なし

    前シーズンの順位：該当なし

    影響：ボストンには潜在力がありますが、真の看板選手を擁しない同クラブがどのような戦いを展開するかは予測が難しい。ニシェル・プリンスとケイシー・マーフィーという、それぞれの実力で定評のある選手を擁しているものの、その他の選手たち、そしてチーム全体の構成は比較的目立たない。また、ボストンは 2 つのスタジアムで試合を行い、NWSL 開幕戦では、現チャンピオンであるゴッサム FC と対戦する。

  • Alyssa Naeher, Chicago StarsGetty Images

    14シカゴ・スターズ

    前回の順位: 該当なし

    結果：該当なし

    前シーズン順位：14位、20ポイント

    影響：シカゴ・スターズは昨シーズン苦戦し、3勝12敗11分の成績で最下位に終わった。ヒューストン・ダッシュのDFミシェル・アロジーを獲得し、マロリー・スワンソンが産休から復帰する見込みで、チームの戦力向上が期待される。また、ゴールキーパーとしてチームの要であり続けるアリッサ・ネイアーも健在だ。

  • Bay FCGetty Images

    13ベイFC

    前回の順位: 該当なし

    結果：該当なし

    前シーズン順位：13位、20ポイント

    影響：ベイFCは2026年シーズン開幕戦を、新規参入チームのデンバー・サミットFCをホームに迎えて戦う。カンザスシティ・カレントとの大型トレードでベイFCに加入したクレア・ハットンに注目が集まる。ベイFCは競争に必要な戦力をほぼ揃えており、開幕戦をホームで迎える利点も得られる見込みだ。

  • San Diego Wave v Houston DashGetty Images Sport

    12ヒューストン・ダッシュ

    前回の順位：該当なし

    結果：該当なし

    前シーズン順位：10位、30ポイント

    影響：ヒューストン・ダッシュにとって今年は飛躍の年となるか？ ダッシュはサンディエゴでウェーブとの開幕戦を迎える。エイブリー・パターソンやヤズミーン・ライアンといったトップクラスの選手を擁するものの、これまで一貫した完成度の高いシーズンを送ることに苦戦してきた。

  • North Carolina CourageGetty Images

    11ノースカロライナ・カレッジ

    前回の順位: 該当なし

    結果：該当なし

    前シーズン順位：9位、35ポイント

    影響：カレッジは常にポストシーズン進出の道を見出しており、それはクラブのアイデンティティの一部となっています。今年も、2025年にチームに欠かせない存在だったミッドフィールダー、アシュリー・サンチェスに頼ることができます。オフシーズン中に、カレッジはウェーブからカナダのゴールキーパー、カイレン・シェリダンを獲得しました。これは、長年のゴールキーパー、ケイシー・マーフィーをボストンに失ったチームにとって大きな補強です。 カレッジは、2026年のシーズンを、ホームでレーシング・ルイビルと対戦することから始める。

  • Melanie Barcenas San Diego WaveGetty Images

    10サンディエゴ・ウェーブ

    前回の順位: 該当なし

    結果：該当なし

    前シーズン順位：6位、37ポイント

    影響：ウェーブは再び大幅なメンバー入れ替えを経験した。今回は主力キーパーのシェリダンがカレッジへ移籍し、さらに中盤のデルフィーヌ・カスカリーノもロンドン・シティ・ライオンネスへ流出した。しかし幸いなことに、ウェーブはボール支配を重視し創造性に富んだ確立された戦術体系を有している。 ウェーブは開幕戦でアウェイのクーラージュと対戦するという興味深い試練を迎える。特に、かつての鉄壁の守護神を相手にシュートを放つことになる点が注目される。 

  • Lindsey Horan, Denver SummitGOAL

    9デンバー・サミット

    前回の順位: 該当なし

    結果：該当なし

    前シーズンの順位：該当なし

    影響：ボストンとは異なり、デンバー・サミットFCは、初シーズンからプレーオフ出場を争う力があると思われる。その楽観的な見方は、リンジー・ヒープスの加入、有望な若手ジャスミン・アイキー、パリ・サンジェルマンのディフェンダー、エヴァ・ガエティーノ、そして元オルランド・プライドの傑出した選手、カーソン・ピケットとアリー・ブレイジャーの加入によるものだろう。 強力な選手層を擁するサミットは、ニック・カッシング監督が攻撃的なスタイルで戦うことを表明しているものの、ピッチ上で自らのアイデンティティを確立する必要があるだろう。

  • Emma Sears Racing Louisville Getty Images

    8レーシング・ルイビル

    前回の順位: 該当なし

    結果：該当なし

    前シーズン順位：7位、37ポイント

    影響：レーシング・ルイビルは才能豊かでフィジカルに優れ、スピードも速い。エマ・シアーズがチャンスを創出し、有望なディフェンダー、マッケナ・モリスがサイドバックを務める。さらにテイラー・フリントのおかげで、ほぼ全ての50-50のボールを制する能力を持つミッドフィールドを擁する。レーシング・ルイビルは開幕戦でノースカロライナとアウェイで対戦する。この対戦は、最近の対戦ではルイビルが優勢となることが多かった。

  • Marta, Orlando PrideGetty Images

    7オーランド・プライド

    前回の順位: 該当なし

    結果：該当なし

    前シーズンの順位：4位、40ポイント

    影響：オルランド・プライドは、2024年にNWSLシールドとNWSLチャンピオンシップの両方を制覇してリーグに衝撃を与えた後、昨シーズンは4位で終えました。オフシーズンに大幅な動きがあったため、プライドは今シーズンに向けて、選手層の厚さという点でやや手薄になっているようです。しかし、彼らには、年齢は単なる数字に過ぎないことを証明し続けているマルタがいます。また、プライドには、健康であればリーグで最も得点力の高い選手の一人であるバーバラ・バンダも所属しています。 

  • Mia Fishel, Seattle ReignImagn

    6シアトル・レインFC

    前回の順位: 該当なし

    結果：該当なし

    前シーズン順位：5位、39ポイント

    影響：シアトル・レインは今シーズン、若く才能あるセンターバック、ジョーディン・バグを筆頭に、NWSLでの経験を積んだことで、他チームが倒すべき存在となる可能性がある。 守備面では、昨シーズンリヨンにレンタル移籍していたソフィア・ウエルタが復帰。中盤は、ベテランのジェス・フィッシュロック、サム・メザ、サリー・メンティがおり、シアトルが他チームと一線を画す部分である。レインは、シーズン開幕後、2週連続でアウェイの試合を戦う。まずオルランドと対戦し、第2週にはライバルであるポートランドと対戦する。

  • Portland ThornsGetty Images

    5ポートランド・ソーンズ

    前回の順位: 該当なし

    結果：該当なし

    前シーズンの順位：3位、40ポイント

    影響：サム・コフィーがポートランドを去ったとき、ソーンズがどのように対応するかは多くの疑問が投げかけられました。ソフィア・ウィルソンの復帰と、より経験豊富なオリビア・モールトリーが中盤に加わったことで、その答えは「問題なし」となるかもしれません。ポートランドは、アウディ・フィールドでワシントン・スピリットとシーズン開幕戦を行います。スピリットは昨シーズンの結果から優勝候補と目されていますが、ウィルソンがチームを背負うことを決意すれば、彼女にとって歓迎の復帰戦となるかもしれません。

  • Angel CityGetty Images

    4エンジェル・シティ

    前回の順位: 該当なし

    結果：該当なし

    前シーズン順位：11位、27ポイント

    影響：今シーズンこそエンジェルシティの年となる可能性がある。常にさらなる高みを目指しながらも、繰り返しプレーオフ進出を逃すチームの一つだ。しかし今シーズンは変化が起きるかもしれない。ライリー・ティアナン、復帰したシドニー・ルルー、クレア・エムズリーといった得点源を擁する。守備面ではサラ・ゴーデンを突破できる選手はほとんどいない。開幕戦でシカゴ・スターズと対戦するのはエンジェルシティにとって有利だろう。

  • Rose Lavelle, Gotham FCGetty

    3ゴッサムFC

    前回の順位：該当なし

    結果：該当なし

    前シーズンの順位：8位、36ポイント

    影響：今シーズンもゴッサムが再び支配的な存在となるシナリオは想像し難い。クラブから大きく離脱したのは、エンジェルシティに移籍したニーリー・マーティンだけである。それ以外は、エミリー・ソネット、ローズ・ラヴェル、フォワードのジェイディン・ショーなど、中核メンバーはそのまま残留している。

  • Washington Spirit v NJ/NY Gotham FC - NWSL Championship 2025 Presented by Google PixelGetty Images Sport

    2ワシントン・スピリット

    前回の順位：該当なし

    結果：該当なし

    前シーズン順位：2位、44ポイント

    影響：スピリットは特にホーム開幕戦において、オーディ・フィールドで失望させることは稀だ。最大の懸念材料は、オフシーズン中に妊娠を発表したゴールキーパー、オーブリー・キングズベリーの不在をチームがどう乗り切るかである。ポートランド戦では、トリニティ・ロッドマンが攻撃の要を担い、ハル・ハーシュフェルトが観客を沸かせ、タラ・ラッドがゴールを守る任務を負うだろう。

  • Kansas City CurrentGetty Images

    1カンザスシティ・カレント

    前回の順位: 該当なし

    結果：該当なし

    前シーズン順位：1位、65ポイント

    影響：前シーズン終了時点では、カレントが優勝確実視されていたが、準決勝で敗退した。 今シーズンはクロワ・ベチューン、アリー・セントナー、デビーニャ、ロオア・ラボンタを擁する刷新された中盤陣により、カンザスシティはリーグ屈指の戦力を誇るチームとなった。そして最大の脅威はテムワ・チャウィンガの存在だ。カレントは2026年シーズン開幕戦をホームでユタ・ロイヤルズと戦い、この対戦はカンザスシティに大きく有利と見られている。

