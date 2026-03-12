全米女子サッカーリーグ（NWSL）のシーズンはまだ正式には始まっていないため、今年の最初のパワーランキングは、オフシーズンの動き、昨年の結果、そして最近の移籍や契約のみに基づいています。

NWSL の全チームがプレシーズンマッチを戦ったものの、シーズンは 3 月 13 日、トリニティ・ロッドマンとワシントン・スピリット、ソフィア・ウィルソンとポートランド・ソーンズによる待望の開幕戦で正式に幕を開けます。NWSL は、デンバー・サミット FC とボストン・レガシー FC が拡張によりリーグに加わり、16 チームによる 14 シーズン目を迎えます。今シーズンは 248 試合のスケジュール、8 チームによるプレーオフ、2026 NWSL チャレンジカップが予定されています。

昨年、ゴッサムFCが2025年NWSLチャンピオンシップで優勝し、カンザスシティ・カレントがNWSLシールドを獲得、21勝3敗2分の素晴らしい成績でシーズンの大半を1位で支配しました。

カレントのフォワード、テムワ・チャウィンガは2年連続でNWSL最優秀選手（MVP）に選出され、ワシントン・スピリットは2年連続でNWSLチャンピオンシップ決勝に進出した。

オフシーズンは、例年よりも忙しいものとなった。

ロッドマンはスピリットと新契約を結び、世界最高額の報酬を得る女子サッカー選手となった。リンジー・ヒープスはデンバー・サミットFCへの移籍を発表。ソフィア・ウィルソンはポートランドと再契約し、産休から正式に復帰した。しかし、これは過去 3 ヶ月間に起こった出来事の一部に過ぎない。

2026年のNWSLシーズンに向けて、GOAL は時期尚早すぎるパワーランキングを発表します。