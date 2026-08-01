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NWSL、ワールドカップに対応するため2027年に史上最速のシーズン開幕を計画か
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NWSLの日程変更が行われるのか？
4月、NWSL理事会は2030年までリーグの春開幕・秋閉幕のカレンダーを維持することで合意した。今回の報じられた調整は、その大枠を維持したまま、2027年シーズンの開幕をおよそ1カ月前倒しする内容となる。
NWSLがこれほど早い時期にシーズンを開幕させたことはこれまで一度もない。提案されている日程では、各クラブは1月にプレシーズンへ入り、2月11日に開幕する。その後、6月24日から7月25日まで開催されるワールドカップのためにリーグを中断し、再開後にシーズンを完結させ、11月にプレーオフと優勝決定戦を実施することになる。
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日程を巡る騒動は続く
リーグの理事会は、3カ月もたたないうちに、2030年まで現行の日程を維持するかどうかについて採決を行っていた。
リーグは声明で、「ナショナル・ウィメンズ・サッカーリーグは、2028年、2029年、2030年を通じて、現在の春開幕・秋閉幕の日程の下で運営を継続する」と述べた。
「広範な評価と主要な関係者との緊密な連携を経て、我々はこの期間において既存の競技カレンダーを維持するという慎重な決定を下した。この決定は、現在の構造の下でリーグが達成してきた力強い勢いと成長に対する我々の自信、そしてNWSLの成功に投資しているすべての人々に安定性を提供するという我々のコミットメントを反映している」
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選手たちはどう考えているのか？
NWSL選手会はこれまで、カレンダー変更の可能性について懸念を示しており、とりわけ選手の健康と安全、インフラ、そしてプロとしての基準への影響を問題視してきた。
NWSL理事会が4月に、2030年まで春秋制の日程を維持することを決議した際、NWSLPAのエグゼクティブディレクターであるメガン・バーク氏は、その決定がもたらす安定性を評価する一方で、今後のあらゆる議論における組合の優先事項を示した。
バーク氏は「NWSLは、今後数年間のカレンダーの枠組みに安定性と確実性をもたらす正しい決定を下した」と述べた。「このプロセスを通じて、選手たちは、カレンダーに関するいかなる議論も、選手の健康と安全、インフラ［トレーニング施設と試合会場を含む］、そして最高レベルで競争するために必要なプロとしての基準を優先しなければならないことを明確にした。NWSLPAは、その継続的な成長に必要な条件を育むため、今後もNWSLと協力していくことに尽力する」
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次に何が起こる？
NWSLは直近では2026年FIFA男子ワールドカップのために中断していた。大会終了後にシーズンは再開され、現在は第14節が行われている。
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