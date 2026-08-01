NWSL選手会はこれまで、カレンダー変更の可能性について懸念を示しており、とりわけ選手の健康と安全、インフラ、そしてプロとしての基準への影響を問題視してきた。

NWSL理事会が4月に、2030年まで春秋制の日程を維持することを決議した際、NWSLPAのエグゼクティブディレクターであるメガン・バーク氏は、その決定がもたらす安定性を評価する一方で、今後のあらゆる議論における組合の優先事項を示した。

バーク氏は「NWSLは、今後数年間のカレンダーの枠組みに安定性と確実性をもたらす正しい決定を下した」と述べた。「このプロセスを通じて、選手たちは、カレンダーに関するいかなる議論も、選手の健康と安全、インフラ［トレーニング施設と試合会場を含む］、そして最高レベルで競争するために必要なプロとしての基準を優先しなければならないことを明確にした。NWSLPAは、その継続的な成長に必要な条件を育むため、今後もNWSLと協力していくことに尽力する」