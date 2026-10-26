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ライブ
Kansas City CurrentGetty Images
翻訳者：

NWSLパワーランキング：運命の最終節！プレーオフ出場残り1枠を争い、シールド獲得も決まらぬまま最後の週末へ

Analysis
NWSL
NJ/NYゴッサムFC
サンディエゴウェーブFC
カンザスシティカレント

シールドの獲得は決まらず、プレーオフ最後の1枠を手にするチームも現れなかった。NWSLのシーズンは、ポストシーズンの全8枠を占めるチームが決まる「ディシジョン・デー」までもつれ込んだ。

ナショナル・ウィメンズ・サッカーリーグ（NWSL）のシールド獲得チームとプレーオフの最終順位は、すべて「ディシジョン・デー」で決まる。11月1日の日曜日に行われるディシジョン・デーには、NWSLの全16クラブが出場する。

NWSLのシーズン終盤の週末を終え、プレーオフ争いでは複数の枠がなお決まっていない。そんな重要な局面で結果を出したのが、エンジェル・シティとカンザスシティだ。ロサンゼルスを本拠地とするエンジェル・シティはベイFCを2-0で下し、無敗記録を9試合に伸ばした。カンザスシティ・カレントもこの時期に調子を上げ、ホームでワシントン・スピリットに2-1で勝利。リーグ戦の開幕週以来最高となる4位に浮上した。

ゴッサムFCはシールド獲得を決められる立場にあったが、他会場の結果により、決着はディシジョン・デーに持ち越された。ユタ・ロイヤルズ戦で勝つか引き分ければ、シールドを手にする。一方のユタは、シアトル・レインFCと0-0で引き分け、クラブ史上初のプレーオフ進出を決めた。

サンディエゴ・ウェーブはシールド争いでゴッサムをさらに追い詰めることもできたが、ボストン・レガシーと2-2で引き分けた。シールド獲得の可能性は残るものの、そのためにはゴッサムが敗れ、得失点差でも上回る必要がある。最も驚くべき試合は、ナターシャ・フリントの2得点を含む6ゴールで、デンバー・サミットがレーシング・ルイビルに6-1で大勝した一戦だろう。デンバーにはプレーオフ進出の可能性が十分に残っており、参入初年度にリーグ最多の53得点を記録している。

順位の変動、見事なゴール、番狂わせに彩られた週末を経て、GOALがディシジョン・デーを前に全16チームをランキングする……

  • Racing LouisvilleGetty Images

    16レーシング・ルイビル

    前回順位：15位

    結果： デンバー・サミットに1-6で敗戦

    影響：レーシング・ルイビルにプレーオフ進出のチャンスはなさそうだ。週末のデンバー・サミット戦では、プレー内容、得点、運動量のすべてで完全に上回られた。6失点を喫し、今季19敗目となった。

  • Chicago StarsGetty Images

    15シカゴ・スターズ

    前回順位：16位

    結果： ヒューストン・ダッシュに1-3で敗戦

    影響：シカゴ・スターズは第21節でプレーオフ進出の可能性が消滅した。となると、その後の試合はすべて、ただの過程の一部だったということか？ スターズはヒューストン・ダッシュに敗れて勝ち点3を逃し、今季5連敗となった。

  • Bay FCGetty Images

    14ベイFC

    前回順位：14位

    結果： エンジェル・シティに0-2で敗戦

    影響：ベイFCには強固な土台があるものの、肝心な場面で結果を出せていない。エンジェル・シティ戦で勝ち点3を逃し、守備で良い場面もあったが、シュート数では5対15と大きく上回られた。


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  • Orlando PrideGetty Images

    13オーランド・プライド

    前回順位：11位

    結果： ゴッサムFCに1-2で敗戦

    影響：オーランド・プライドは本拠地オーランドでゴッサムFCに敗れ、勝ち点3を落とした。攻撃でバーブラ・バンダをどれほど欠いているかは以前から明らかだったが、今やその事実はさらに鮮明になった。ソライ・ワシントンは持ち味を発揮し、プライド唯一のゴールを決めた。

  • Houston DashGetty Images

    12ヒューストン・ダッシュ

    前回順位：13位

    結果： シカゴ・スターズに3-1で勝利

    影響：ヒューストンはシカゴから3ゴールを奪い、士気を高めた。ただ、ポストシーズン進出の望みにはほとんど影響しない。ダッシュのプレーオフ進出の可能性は消滅しているが、3得点には手応えを感じられるだろう。

  • Boston LegacyGetty Images

    11ボストン・レガシー

    前回順位： 12位

    結果： サンディエゴ・ウェーブと2-2で引き分け

    総評： プレーオフ圏外にいるチームだが、リーグ上位勢とも十分に渡り合える。ボストンはサンディエゴ・ウェーブを相手に懸命に戦い、勝ち点1を手にした。今季は試合を重ねるごとに良くなっており、来季への期待が高まる。

  • North Carolina CourageScoreplay

    10ノースカロライナ・カレッジ

    前回順位：4位

    結果： ポートランド・ソーンズに0-1で敗戦

    影響：ノースカロライナ・カレッジには今季20得点を挙げたアシュリー・サンチェスがいるにもかかわらず、ポストシーズン進出がまだ確定していないのは不思議だ。カレッジはポートランドに0-1で敗れ、チームに訪れた2度の得点機を迎えたサンチェスも決めきれなかった。カレッジにはまだプレーオフ進出の可能性があるが、決着は最終節の「ディシジョン・デー」に持ち越される。

  • Utah RoyalsScoreplay

    9ユタ・ロイヤルズ

    前回順位：8位

    結果： シアトル・レイン戦は0-0の引き分け

    影響：ユタはレインFCを相手に勝ち点3を獲得できなかったものの、この引き分けで初のNWSLプレーオフ進出を決めた。ユタは現在、勝ち点47でポートランドと並び、リーグ6位につけている。

  • Denver Summit FCGetty Images

    8デンバー・サミット

    前回順位：10位

    結果： レーシング・ルイビルに6-1で勝利

    今後への影響：デンバー・サミットはNWSL全チームで最多得点を記録しており、週末のレーシング・ルイビル戦で6得点を挙げ、その理由を示した。フリントが2得点を決めたほか、サミットの4選手が勝利に貢献した。デンバーにはなおプレーオフ進出の可能性があり、決着は最終節の「ディシジョン・デー」に持ち越される。

  • Portland ThornsGetty Images

    7ポートランド・ソーンズ

    前回順位： 6位

    結果： ノースカロライナ・カレッジに1-0で勝利

    影響：ポートランド・ソーンズはノースカロライナ・カレッジに内容で圧倒する1-0の勝利を収め、プレーオフ進出を決めた。今季は負傷者に苦しみ、現在はソフィア・ウィルソンがレッドカードによる出場停止処分を受けている。それでも重要な場面で結果を出しており、マリー・ミュラーの見事な一撃が勝敗を分けた。ポートランド・ソーンズは次に、日曜日にヒューストン・ダッシュと対戦する。

  • Seattle Reign FCScoreplay

    6シアトル・レイン

    前回順位： 5位

    結果： ユタ・ロイヤルズと0-0の引き分け

    影響： シアトル・レインはユタと0-0で引き分け、この結果、プレーオフ出場圏の最後の順位を維持した。レインは最後の出場枠をめぐってノースカロライナ、デンバーと争っており、ディシジョン・デーにはオーランドと対戦する。プレーオフ最後の枠をつかむか、「来年こそ」という結果に終わるかが懸かる。

  • Kansas City CurrentGetty Images

    5カンザスシティ・カレント

    前回順位：9位

    結果： ワシントン・スピリットに2-1で勝利

    影響：カンザスシティ・カレントは、なおもシールド獲得の可能性を残していたワシントン・スピリットを相手に好パフォーマンスを披露した。ローエウ・ラボンタのゴールと、そのわずか数分後に生まれたヴァネッサ・ディベルナルドの得点で、カレントは実力を示した。また、クロワ・ベチューンはシーズン最多アシストの新記録（11）を樹立した。

  • Washington SpiritGetty Images

    4ワシントン・スピリット

    前回順位： 3位

    結果： カンザスシティ・カレントに1-2で敗戦

    影響：ワシントン・スピリットはカレントに敗れて勝ち点3を落とし、シールド獲得の可能性が正式に消滅した。フィジカルの激しい試合で、スピリットは大半の時間帯で後手に回った。クララ・ルヴァンガが開始わずか12分に試合の先制点を挙げたが、これがスピリットにとってこの試合唯一の得点となった。

  • Angel City FCGetty Images

    3エンジェル・シティ

    前回順位：7位

    結果： ベイFCに2-0で勝利

    順位への影響：エンジェル・シティは5連勝と快進撃を続け、プレーオフ進出を正式に決めた。ジゼル・トンプソンが豪快なゴールを決め、ライリー・ティアナンが勝利を決定づけ、ベイFC戦で勝ち点3を獲得した。

  • San Diego WaveGetty Images

    2サンディエゴ・ウェーブ

    前回順位：1位

    結果： ボストン・レガシーと2-2の引き分け

    影響：サンディエゴ・ウェーブには、理論上まだシールド獲得の可能性がある。その行方も、ほかのほぼすべてと同様にディシジョン・デーに懸かっている。ウェーブはボストンと2-2で引き分け、試合の大半で守備面の大きなプレッシャーにさらされた。先制を許したものの、後半開始直後にジア・コーリーが同点ゴールを決めた。

  • Gotham FCGetty Images

    1ゴッサムFC

    前回順位： 2位

    結果： オーランド・プライドに2-1で勝利

    影響：ゴッサムFCはシールド獲得に迫っていたが、次の日曜日のユタ戦まで待たなければならなくなった。ニューヨーク／ニュージャージーを拠点とするゴッサムは、比較的不安定な試合運びながらもオーランドに勝利。ミッジ・パースとティアナ・デビッドソンがそれぞれゴールを挙げ、勝ち点3を手にした。