ナショナル・ウィメンズ・サッカーリーグ（NWSL）のシールド獲得チームとプレーオフの最終順位は、すべて「ディシジョン・デー」で決まる。11月1日の日曜日に行われるディシジョン・デーには、NWSLの全16クラブが出場する。

NWSLのシーズン終盤の週末を終え、プレーオフ争いでは複数の枠がなお決まっていない。そんな重要な局面で結果を出したのが、エンジェル・シティとカンザスシティだ。ロサンゼルスを本拠地とするエンジェル・シティはベイFCを2-0で下し、無敗記録を9試合に伸ばした。カンザスシティ・カレントもこの時期に調子を上げ、ホームでワシントン・スピリットに2-1で勝利。リーグ戦の開幕週以来最高となる4位に浮上した。

ゴッサムFCはシールド獲得を決められる立場にあったが、他会場の結果により、決着はディシジョン・デーに持ち越された。ユタ・ロイヤルズ戦で勝つか引き分ければ、シールドを手にする。一方のユタは、シアトル・レインFCと0-0で引き分け、クラブ史上初のプレーオフ進出を決めた。

サンディエゴ・ウェーブはシールド争いでゴッサムをさらに追い詰めることもできたが、ボストン・レガシーと2-2で引き分けた。シールド獲得の可能性は残るものの、そのためにはゴッサムが敗れ、得失点差でも上回る必要がある。最も驚くべき試合は、ナターシャ・フリントの2得点を含む6ゴールで、デンバー・サミットがレーシング・ルイビルに6-1で大勝した一戦だろう。デンバーにはプレーオフ進出の可能性が十分に残っており、参入初年度にリーグ最多の53得点を記録している。

順位の変動、見事なゴール、番狂わせに彩られた週末を経て、GOALがディシジョン・デーを前に全16チームをランキングする……