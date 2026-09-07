無敗記録が止まり、得点記録が破られ、首位争いは週を追うごとに接戦となっている。NWSL第20節は各地で見どころ満載となった。

新規参入のデンバー・サミットFCはゴッサムFCの10試合無敗を止め、ノースカロライナ・カレッジはシカゴ・スターズ相手に6得点を奪う圧勝を披露した。アシュリー・サンチェスがハットトリックでけん引し、ゴールデンブーツ争いでのリードを広げるとともに、23試合で18得点として、アメリカ人選手によるNWSLシーズン最多得点記録を打ち立てた。

プロビデンス・パークでは、『トリプル・エスプレッソ』の2人が再会したが、勝ち点3を持ち帰ったのは1人だけだった。トリニティ・ロッドマン擁するワシントン・スピリットが、ソフィア・ウィルソン擁するポートランド・ソーンズを2-1で下し、首位ゴッサムとの勝ち点差を2に縮めた。

そのほか、ボストン・レガシーがユタ・ロイヤルズを2-1で破る番狂わせを演じ、シアトル・レインはサンディエゴ・ウェーブを1-0で下して驚きを与えた。これによりロイヤルズ、カレッジ、ウェーブは勝ち点39で3位に並び、首位争いの行方はさらに興味深さを増している。

カレッジでのサンチェスのハットトリックから、エンジェル・シティでのエブリン・ショアーズの2得点まで、振り返る価値のあるゴールに事欠かなかった。では、順位を上げているのはどこで、失速しているのはどこか。GOAL最新のNWSLパワーランキングにおける全16チームの現在地を見ていこう。