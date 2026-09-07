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Denver Summit FCScoreplay

翻訳者：

NWSLパワーランキング：記録更新のアシュリー・サンチェスがノースカロライナ・カレッジを首位に導く、デンバー・サミットはゴッサムFCに衝撃与える

NWSL
アシュリー・サンチェス
NJ/NYゴッサムFC
ワシントンスピリット
Denver Summit FC

アシュリー・サンチェスがアメリカNWSLのシーズン最多得点記録を更新し、ノースカロライナがランキング首位に浮上。その一方で、デンバーがゴッサムの10試合無敗記録を止めた。

無敗記録が止まり、得点記録が破られ、首位争いは週を追うごとに接戦となっている。NWSL第20節は各地で見どころ満載となった。

新規参入のデンバー・サミットFCはゴッサムFCの10試合無敗を止め、ノースカロライナ・カレッジはシカゴ・スターズ相手に6得点を奪う圧勝を披露した。アシュリー・サンチェスがハットトリックでけん引し、ゴールデンブーツ争いでのリードを広げるとともに、23試合で18得点として、アメリカ人選手によるNWSLシーズン最多得点記録を打ち立てた。

プロビデンス・パークでは、『トリプル・エスプレッソ』の2人が再会したが、勝ち点3を持ち帰ったのは1人だけだった。トリニティ・ロッドマン擁するワシントン・スピリットが、ソフィア・ウィルソン擁するポートランド・ソーンズを2-1で下し、首位ゴッサムとの勝ち点差を2に縮めた。

そのほか、ボストン・レガシーがユタ・ロイヤルズを2-1で破る番狂わせを演じ、シアトル・レインはサンディエゴ・ウェーブを1-0で下して驚きを与えた。これによりロイヤルズ、カレッジ、ウェーブは勝ち点39で3位に並び、首位争いの行方はさらに興味深さを増している。

カレッジでのサンチェスのハットトリックから、エンジェル・シティでのエブリン・ショアーズの2得点まで、振り返る価値のあるゴールに事欠かなかった。では、順位を上げているのはどこで、失速しているのはどこか。GOAL最新のNWSLパワーランキングにおける全16チームの現在地を見ていこう。

  • Chicago StarsScoreplay

    16シカゴ・スターズ

    前回順位: 16

    結果: ノースカロライナ・カレッジに0-6で敗戦

    影響: またしても週末に6失点を喫した。シカゴ・スターズは勝ち点16のまま順位表の最下位に沈み、もともとわずかだったプレーオフ進出の望みも急速にしぼんでいる。

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  • Bay FCScoreplay

    15ベイFC

    前回順位： 14位

    結果： カンザスシティ・カレントに1-2で敗戦

    影響：ベイFCは週末のカンザスシティ・カレント戦で勝ち点3を落とし、下から2番目の順位に後退した。FWカーリー・レマが後半開始から数分後にチーム唯一のゴールを決めて同点に追いついたが、ベイFCはカレントの得点を防ぎ切れず、アウェーのカレントが90分直前に勝ち越した。

  • Boston LegacyScoreplay

    14ボストン・レガシー

    前回順位： 15

    結果： ユタ・ロイヤルズに2-1で勝利

    影響： 強敵ユタを相手にした見事な勝利は、ボストン・レガシーにとって創設初年度の足がかりとなるものだ。ただ、プレーオフ圏とは勝ち点23差、順位でも6つ離れており、巻き返すにはまだ大きな差がある。

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  • Racing LouisvilleScoreplay

    13レーシング・ルイビル

    前回順位: 13位

    結果: エンジェル・シティに0-2で敗戦

    影響: レーシング・ルイビルは随所に素晴らしい場面を見せたが、残念ながらゴールを奪えず、エンジェル・シティの得点も防げなかった。レーシング・ルイビルは勝ち点23、通算成績7勝14敗2分けで下から3番目タイに並んでいる。

  • Houston DashGetty Images

    12ヒューストン・ダッシュ

    前回順位：12

    結果： オーランド・プライドに1-3で敗戦

    影響： ダッシュはリーグ順位で12位につけており、どちらに転んでもおかしくない試合でプライドに勝ち点3を明け渡した。ダッシュの勝ち点は26で、プライドを3ポイント下回っている。

  • Orlando PrideScoreplay

    11オーランド・プライド

    前回順位: 11

    結果: ヒューストン・ダッシュに3-1で勝利

    影響: ダッシュ相手に3得点を挙げたことはプライドにとって好結果であり、もちろんそのうち1得点はバーブラ・バンダによるものだった。バンダは19試合で14得点を記録しており、依然としてゴールデンブーツ争いに加わっている。

  • Kansas City CurrentScoreplay

    10カンザスシティ

    前回順位: 10

    結果: ベイFCに2-1で勝利

    影響: カレントはイジー・ロドリゲスとロッキー・ロドリゲスのゴールでベイFCに2-1で勝利した。カレントは勝ち点37とし、リーグ順位表で7位につけている。

  • Seattle ReignGetty Images

    9シアトル・レイン

    前回順位: 9位

    結果: サンディエゴ・ウェーブに1-0で勝利

    影響: シアトル・レインはサンディエゴ・ウェーブに辛勝したが、この結果で勝ち点34とし、リーグ順位表で8位を確保した。次戦、レインは土曜日にベイFCと対戦する。

  • Denver Summit FCGetty Images

    8デンバー・サミット

    前回順位: 8位

    結果: ゴッサムFCに3-0で勝利

    影響: デンバー・サミットは、週末最大の番狂わせを起こしたのかもしれない。現王者を1点差でも2点差でもなく、3点差で破ったからだ。デンバーでは3選手がそれぞれ得点を記録し、この勝利によって新規参入クラブは勝ち点30に到達。リーグ順位も10位に浮上した。

  • Angel City FCScoreplay

    7エンジェル・シティ

    前回順位: 7位

    結果: レーシング・ルイビルに2-0で勝利

    影響: エンジェル・シティはまさに絶好のタイミングで調子を上げ、現在は8位、そしてプレーオフ圏まで勝ち点1差としている。エブリン・ショアーズが2得点を挙げ、エンジェル・シティにアウェーでの勝ち点3をもたらした。

  • Portland ThornsGetty Images

    6ポートランド・ソーンズ

    前回順位: 6位

    結果: ワシントン・スピリットに1-2で敗戦

    影響: ソフィア・ウィルソンが序盤にPKを決めたが、それでもワシントン・スピリットに追いつかれ、その後逆転を許した。ポートランド・ソーンズは勝ち点38でリーグ順位6位となっている。次戦は日曜日にシカゴ・スターズと対戦する。

  • Utah RoyalsScoreplay

    5ユタ・ロイヤルズ

    前回順位: 2

    結果: ボストン・レガシーに1-2で敗戦

    影響: 新規参入のボストンに敗れたことで、ユタの上位争いには痛手となり、今回のランキングでは3つ順位を落とした。それでもロイヤルズは順位争いに踏みとどまっており、ノースカロライナ、サンディエゴと勝ち点39で並んでいる。

  • San Diego WaveGetty Images

    4サンディエゴ・ウェーブ

    前回順位： 5

    結果： シアトル・レインに0-1で敗戦

    影響： サンディエゴはボールを支配したものの、最後まで突破口を見いだせず、シアトルに悔しい敗戦を喫した。ウェーブは順位表で5位につけており、勝ち点39でユタ、ノースカロライナと並んでいる。それでも、ボストンに敗れたロイヤルズが下回ったため、今回のランキングでは1つ順位を上げた。

  • Washington SpiritScoreplay

    3ワシントン・スピリット

    前回順位: 4位

    結果: ポートランド・ソーンズに2-1で勝利

    影響: ワシントンはゴッサムとの差を詰め続けており、ポートランドでの逆転勝ちによって首位とはわずか勝ち点2差となった。タラ・ラッドが59分にPKを決め、ソフィア・ウィルソンの序盤のPKによる先制点を取り消すと、80分にはトリニティ・ロッドマンがメリッサ・ベシの決勝点をアシストした。

  • Gotham FCScoreplay

    2ゴッサムFC

    前回順位：1

    結果：デンバー・サミットに0-3で敗戦

    影響：デンバーは日曜日、ゴッサムの10試合無敗記録に強烈な形で終止符を打ち、昨季王者を驚かせた。ゴッサムは依然として順位表の首位を維持しているが、その差は縮まりつつあり、ワシントン・スピリットが現在2ポイント差に迫っている。

  • Ashley SanchezGetty Images

    1ノースカロライナ・カレッジ

    前回順位: 3

    結果: シカゴ・スターズに6-0で勝利

    影響: ひと言でいえば、アシュリー・サンチェスだ。ハットトリックによって23試合で18得点に伸ばし、得点王争いでのリードを広げるとともに、NWSLのシーズン最多得点におけるアメリカ人選手の記録を樹立した。シカゴはシーズンを通して苦しんできたが、そこから6得点を奪ったことは、カレッジが我々のトップの座に立つにふさわしい圧巻の結果だった。