今週末のNWSLでも、順位表の上位と下位の両方で大きな動きがあった。

最も強いインパクトを残したのはシアトル・レインだ。敵地でサンディエゴを2-0で下した。マディー・メルカードが先制点を決め、ジョーディン・バグが勝利を決定づける追加点をマーク。ウェーブにとっては痛いホーム黒星となった。サンディエゴは順位を4位に落とし、シアトルは10位に浮上した。

金曜夜の注目カードも大きな意味を持つ一戦となった。オーランドは、女子アフリカ・ネーションズカップに参加しているため不在のエースFWで得点ランキング首位のバーブラ・バンダを欠きながらも、シカゴに1-0で勝利し、着実に勝ち点を積み上げた。

そのほか、ゴッサムとポートランドは勝ち点1を分け合い、リーグ屈指の強豪2チームの差はほとんど縮まらなかった。一方、ワシントンは新規参入のデンバーに1-0で勝利し、上位争いでの立場をさらに強化。イタリアのワンダーキッド、ソフィア・カントーレが61分に決勝点を挙げた。

順位表では多くのクラブがひしめき合っており、プレーオフ争いが激しさを増す中で、あらゆる勝ち点の重みが増している。優勝争いの各チームの差がさらに縮まっていく中、GOALが全16チームをランク付けする。