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NWSLパワーランキング：ワシントン・スピリットが勝ち筋を見いだし、サム・カーがゴッサムFC初ゴール、ユタ・ロイヤルズFCが勢いに乗る

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サム・カーがゴッサムFCでの初ゴールを記録し、ゴッサムFCはポートランド・ソーンズFCと2-2で引き分けた。一方、ソフィア・カントーレの活躍でワシントン・スピリットはリンジー・ヒープス擁するデンバー・サミットFCを1-0で下した。GOALが今週のパワーランキングでNWSL全16チームを順位付けした。

今週末のNWSLでも、順位表の上位と下位の両方で大きな動きがあった。

最も強いインパクトを残したのはシアトル・レインだ。敵地でサンディエゴを2-0で下した。マディー・メルカードが先制点を決め、ジョーディン・バグが勝利を決定づける追加点をマーク。ウェーブにとっては痛いホーム黒星となった。サンディエゴは順位を4位に落とし、シアトルは10位に浮上した。

金曜夜の注目カードも大きな意味を持つ一戦となった。オーランドは、女子アフリカ・ネーションズカップに参加しているため不在のエースFWで得点ランキング首位のバーブラ・バンダを欠きながらも、シカゴに1-0で勝利し、着実に勝ち点を積み上げた。

そのほか、ゴッサムとポートランドは勝ち点1を分け合い、リーグ屈指の強豪2チームの差はほとんど縮まらなかった。一方、ワシントンは新規参入のデンバーに1-0で勝利し、上位争いでの立場をさらに強化。イタリアのワンダーキッド、ソフィア・カントーレが61分に決勝点を挙げた。

順位表では多くのクラブがひしめき合っており、プレーオフ争いが激しさを増す中で、あらゆる勝ち点の重みが増している。優勝争いの各チームの差がさらに縮まっていく中、GOALが全16チームをランク付けする。

  • Alyssa Naeher, Chicago StarsGetty Images

    16シカゴ・スターズ

    前回順位: 16

    結果: オーランド・プライドに0-1で敗戦

    影響: シカゴはリーグ屈指の強豪であるプライド相手にも競争力を維持できることを示したが、今季またしても黒星を喫し、これで12敗目となった。

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  • Emma Sears Racing Louisville Getty Images

    15レーシング・ルイビル

    前回順位: 15

    結果: エンジェル・シティに2-1で勝利

    総括: レーシング・ルイビルは、この週末、そしてクラブにとっても特に大きな勝利の一つを手にした。上位につけるエンジェル・シティを下し、今季は時折欠けていた粘り強さを示した。

  • Michelle Cooper, Kansas City CurrentGetty Images

    14カンザスシティ・カレント

    前回順位： 12

    結果： ボストン・レガシーに0-1で敗戦

    影響： カンザスシティはまたしても歯がゆい結果に終わり、ボストンとの接戦を落とした。テムワ・チャウィンガ不在の影響は明らかだったが、優勝を狙うチームであれば、得点を奪う手段を1人の選手だけに頼っていてはならない。

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  • Denver Summit FCGetty Images

    13デンバー・サミット

    前回順位： 11

    結果： ワシントン・スピリットに0-1で敗戦

    影響： ワシントン・スピリット相手の1点差負けは決して壊滅的な結果ではないが、デンバー・サミットFCが創設初年度にプレーオフ進出を果たした拡張チームとしてサンディエゴ・ウェーブFCやベイFCに続くことを望むのであれば、接戦を勝ち点につなげ始めなければならない。

  • Boston Legacy FCGetty

    12ボストン・レガシー

    前回順位： 13

    結果： カンザスシティ・カレントに1-0で勝利

    影響： ボストンは今季最も重要な勝利の一つを挙げ、カンザスシティ相手に粘り強く結果をつかんだ。ケーシー・マーフィーはゴール前で圧巻の出来を見せ、カレントを攻撃面でいら立たせ続けた。

  • Keira Barry Bay FC 2026Bay FC

    11ベイFC

    前回順位: 9位

    結果: ヒューストン・ダッシュに0-1で敗戦

    影響:ベイFCは、リンダ・ウルマークの後半アディショナルタイムの決勝点によってクラブの3試合無敗が止まり、勢いに水を差された。ベイFCはチャンスをつくり、ジェーン・キャンベルに7セーブを強いたものの、決定力を欠いたことで、ヒューストンの試合終盤の決定的な一撃を許した。

  • Jane Campbell, USWNTGetty

    10ヒューストン・ダッシュ

    前回順位: 12

    結果: ベイFCに1-0で勝利

    影響: ヒューストンは接戦を制して貴重な勝ち点3を獲得し、こうした僅差の試合を勝ち切るために必要な守備の規律と落ち着きを示した。攻撃面ではベイFCを圧倒したとは言えなかったが、ダッシュがリードを守り切り、クリーンシートを達成したことは心強い材料だ。ジェーン・キャンベルはゴール前で圧巻の出来を見せ、この試合で7セーブを記録した。

  • Marta, Orlando PrideGetty Images

    9オーランド・プライド

    前回順位: 8位

    結果: シカゴ・スターズに1-0で勝利

    影響: シカゴに対する僅差の勝利は、決して圧倒的なパフォーマンスではなかったかもしれない。それでも、プライドが組織力を保ち、リードを守り切り、勝ち点3を手にしたことこそが、チームを争いに踏みとどまらせ、プレーオフ争いに残し続けている要因である。

  • Sarah Gorden, Angel CityGetty Images

    8エンジェル・シティ

    前回順位： 6位

    結果： レーシング・ルイビルに1-2で敗戦

    影響： エンジェル・シティFCはついに勢いを築くチャンスを得たが、勝ち点を切実に必要としていたレーシング・ルイビルFCに敗れたことで、クラブに残る一貫性のなさ、特に接戦を締めくくれない課題があらためて浮き彫りになった。エンジェル・シティは依然として才能ある選手をそろえ、伸びしろも大きいチームだが、この結果によって、順位表の中位争いがさらに激しくなる中でランキングを下げる可能性が高い。

  • Ashley SanchezGetty Images

    7ノースカロライナ・カレッジ

    前回順位: 5位

    結果: ユタ・ロイヤルズに1-4で敗戦

    影響: カレッジはユタに一方的な内容で敗れ、大きな痛手を被った。この結果によって今季ここまでの前進が消えるわけではないが、4失点は守備面の脆さを露呈しており、早急な修正が求められる。


  • Jordyn Bugg Seattle ReignGetty Images

    6シアトル・レイン

    前回順位: 10

    結果: サンディエゴ・ウェーブFCに2-0で勝利

    影響: シアトル・レインFCは週末の試合で最も大きなインパクトを残した勝利の一つを挙げ、攻守両面で落ち着いたパフォーマンスを見せてサンディエゴ・ウェーブFCを下した。不安定な時期が続いていた中、レインはついに今後の足がかりにできる象徴的な結果を手にし、プレーオフ圏内へ向けて前進している。

  • San Diego WaveGetty

    5サンディエゴ・ウェーブ

    前回順位: 3

    結果: シアトル・レインに0-2で敗戦

    影響: サンディエゴは週末を迎えた時点でリーグ屈指のチームとしての地位をさらに強固にする好機を手にしていたが、好調のシアトル相手に精彩を欠くパフォーマンスを見せたことで、いくつかの疑問が生じている。ウェーブは敵陣深くで継続的にチャンスを作るのに苦しみ、規律の整ったレインの守備に苦しめられた。

  • Sophia WilsonGetty Images

    4ポートランド・ソーンズ

    前回順位: 7

    結果: ゴッサムFCと2-2で引き分け

    影響:ポートランド・ソーンズFCは、強豪の守備陣を苦しめられることを引き続き示した一方で、混戦のプレーオフ争いを戦う中で最大の課題が安定感であることに変わりはない。ゴッサムFCから勝ち点1を手にしたことで、ソーンズはこのランキングの上位層へと再び近づいた。ポートランドは勝ち点28でリーグ順位5位につけており、サンディエゴ・ウェーブFCとは1ポイント差となっている。

  • Utah RoyalsGetty Images

    3ユタ・ロイヤルズ

    前回順位： 4

    結果： ノースカロライナ・カレッジに4-1で勝利

    影響： ユタは週末の中でも最も圧倒的なパフォーマンスの一つを披露し、決定力の高い攻撃を見せてノースカロライナを圧倒した。質の高い相手から4ゴールを奪ったことで、ロイヤルズがリーグ屈指の強豪と十分に渡り合える力を持ち、さらにはプレーオフ進出の座を予想以上に早く確保する可能性さえあることが改めて示された。

  • Sam KerrGetty Images

    2ゴッサムFC

    前回順位： 1

    結果： ポートランド・ソーンズと2-2で引き分け

    影響： 優勝争いのライバル相手に勝ち点1を得たことは悪い結果ではないが、バッツは注目の一戦で存在感を示す機会を逃した。上位は維持しているものの、またしても決定的な勝利を欠いた週末となり、背後につけるチームにその差を縮める余地を与えている。もっとも、ゴッサムに関して大きな注目を集めたのはサム・カーだった。ゴッサムとNWSL復帰後初ゴールを決めている。

  • Trinity Rodman, Washington SpiritGetty Images

    1ワシントン・スピリット

    前回順位: 2位

    結果: デンバー・サミットに1-0で勝利

    意味合い: スピリットは守備面でほとんど危なげない戦いぶりを見せ、ソフィア・カントーレの後半16分のゴールがアウディ・フィールドでの勝ち点3獲得に十分だった。最も圧倒的なパフォーマンスではなかったが、首位争いにとどまっている理由をあらためて示した。攻撃面でベストではない時でさえ、勝ち点を積み重ね続けている。