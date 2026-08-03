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North Carolina CourageGetty Images

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NWSLパワーランキング：ユタ・ロイヤルズとノースカロライナ・カレッジがゴールを量産、ゴッサムFCは首位をキープ

NWSL

サム・カーとゴッサムは2度結果を出し、ユタはポートランドから5得点を奪い、カレッジはオーランドに5-0の快勝を収めて存在感を示した。

NWSLの勢力図がようやく固まりつつあるかに見えた矢先、第15節が順位表に再び波乱をもたらした。ミッドウィーク開催の試合は常に混戦を生みやすいが、カンザスシティ・カレントはその両面を味わった。レーシング・ルイビル相手に5ゴールを奪った一方で、週2試合目となったエンジェル・シティ戦では1-1のドローに終わり、勝ち点1獲得にとどまった。

ワシントンは引き続き、シールド最有力候補にふさわしい戦いぶりを見せている。とりわけミッドウィークのユタ・ロイヤルズ戦での1-0勝利はそれを印象づけた。日曜にサンディエゴに敗れた後も、スピリットは依然としてリーグ屈指の完成度を誇るチームの一つである。トリニティ・ロッドマンもまた、スターFWとしてこれまで見せてきた中でも屈指の好調期に近づいており、8ゴールを記録して得点王争いに加わってきた。オーランド・プライドのFWバーブラ・バンダは、女子アフリカ・ネーションズカップのためザンビア代表に帯同中でありながら、12ゴールでなおトップに立っている。

リーグ全体で得点の多い1週間となった。ユタはワシントン戦の敗戦から立て直し、日曜にはポートランドを5-1で破る波乱を演じた。一方、ノースカロライナ・カレッジも金曜、オーランドを5-0で粉砕し、強烈なメッセージを発した。

ゴッサムFCもまた、増え続ける負傷者リストを抱えながら勝ち点を積み上げている。そこには、ひざの負傷により今季残り全休となったエミリー・ソネットも加わった。ソネット不在でも、ゴッサムは水曜にベイFCを1-0で下し、土曜にはサム・カーの活躍でヒューストン・ダッシュを際どく振り切った。

今週のパワーランキングでは大幅な変動が必要となった。そこで、次の重要な1週間を前にした16クラブの現在地を見ていこう。

  • Chicago StarsGetty Images

    16シカゴ・スターズ

    前回順位： 16

    結果： レーシング・ルイビルに1-2で敗戦

    影響：スターズは引き続き安定感を探っており、レーシング・ルイビル戦ではその片りんも見せたが、またしても接戦を落としたことで、順位表を上がるチャンスは残り少なくなっている。

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  • Racing LouisvilleGetty Images

    15レーシング・ルイビル

    前回順位: 15位

    結果: シカゴ・スターズに2-1で勝利

    影響:ルイビルは何としても反応が必要だったが、その答えを示した。クラブは依然として順位表で下から2番目に位置しているが、週末に待望の勝ち点3を手にし、勝ち点14となった。

  • Boston LegacyGetty Images

    14ボストン・レガシー

    前回順位： 12位

    結果： デンバー・サミットと1-1で引き分け

    影響：ボストンは先制し、同じ新規参入チーム相手に勝ち点3を手にするかに見えた。だが、サミットが72分にPKを獲得し、それを成功させた。ボストンはリーグ順位でサミットのすぐ下、12位につけている。

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  • Denver Summit FCGetty Images

    13デンバー・サミット

    前回順位: 13

    結果: ボストン・レガシーと1-1の引き分け

    影響:デンバー・サミットは守備面で疑問の残る判断がいくつかあり、そのためボストンを試合にとどまらせてしまった。しかし、PKを決めてスコアを振り出しに戻すことには成功した。ポストシーズン進出を確実にするには、依然としてさらに結果を積み上げる必要があり、それも早急に求められる。さらに、リンジー・ヒープスもそこに到達するため、得点面で貢献し始めなければならない。

  • Kansas City CurrentGetty Images

    12カンザスシティ・カレント

    前回順位： 14

    結果： エンジェル・シティと1-1で引き分け

    影響：カンザスシティは、この試合で勝ち点2を取りこぼしたという感覚を抱く可能性が高い。NWSLで勝ち点を得ること自体は決して小さくないものの、カレントには勢いを築き、順位表をさらに上がっていくチャンスがあった。しかし、波乱を起こそうとしていたエンジェル・シティを相手に、結局は引き分けに終わった。

  • Orlando prideGetty Images

    11オーランド・プライド

    前回順位： 9

    結果： ノースカロライナ・カレッジに0-5で敗戦

    影響： オーランドはピッチの攻守両面で完全に圧倒され、ここ数週間で勢いを築いてきたチームに疑問符が付く内容となった。プライドには立て直すだけの十分なタレントがあるが、この大敗によって順位を大きく落とす可能性が高い……

  • Bay FCGetty Images

    10ベイFC

    前回順位: 11

    結果: シアトル・レインに2-3で敗戦

    影響:シアトル相手に2得点を挙げたことは好材料だが、守備のミスが引き続きその進歩の多くを帳消しにしている。ベイは依然として競争力を保っているものの、勝ち点の価値がますます高まる中で、許されるミスの幅は正当化しにくくなっている。それでも、出産休暇で離脱していたアビー・ダールケンパーが実戦復帰したのは心強い材料だった。

  • Houston DashGetty Images

    9ヒューストン・ダッシュ

    前回順位: 10

    結果: ゴッサムFCに0-1で敗戦

    影響: ヒューストンの敗戦は、落胆というよりもどかしさの残るものだった。ダッシュはリーグ屈指の強力な攻撃陣を長い時間帯にわたって抑え込んだが、またしても無得点に終わったことで、継続的な懸念が改めて浮き彫りになった。ダッシュには、アタッキングサードで継続的に十分な脅威を生み出す必要がある。

  • Angel CityGetty Images

    8エンジェル・シティ

    前回順位: 8位

    結果: カンザスシティ・カレントと1-1で引き分け

    影響:エンジェル・シティが順位を本格的に押し上げるには、攻撃面でより安定感が必要だ。勝ち点1は依然としてポジティブな材料ではあるが、アリー・セントナーからスベインディス・ジェーン・ヨンスドッティルまで、世界屈指のアタッカーを擁するチームである以上、もっと多くのゴールを決められるはずだ。

  • Seattle ReignGetty Images

    7シアトル・レイン

    前回順位: 6

    結果: ベイFCに3-2で勝利

    影響:レインはリーグ屈指の強豪チームであることを引き続き証明している。ベイFCに3-2で勝利した一戦は決して常に楽なものではなかったが、シアトルは勝ち点3をもぎ取るために必要な攻撃力と粘り強さを示した。ミア・フィシェル、ジェス・フィッシュロック、マディ・ダーリエンのゴールが、その興奮をさらに高めた。

  • Portland ThornsGetty Images

    6ポートランド・ソーンズ

    前回順位: 4

    結果: ユタ・ロイヤルズに1-5で敗戦

    影響: ポートランドにとっては、すぐに忘れたい結果となった。ソーンズは試合開始のキックオフ直後から圧倒され、5失点での敗戦は守備の安定性、そして試合が崩れ始めた際に立て直す力に深刻な疑問を投げかけている。ポートランドが1試合で5失点したのは、2024年3月16日にカンザスシティ相手に4-5で敗れて以来である。

  • North Carolina CourageGetty Images

    5ノースカロライナ・カレッジ

    前回順位： 8

    結果： オーランド・プライドに5-0で勝利

    影響：ノースカロライナ・カレッジは、チームを巡る評価を一変させ得る強烈なメッセージを発した。オーランド相手の5得点圧勝は、単なる勝ち点3以上の意味を持つものだった。アシュリー・サンチェスとノースカロライナの攻撃陣は、相手がどこであれ短時間で圧倒し得ることを改めて示したからだ。不安定な時期を経た中で、この結果は大きな自信回復につながり、カレッジを再びプレーオフ争いへ押し上げる可能性がある。

  • San Diego WaveGetty Images

    4サンディエゴ・ウェーブ

    前回順位： 5位

    結果： ワシントン・スピリットに1-0で勝利

    影響：サンディエゴは勝ち点3を積み上げただけではない。リーグ屈指の危険なチームの一つを封じ込め、大一番でも勝てることを証明した。リア・ゴッドフリーの働きだけで、ウェーブには勝利を確かなものにするのに十分だった。

  • Washington SpiritGetty Images

    3ワシントン・スピリット

    前回順位： 1

    結果： サンディエゴ・ウェーブに0-1で敗戦

    影響：スピリットは、リーグ屈指の堅守を誇るチームの一つであるサンディエゴを相手に珍しく精彩を欠き、首位の座にわずかながら打撃を受けた。ワシントンはサンディエゴの最終ライン攻略に苦しみ、今季ここまで他チームとの差を生み出してきた終盤の勝負強さも発揮できなかった。それでもスピリットは依然として好位置につけており、現在は勝ち点36で2位。優勝争いでは首位ゴッサムと勝ち点1差となっている。

  • Utah RoyalsGetty Images

    2ユタ・ロイヤルズ

    前回順位: 3

    結果: ポートランド・ソーンズに5-1で勝利

    影響:ロイヤルズは今季屈指のインパクトを残した。常に優勝争いに絡む相手に対する5得点の爆発は、単なる勝利ではない。ユタがリーグのトップティアに属することを示す宣言であり、これはこれまで本当の意味で語られてこなかった主張でもある。ユタは勝ち点33でリーグ順位表の3位につけている。

  • Gotham FCGetty Images

    1ゴッサムFC

    前回順位： 2

    結果： ヒューストン・ダッシュに1-0で勝利

    影響：ゴッサムは、僅差の試合でも、そして負傷者によってチーム事情がさらに厳しくなっている状況でも、優勝を狙えるチームに見え続けている。ヒューストン戦の1-0勝利は、スコアの上では強烈な印象を残す勝利ではなかったが、試合をコントロールし、組織を保ち、勝負どころで決定的なワンプレーを生み出すゴッサムの力を改めて示す一戦となった。