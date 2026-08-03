NWSLの勢力図がようやく固まりつつあるかに見えた矢先、第15節が順位表に再び波乱をもたらした。ミッドウィーク開催の試合は常に混戦を生みやすいが、カンザスシティ・カレントはその両面を味わった。レーシング・ルイビル相手に5ゴールを奪った一方で、週2試合目となったエンジェル・シティ戦では1-1のドローに終わり、勝ち点1獲得にとどまった。

ワシントンは引き続き、シールド最有力候補にふさわしい戦いぶりを見せている。とりわけミッドウィークのユタ・ロイヤルズ戦での1-0勝利はそれを印象づけた。日曜にサンディエゴに敗れた後も、スピリットは依然としてリーグ屈指の完成度を誇るチームの一つである。トリニティ・ロッドマンもまた、スターFWとしてこれまで見せてきた中でも屈指の好調期に近づいており、8ゴールを記録して得点王争いに加わってきた。オーランド・プライドのFWバーブラ・バンダは、女子アフリカ・ネーションズカップのためザンビア代表に帯同中でありながら、12ゴールでなおトップに立っている。

リーグ全体で得点の多い1週間となった。ユタはワシントン戦の敗戦から立て直し、日曜にはポートランドを5-1で破る波乱を演じた。一方、ノースカロライナ・カレッジも金曜、オーランドを5-0で粉砕し、強烈なメッセージを発した。

ゴッサムFCもまた、増え続ける負傷者リストを抱えながら勝ち点を積み上げている。そこには、ひざの負傷により今季残り全休となったエミリー・ソネットも加わった。ソネット不在でも、ゴッサムは水曜にベイFCを1-0で下し、土曜にはサム・カーの活躍でヒューストン・ダッシュを際どく振り切った。

今週のパワーランキングでは大幅な変動が必要となった。そこで、次の重要な1週間を前にした16クラブの現在地を見ていこう。