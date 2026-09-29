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Jaedyn ShawGetty Images
翻訳者：

NWSLパワーランキング：ジェイディン・ショーが歴史を作る中、ゴッサムFCが首位を維持、アシュリー・サンチェスがシーズン最多得点記録に並ぶ

NWSL
特集＆コラム
NJ/NYゴッサムFC
ワシントンスピリット
オーランドプライド
シカゴレッドスターズ
J. Shaw
サム・カー
アシュリー・サンチェス

エンジェル・シティがワシントンを驚かせ、カンザスシティは4得点を挙げた。一方、シカゴ・スターズ、レーシング・ルイビル、ベイFCはプレーオフ進出の望みが絶たれた。

ジェイディン・ショーが、ゴッサムFCにとって一見すると普段通りの週末を、再び節目の一日に変えた。最下位シカゴとの一戦で、ゴッサムFCはショーの2得点を追い風に、その圧倒的なシーズンを継続。今季8点目と9点目となったこの2ゴールにより、彼女はNWSL史上最年少でキャリア通算25ゴールに到達した選手となった。

シカゴにとっては、この敗戦でプレーオフ進出の望みが正式に消滅した。週末にはレーシング・ルイビルとベイFCも敗退が決まっている。

ノースカロライナ・カレッジはユタ・ロイヤルズに勝ち点3を落としたが、アシュリー・サンチェスにも祝うべき瞬間があった。ゴールデンブーツ争いのトップに立つ同選手は今季20点目を決め、テムワ・チャウィンガのシーズン最多記録に並んだ。

そのほかでは、エンジェル・シティがワシントン・スピリットを驚かせ、ジェス・フィッシュロックの2得点もあってシアトル・レインがボストン・レガシーを一蹴。カンザスシティ・カレントはデンバー・サミットFCから4点を奪い、ヘイリー・ホプキンスがハットトリックを記録した。

残り週数は少なくなり、プレーオフ争いの構図もより鮮明になってきた。波乱の多い週末を終え、GOALはNWSL全16チームをランキングする。

  • Chicago StarsScoreplay

    シカゴ・スターズ

    前回順位: 16

    結果: ゴッサムFCに1-3で敗戦

    今後への影響: ヴラトコ・アンドノフスキが絡むことでシカゴにいくらか希望はあるのかもしれないが、今季を救う術はない。スターズは現在勝ち点17にとどまり、通算成績5勝19敗2分けでリーグ順位表の最下位に沈んでいる。

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  • Racing LouisvilleScoreplay

    レーシング・ルイビル

    前回順位： 14

    結果： サンディエゴ・ウェーブに0-2で敗戦

    影響：レーシング・ルイビルはまたしても黒星を喫し、今回は非常に好調なサンディエゴ相手に敗れた。レーシング・ルイビルは勝ち点23で下から2番目に位置している。ウェーブ戦でのこの敗戦は、今季17敗目となった。

  • Bay FCScoreplay

    ベイFC

    前回順位: 15位

    結果: オーランド・プライドに1-3で敗戦

    影響:ベイFCのラチール・クンダナンジが今季3点目を決めたが、北カリフォルニアのチームはアウェーのプライドを止められなかった。ベイFCはリーグ順位表で13位につけており、勝ち点26でレガシーと並んでいる。

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  • Boston LegacyScoreplay

    ボストン・レガシー

    前回順位: 13

    結果: シアトル・レインに0-2で敗戦

    影響: ボストンはここ数週末、より競争力のある戦いを見せていたため、シアトル相手の無得点での敗戦はやや驚きだった。レガシーは勝ち点26でベイFCと並び、順位表の14位につけている。

  • Houston DashGetty Images

    ヒューストン・ダッシュ

    前回順位: 12位

    結果: ポートランド・ソーンズと1-1で引き分けた

    影響: 12位のヒューストンにとって、ポートランド相手に勝ち点1を得たのは良い結果である。ルーキーのキャット・レイダーとケイト・ファースが中央からダッシュに勢いをもたらしているが、チームは完成度の高いパフォーマンスを継続して見せるのに苦しんでいる。

  • Orlando PrideScoreplay

    オーランド・プライド

    前回順位: 11位

    結果: ベイFCに3-1で勝利

    影響:オーランド・プライドはヘイリー・マカッチョンの2得点と、ジャクリーン・オバジェの延長戦でのゴールにより、ベイFC相手に3点を奪った。それでもプライドは、現在11位につけており、プレーオフ進出はまだ安泰ではない。

  • Kansas City CurrentScoreplay

    カンザスシティ・カレント

    前回順位: 10

    結果: デンバー・サミットFCに4-1で勝利

    影響:カンザスシティ・カレントは週末、最高の出来に見えた。その中でカレントのヘイリー・ホプキンスが大きな活躍を見せ、ハットトリックを記録した。

  • imago-sport-1082987863.jpgZUMA Press Wire

    デンバー・サミット

    前回順位： 9位

    結果： カンザスシティ・カレントに1-4で敗戦

    影響： リンジー・ヒープスが13分にデンバーのチームに先制点をもたらしたものの、サミットは踏ん張れなかった。デンバーはリーグ順位で10位につけており、ポストシーズン進出を目指すなら、さらに勝利を積み重ねる必要がある。

  • Seattle Reign FCScoreplay

    シアトル・レイン

    前回順位: 8位

    結果: ボストン・レガシーに2-0で勝利

    影響:シアトル・レインのジェス・フィッシュロックが金曜日の一戦で2得点を挙げ、レガシーを2-0で下した。レインは現在テーブル中位の8位で、プレーオフラインを上回って残るためには、金曜日にカレッジとの一戦で大きな結果を残す必要がある。

  • Angel City FCScoreplay

    エンジェル・シティ

    前回順位： 7

    結果： ワシントン・スピリットに1-0で勝利

    影響：今季は好内容を見せながらも、勝利を継続して積み重ねることができていなかったエンジェル・シティにとって、大きな結果となった。首位争いをするチームから勝利を挙げたことは、シーズン終盤に向けて力強い巻き返しを狙うロサンゼルスのチームに必要な後押しとなる。

  • Portland ThornsGetty Images

    ポートランド・ソーンズ

    前回順位： 6

    結果： ヒューストン・ダッシュと1-1で引き分け

    影響：ソーンズは試合開始わずか10分で失点したが、後半終盤に同点に追いついた。順位表で下位に近いヒューストン相手に、何とか勝ち点1を持ち帰った。

  • Utah RoyalsScoreplay

    ユタ・ロイヤルズ

    前回順位: 5位

    結果: ノースカロライナ・カレッジに2-1で勝利

    影響: ユタ・ロイヤルズが先制し、前半終了前にPKを献上したものの、それでもカレッジ相手にもう1点を奪った。ロイヤルズは現在、リーグ順位で4位に浮上しており、スピリットとは勝ち点1差となっている。

  • Trinity RodmanGetty Images

    ワシントン・スピリット

    前回順位： 4

    結果： エンジェル・シティに0-1で敗戦

    影響：ワシントン・スピリットはホームで、88分にエンジェル・シティに敗れた。スピリットはこの過去2週末で厳しい試合日程が続いており、勝ち点3を落としたものの、それでも3位を維持している。

  • North Carolina CourageScoreplay

    ノースカロライナ・カレッジ

    前回順位: 3

    結果: ユタ・ロイヤルズに1-2で敗戦

    影響: アシュリー・サンチェスが今季20点目を決め、NWSLのシーズン最多得点記録に並んだが、カレッジはそれでもユタに敗れた。サンチェスとノースカロライナの前線がこれだけ好調でありながら、カレッジがプレーオフ圏のすぐ下にあたる9位に沈んでいるのは驚きだ。

  • San Diego WaveGetty

    サンディエゴ・ウェーブ

    前回順位：2

    結果：レーシング・ルイビルに2-0で勝利

    影響：ウェーブは前半の2ゴールできっちり勝ち切り、好調を維持している。今季序盤に加入したものの、いまだクラブでプレーしていないキャット・マカリオを欠きながらも、その結果を出している。マカリオは最近、シーズン終了となる負傷者リストに登録された。

  • Jaedyn Shaw, GothamGetty Images

    ゴッサムFC

    前回順位： 1


    結果： シカゴ・スターズに3-1で勝利


    影響： プレーオフ進出を決めたゴッサムは、クラブ史上初のNWSLシールド獲得を狙っている。サム・カーはシカゴ戦で先制点をアシストし、2点目をヘディングで決め、ゴッサムのクラブ記録となるホーム11試合無敗の更新に貢献した。残り4試合の時点で首位に立ち、2位との差は勝ち点6となっている。