ジェイディン・ショーが、ゴッサムFCにとって一見すると普段通りの週末を、再び節目の一日に変えた。最下位シカゴとの一戦で、ゴッサムFCはショーの2得点を追い風に、その圧倒的なシーズンを継続。今季8点目と9点目となったこの2ゴールにより、彼女はNWSL史上最年少でキャリア通算25ゴールに到達した選手となった。

シカゴにとっては、この敗戦でプレーオフ進出の望みが正式に消滅した。週末にはレーシング・ルイビルとベイFCも敗退が決まっている。

ノースカロライナ・カレッジはユタ・ロイヤルズに勝ち点3を落としたが、アシュリー・サンチェスにも祝うべき瞬間があった。ゴールデンブーツ争いのトップに立つ同選手は今季20点目を決め、テムワ・チャウィンガのシーズン最多記録に並んだ。

そのほかでは、エンジェル・シティがワシントン・スピリットを驚かせ、ジェス・フィッシュロックの2得点もあってシアトル・レインがボストン・レガシーを一蹴。カンザスシティ・カレントはデンバー・サミットFCから4点を奪い、ヘイリー・ホプキンスがハットトリックを記録した。

残り週数は少なくなり、プレーオフ争いの構図もより鮮明になってきた。波乱の多い週末を終え、GOALはNWSL全16チームをランキングする。