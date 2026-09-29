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ライブ
Jaedyn ShawGetty Images
翻訳者：

NWSLパワーランキング：ジェイディン・ショーが歴史をつくり、ゴッサムFCが首位を維持　アシュリー・サンチェスはシーズン最多得点記録に並ぶ

NWSL
NJ/NYゴッサムFC
ワシントンスピリット
オーランドプライド
シカゴレッドスターズ
J. Shaw
サム・カー
アシュリー・サンチェス
女子サッカー
特集＆コラム

エンジェル・シティがワシントンを驚かせ、カンザスシティは4得点を挙げた一方、シカゴ・スターズ、レーシング・ルイビル、ベイFCのプレーオフ進出の望みは潰えた。

ジェイディン・ショーは、ゴッサムFCにとって一見いつもの週末に見えた一戦を、またしても節目の瞬間へと変えた。最下位シカゴとの対戦で、ゴッサムFCはショーの2得点を支えに圧倒的なシーズンを継続。今季8点目と9点目により、ショーはNWSL史上最年少で通算25ゴールに到達した選手となった。

シカゴにとっては、この敗戦でプレーオフ進出の可能性が正式に消滅した。週末にはレーシング・ルイビルとベイFCも敗退が決まっている。

ノースカロライナ・カレッジはユタ・ロイヤルズに勝ち点3を落としたが、アシュリー・サンチェスには祝うべき瞬間があった。ゴールデンブーツ争いの首位に立つサンチェスは今季20点目を決め、テムワ・チャウィンガのシーズン最多記録に並んだ。



そのほか、エンジェル・シティはワシントン・スピリットを驚かせ、ジェス・フィッシュロックの2得点でシアトル・レインがボストン・レガシーを一蹴した。カンザスシティ・カレントはデンバー・サミットFCから4点を奪い、ヘイリー・ホプキンスがハットトリックを記録した。

残り週数は少なくなり、プレーオフ争いの構図もより明確になってきた。波乱の週末を経て、GOALがNWSL全16チームをランキングする。

  • Chicago StarsScoreplay

    シカゴ・スターズ

    前回順位: 16

    結果: ゴッサムFCに1-3で敗戦

    影響:ヴラトコ・アンドノフスキが加わることでシカゴにいくらか希望はあるかもしれないが、今季を救うことはできない。スターズは現在勝ち点17にとどまり、通算5勝19敗2分けでリーグ順位表の最下位に低迷している。

  • Racing LouisvilleScoreplay

    レーシング・ルイビル

    前回順位： 14

    結果： サンディエゴ・ウェーブに0-2で敗戦

    影響：レーシング・ルイビルはまたしても黒星を喫し、今回は非常に強いサンディエゴ相手に敗れた。レーシング・ルイビルは勝ち点23で下から2番目の順位にいる。ウェーブに敗れたこの一戦は、今季17敗目となった。

  • Bay FCScoreplay

    ベイFC

    前回順位: 15位

    結果: オーランド・プライドに1-3で敗戦

    影響:ベイFCのラチェアル・クンダナンジが今季3点目を決めたが、北カリフォルニアのチームは敵地から乗り込んできたプライドを止められなかった。ベイFCはリーグ順位で13位に位置しており、勝ち点26でレガシーと並んでいる。

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  • Boston LegacyScoreplay

    ボストン・レガシー

    前回順位: 13位

    結果: シアトル・レインに0-2で敗戦

    影響: ボストンはここ数週の週末により競争力のある戦いを見せていたため、シアトル相手の無得点での敗戦はやや驚きだった。レガシーは勝ち点26でBay FCと並び、順位表の14位につけている。

  • Houston DashGetty Images

    ヒューストン・ダッシュ

    前回順位: 12位

    結果: ポートランド・ソーンズと1-1で引き分け

    影響: 12位のヒューストンにとって、ポートランド相手に勝ち点1を得たのは良い結果だ。ルーキーのキャット・レイダーとケイト・ファースが中央でダッシュに勢いをもたらしているが、チームは完成度の高いパフォーマンスをまとめ上げるのに苦しんでいる。

  • Orlando PrideScoreplay

    オーランド・プライド

    前回順位： 11位

    結果： ベイFCに3-1で勝利

    影響：オーランド・プライドはヘイリー・マカッチョンの2得点と、ジャクリーン・オバジェのアディショナルタイムのゴールにより、ベイFCから3点を奪った。それでもプレーオフ進出はまだ安泰ではなく、現在11位につけている。

  • Kansas City CurrentScoreplay

    カンザスシティ・カレント

    前回順位: 10

    結果: デンバー・サミットFCに4-1で勝利

    影響:カンザスシティ・カレントは週末、チーム本来の最高の姿を見せ、ヘイリー・ホプキンスがハットトリックを決める大活躍でカレントをけん引した。

  • imago-sport-1082987863.jpgZUMA Press Wire

    デンバー・サミット

    前回順位: 9

    結果: カンザスシティ・カレントに1-4で敗戦

    影響: リンジー・ヒープスが13分にデンバーのチームに先制点をもたらした後、サミットは踏ん張り切れなかった。デンバーはリーグ順位で10位につけており、ポストシーズン進出を望むのであれば、さらに勝利を積み重ねる必要がある。

  • Seattle Reign FCScoreplay

    シアトル・レイン

    前回順位： 8位

    結果： ボストン・レガシーに2-0で勝利

    影響：シアトル・レインのジェス・フィッシュロックが金曜日の一戦で2得点を挙げ、レガシーを2-0で下した。レインは順位表の中位に位置する8位で、プレーオフラインより上を維持するには、金曜日にカレッジを相手に大きな結果を出す必要がある。

  • Angel City FCScoreplay

    エンジェル・シティ

    前回順位： 7

    結果： ワシントン・スピリットに1-0で勝利

    影響：今季は好調な戦いぶりを見せながらも、なかなか連勝を継続できていないエンジェル・シティにとっては非常に大きな結果だ。首位争いをするチームから勝利を挙げたことは、シーズン終盤に力強い追い上げを見せるために、このロサンゼルスのチームが必要としていた後押しとなる。

  • Portland ThornsGetty Images

    ポートランド・ソーンズ

    前回順位： 6

    結果： ヒューストン・ダッシュと1-1で引き分け

    影響：ソーンズは試合開始わずか10分で失点したものの、後半終盤に同点に追いついた。順位表の下位に近いヒューストンを相手に、辛うじて勝ち点1を持ち帰った。

  • Utah RoyalsScoreplay

    ユタ・ロイヤルズ

    前回順位: 5位

    結果: ノースカロライナ・カレッジを相手に2-1で勝利

    影響:ユタ・ロイヤルズは先制に成功し、前半終了前にPKを献上したものの、カレッジ相手にさらに1点を追加した。ロイヤルズは現在、リーグ順位で4位となっており、スピリットとは勝ち点1差となっている。

  • Trinity RodmanGetty Images

    ワシントン・スピリット

    前回順位: 4

    結果: エンジェル・シティに0-1で敗戦

    影響:ワシントン・スピリットはホームで88分に失点し、エンジェル・シティに敗れた。スピリットはこの2週末、厳しい試合が続いており、勝ち点3を落としたものの、依然として3位につけている。

  • North Carolina CourageScoreplay

    ノースカロライナ・カレッジ

    前回順位: 3

    結果: ユタ・ロイヤルズに1-2で敗戦

    影響: アシュリー・サンチェスが今季20点目を決め、NWSLのシーズン最多得点記録に並んだが、それでもカレッジはユタに敗れた。サンチェスとノースカロライナの前線がこれほど好調であることを踏まえると、カレッジがプレーオフ圏のすぐ下にあたる9位にいるのは驚きだ。

  • San Diego WaveGetty

    サンディエゴ・ウェーブ

    前回順位: 2

    結果: レーシング・ルイビルに2-0で勝利

    影響: ウェーブは前半の2ゴールできっちり勝ち切り、引き続き絶好調を維持している。今季序盤に加入したキャット・マカリオを欠きながらも、その結果を出している。マカリオはまだクラブでプレーしておらず、最近になってシーズン終了となる負傷者リストに入った。

  • Jaedyn Shaw, GothamGetty Images

    ゴッサムFC

    前回順位： 1


    結果： シカゴ・スターズに3-1で勝利


    影響： プレーオフ進出を決めたゴッサムは、クラブ史上初のNWSLシールド獲得を目指している。サム・カーはシカゴ戦で先制点をアシストし、2点目をヘディングで決め、バッツのクラブ記録となるホーム無敗記録を11試合に伸ばすことに貢献した。残り4試合で首位に立ち、2位との差は勝ち点6となっている。