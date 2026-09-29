ジェイディン・ショーは、ゴッサムFCにとって一見いつもの週末に見えた一戦を、またしても節目の瞬間へと変えた。最下位シカゴとの対戦で、ゴッサムFCはショーの2得点を支えに圧倒的なシーズンを継続。今季8点目と9点目により、ショーはNWSL史上最年少で通算25ゴールに到達した選手となった。

シカゴにとっては、この敗戦でプレーオフ進出の可能性が正式に消滅した。週末にはレーシング・ルイビルとベイFCも敗退が決まっている。

ノースカロライナ・カレッジはユタ・ロイヤルズに勝ち点3を落としたが、アシュリー・サンチェスには祝うべき瞬間があった。ゴールデンブーツ争いの首位に立つサンチェスは今季20点目を決め、テムワ・チャウィンガのシーズン最多記録に並んだ。









そのほか、エンジェル・シティはワシントン・スピリットを驚かせ、ジェス・フィッシュロックの2得点でシアトル・レインがボストン・レガシーを一蹴した。カンザスシティ・カレントはデンバー・サミットFCから4点を奪い、ヘイリー・ホプキンスがハットトリックを記録した。

残り週数は少なくなり、プレーオフ争いの構図もより明確になってきた。波乱の週末を経て、GOALがNWSL全16チームをランキングする。