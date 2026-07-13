全米女子サッカーリーグ（NWSL）の「ライバルリー・ウィーク」では、「カスカディア・クラシック」と「ソーカル・ショーダウン」を控え、リーグ全体に緊張感が漂っていた。

カスカディア・クラシックではポートランド・ソーンズとシアトル・レインが対戦し、ライアン・ブラウンとマディ・メルカドのゴールでレインが2-0と快勝。ソーカル・ショーダウンでは、リーグ首位のサンディエゴ・ウェーブをエンジェル・シティが2-0で破る大番狂わせが起こった。

5勝6敗1分で最下位近かったエンジェル・シティは、前半だけで2点を奪い、後半は堅守で逃げ切った。

敗れたものの、ウェーブは28ポイントで首位を維持。ポートランドがシアトルに敗れたため、ワシントン・スピリットが2位に浮上し、土曜にはアウェーでノースカロライナ・カレッジを破り3ポイントを加えた。

熱戦はライバル対決だけではありませんでした。日曜日の最終戦ではデンバー・サミットとヒューストン・ダッシュが2－2で引き分け、美しいゴールが連発しました。

デンバーのヤズミン・ライアンは14分、DFをかわしてペナルティエリア外から右上にカーブをかけて先制した。

直後の15分、ダッシュが素早いカウンターからキャット・レイダーが同点弾をマークし、前半は1－1で折り返した。

現時点で上位3チームの勝ち点差はわずか1。ウェーブが28で首位、スピリットとソーンズが27で追走する。さらに24で並ぶ4位ゴッサムFC、5位ユタ・ロイヤルズ、6位カンザスシティ・カレントが続く。

「ライバルウィーク」が終了し、GOALが全16チームをランキングしている。