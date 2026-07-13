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Ary Borges, Angel CityGetty

翻訳者：

NWSLパワーランキング：エンジェル・シティが首位サンディエゴ・ウェーブを破り、トリニティ・ロッドマンの活躍でワシントン・スピリットが1位に。レーシング・ルイビルは最下位。

NWSL
エンジェルシティーFC
Bay FC
Boston Legacy FC
シカゴレッドスターズ
Denver Summit FC
NJ/NYゴッサムFC
ヒューストンダッシュ
カンザスシティカレント
ノースカロライナ勇気
オーランドプライド
ポートランド・ソーンズ
レーシングルイビル
サンディエゴウェーブFC
OLレイン
Utah Royals
ワシントンスピリット
トリニティロッドマン

エンジェル・シティはサンディエゴを破り、シアトルはカスカディア・ダービーで優位に立った。ワシントンはGOALが発表したNWSL全16チーム対象の最新ランキングで首位に立った。

全米女子サッカーリーグ（NWSL）の「ライバルリー・ウィーク」では、「カスカディア・クラシック」と「ソーカル・ショーダウン」を控え、リーグ全体に緊張感が漂っていた。

カスカディア・クラシックではポートランド・ソーンズとシアトル・レインが対戦し、ライアン・ブラウンとマディ・メルカドのゴールでレインが2-0と快勝。ソーカル・ショーダウンでは、リーグ首位のサンディエゴ・ウェーブをエンジェル・シティが2-0で破る大番狂わせが起こった。

5勝6敗1分で最下位近かったエンジェル・シティは、前半だけで2点を奪い、後半は堅守で逃げ切った。

敗れたものの、ウェーブは28ポイントで首位を維持。ポートランドがシアトルに敗れたため、ワシントン・スピリットが2位に浮上し、土曜にはアウェーでノースカロライナ・カレッジを破り3ポイントを加えた。

熱戦はライバル対決だけではありませんでした。日曜日の最終戦ではデンバー・サミットとヒューストン・ダッシュが2－2で引き分け、美しいゴールが連発しました。

デンバーのヤズミン・ライアンは14分、DFをかわしてペナルティエリア外から右上にカーブをかけて先制した。

直後の15分、ダッシュが素早いカウンターからキャット・レイダーが同点弾をマークし、前半は1－1で折り返した。

現時点で上位3チームの勝ち点差はわずか1。ウェーブが28で首位、スピリットとソーンズが27で追走する。さらに24で並ぶ4位ゴッサムFC、5位ユタ・ロイヤルズ、6位カンザスシティ・カレントが続く。

「ライバルウィーク」が終了し、GOALが全16チームをランキングしている。

  • Racing LouisvilleGetty Images

    16レーシング・ルイビル

    前回順位：16位

    結果：ベイFCに0-2で敗北

    影響：ホームでも不振が続くレーシング・ルイビルは、ベイFCに敗れて13試合で10敗目。勝ち点は7のまま最下位に沈み、上位との差が開きつつある。

    • 広告
  • Alyssa Naeher, Chicago StarsGetty Images

    15シカゴ・スターズ

    前回14

    結果：ボストン・レガシーに0-2で敗戦

    シカゴはアウェーでボストンに0-2で完封負け。4勝10敗0分で依然として下から2番目。周辺チームが勝ち点を伸ばしており、引き離されるリスクがある。

  • Boston Legacy FCGetty

    14ボストンのレガシー

    前回15

    結果：シカゴ・スターズに2-0で勝利

    影響：下位対決を制し、ボストンはシカゴから貴重な3ポイントを獲得。無失点での直接対決勝利は、新参チームにとって大きな前進だ。

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  • Denver Summit FCGetty Images

    13デンバー・サミット

    前回順位：13位

    結果：ヒューストン・ダッシュと2-2で引き分け

    影響：好カードだけではないドラマが生まれた。日曜の最終戦でデンバー・サミットとヒューストン・ダッシュが2-2で激闘。ヤズミン・ライアンの今週末屈指のゴールがハイライトとなった。

    ライアンは14分、DFをかわして右上隅にロングシュート。直後、ヒューストンはレイダーのパスに反応したカウンターで同点とした。

  • Malia Berkely, Houston DashGetty Images

    12ヒューストン・ダッシュ

    前回12

    結果：デンバー・サミットと2-2で引き分け

    影響：ヒューストンはリードを許した直後に反撃し、デンバーで勝ち点1を獲得した。アウェイで粘り強さを見せたダッシュだが、プレーオフ圏内へ浮上するには引き分けを勝利に変える必要がある。

  • Keira Barry Bay FC 2026Bay FC

    11ベイFC

    前回の順位：10位

    結果：レーシング・ルイビルに2-0で勝利

    影響：ベイFCはアウェーでレーシング・ルイビルに勝利し、先週の敗戦から立ち直った。

  • Final Match - Teal Rising Cup 2025Getty Images Sport

    10カンザスシティ・カレント

    前回の順位：7位

    結果：オーランド・プライドに0-3で敗北

    この3位ダウンはオーランドに完敗したことを示している。強豪相手に3-0で敗れ、ザ・カレントとトップチームとの間に大きな差があることが露呈した。

  • Angel CityGetty Images

    9エンジェル・シティ

    前回11

    結果：サンディエゴ・ウェーブに2-0で勝利

    影響：エンジェル・シティはサンディエゴとのライバル戦を2-0で制し、強豪を翻弄しつつ決定機をものにする力を見せた。この勝利はチームに勢いとプレーオフ争いの貴重な後押しをもたらす。

  • Jordyn Bugg Seattle ReignGetty Images

    8シアトル・レイン

    前回の順位：9位

    結果：ポートランド・ソーンズに2-0で勝利

    影響：シアトルはカスカディア・ダービーで2-0と完封勝ちし、優位を確立。無失点と内容の伴った勝利が、今後の自信につながる。

  • Lizbeth Ovalle Orlando Pride 2025Getty Images

    7オーランド・プライド

    前回8位

    結果：カンザスシティ・カレントに3-0で勝利

    オーランドはカンザスシティを破り、強豪としての地位を確固たるものにした。バーブラ・バンダは13試合で12得点を挙げ、得点王トップを維持している。

  • Angel City FC v Portland Thorns FCGetty Images Sport

    6ポートランド・ソーンズ

    前回の順位：4位

    結果：シアトル・レインに0-2で敗戦

    影響：ポートランドはシアトルとのライバル対決を2-0で落とし、攻撃のリズムをつかめなかった。プレーオフ争いでは後退し、今後の数試合がさらに重要になった。

  • North Carolina CourageGetty Images

    5ノースカロライナ大学

    前回順位：6位

    結果：ワシントン・スピリットに0-2で敗戦

    影響：クーリッジはワシントンに2-0で完封負け。守備を崩せず、プレーオフ争いでの順位低下を避けるには攻撃のリズム回復が急務だ。

  • Utah RoyalsGetty Images

    4ユタ・ロイヤルズ

    前回の順位：2位

    結果：ゴッサムFCに1-3で敗北

    試合の経緯：ユタは一時リードしたが、王者ゴッサムが試合を支配し3-1で敗れた。ロイヤルズは好プレーを見せたが、リーグ屈指の強豪を相手に維持できなかった。

  • Gotham FCGetty Images

    3ゴッサムFC

    前回の順位：5位

    結果：ユタ・ロイヤルズに3-1で勝利

    影響：ゴッサムはエステル・ゴンサレスの的確なプレーでユタを3-1で破った。連覇を狙うチームは多忙な日程が続くが、リーグ屈指のバランスを示した。

  • Makenzy Robbe, San Diego WaveGetty Images

    2サンディエゴ・ウェーブ

    前回1位

    結果：エンジェル・シティFCに0-2で敗北

    影響：サンディエゴはホームでエンジェル・シティに2-0で敗れ、リーグ上位を維持も攻撃陣の低調さを早急に改善する必要がある。

  • Washington SpiritScoreplay

    1ワシントン・スピリット

    前回の順位：3位

    結果：ノースカロライナ・カレッジに2-0で勝利

    影響：ワシントンはレイシー・サントスとトリニティ・ロッドマンのゴールでアウェーで2-0の勝利。スピリットは要所でスターが輝き、優勝候補であることを示した。