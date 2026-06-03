Getty
翻訳者：
NWSLは2026年のチャンピオンシップをワシントンD.C.のオーディ・フィールドで開催すると発表した。
- Getty Images
アウディ・フィールドへの帰還
ワシントンD.C.は女子サッカーの重要市場に成長し、ワシントン・スピリットはアウディ・フィールドを本拠地として確固たる地位を築いています。米国女子代表FWトリニティ・ロッドマンは近年、クラブの知名度向上に貢献。同スタジアムはスピリットとMLSのD.C.ユナイテッドが共用し、市内サッカーの中心的存在です。
アウディ・フィールドは2022年にNWSLチャンピオンシップを開催しており、2026年の決勝戦は同会場での2度目の女子タイトルマッチとなる。
- Getty Images
「画期的な年」
「ワシントンD.C.は熱心なファン、活気あるサッカー文化、そしてスポーツの発展を続けるコミュニティがあり、女子サッカーの主要拠点です」とNWSLコミッショナーのジェシカ・バーマン氏は語った。
「今年は全米のサッカーファンが大きな注目を寄せる中、NWSLチャンピオンシップは、この地域にとって記念すべき1年のふさわしい締めくくりとなるでしょう。」
- Getty Images
ワシントンD.C.の歴史
アウディ・フィールドでNWSLチャンピオンシップが開催されたのは2022年が最後で、ポートランド・ソーンズがカンザスシティ・カレントを破り3度目の優勝を果たした。また、NWSLチャンピオンシップが東海岸に戻ってくるのも同年以来初めてだ。
- Getty Images Sport
次は何が待っているのでしょうか？
NWSLチャンピオンシップは11月21日（土）に開催されます。これに先立ち、8クラブがプレーオフに進出し、1回戦は11月6日の週末に始まります。