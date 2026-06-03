ワシントンD.C.は女子サッカーの重要市場に成長し、ワシントン・スピリットはアウディ・フィールドを本拠地として確固たる地位を築いています。米国女子代表FWトリニティ・ロッドマンは近年、クラブの知名度向上に貢献。同スタジアムはスピリットとMLSのD.C.ユナイテッドが共用し、市内サッカーの中心的存在です。

アウディ・フィールドは2022年にNWSLチャンピオンシップを開催しており、2026年の決勝戦は同会場での2度目の女子タイトルマッチとなる。