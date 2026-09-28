アトランタは2025年、NWSLの17番目のエクスパンション・フランチャイズを付与され、月曜日にはアトランタの創設メンバー・デポジット保有者、AMBSE関係者、地元リーダーらがクラブ名、エンブレム、クラブカラーの策定過程と最終結果を明らかにした。

「アトランタの魂に着想を得たこのクラブは、レジリエンス、文化、革新、そして野心によって定義される都市を体現するために創設された。アトランタ・シティFCは単なるプロサッカークラブではなく、この地域のコミュニティーを結びつける力となると同時に、全米で最も活気ある都市の一つにおける女子スポーツのさらなる成長を後押ししていく」と、アトランタ・シティFCは公式発表で述べた。

クラブ名とエンブレムはいずれも、豊かな歴史と大胆なカラーを持つ「創造者、建設者、そして先見者」の都市としてのアトランタへの敬意を込めてデザインされた。

「NWSLのフランチャイズを付与された際、我々の目標は、この街の強さ、多様性、そして精神を反映するブランドを備えた世界トップクラスのクラブを築くことだった」と、ブランク・ファミリー・オブ・ビジネスのオーナー兼会長であるアーサー・M・ブランクは語った。「広範なプロセスを経て、我々はアトランタ・シティFCを紹介できることを誇りに思う。このブランドに命を吹き込みながら、この街の情熱的なサッカーサポーターの意見を取り入れるべく尽力したリーダーシップチームに感謝したい。我々のサポーターは我々が行うすべての中心にあり、そのエネルギーと信念がこのクラブの魂を形作っていく。数年後にアトランタ・シティFCがピッチに立つのが待ちきれない。