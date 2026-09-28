Atlanta City FC
翻訳者：
NWSLの最新エクスパンションチーム、チーム名を「アトランタ・シティFC」と発表 2028年に参入へ
- Andreas Beil
アトランタのNWSLクラブ、名称は「アトランタ・シティFC」
アトランタは2025年、NWSLの17番目のエクスパンション・フランチャイズを付与され、月曜日にはアトランタの創設メンバー・デポジット保有者、AMBSE関係者、地元リーダーらがクラブ名、エンブレム、クラブカラーの策定過程と最終結果を明らかにした。
「アトランタの魂に着想を得たこのクラブは、レジリエンス、文化、革新、そして野心によって定義される都市を体現するために創設された。アトランタ・シティFCは単なるプロサッカークラブではなく、この地域のコミュニティーを結びつける力となると同時に、全米で最も活気ある都市の一つにおける女子スポーツのさらなる成長を後押ししていく」と、アトランタ・シティFCは公式発表で述べた。
クラブ名とエンブレムはいずれも、豊かな歴史と大胆なカラーを持つ「創造者、建設者、そして先見者」の都市としてのアトランタへの敬意を込めてデザインされた。
「NWSLのフランチャイズを付与された際、我々の目標は、この街の強さ、多様性、そして精神を反映するブランドを備えた世界トップクラスのクラブを築くことだった」と、ブランク・ファミリー・オブ・ビジネスのオーナー兼会長であるアーサー・M・ブランクは語った。「広範なプロセスを経て、我々はアトランタ・シティFCを紹介できることを誇りに思う。このブランドに命を吹き込みながら、この街の情熱的なサッカーサポーターの意見を取り入れるべく尽力したリーダーシップチームに感謝したい。我々のサポーターは我々が行うすべての中心にあり、そのエネルギーと信念がこのクラブの魂を形作っていく。数年後にアトランタ・シティFCがピッチに立つのが待ちきれない。
- Getty Images
「アトランタ・シティFCは、そのエネルギー、多様性、そして野心を体現している」
「アトランタは、常に独自の道を切り開いてきた街だ」と、アトランタ・シティFCのチーフ・ビジネス・オフィサーを務めるディアンドラ・ダガンズ氏は語った。「アトランタ・シティFCは、この地域社会を特徴づけるエネルギー、多様性、そして野心を体現している。我々はアトランタに属し、その未来を全国的な舞台で示すクラブを築けることを誇りに思っている」
クラブによると、そのアイデンティティーは、クラブが代表したいと考える地域社会によって形作られたという。AMBスポーツ・アンド・エンターテインメントは、名称、エンブレム、そしてクラブカラーを選定する過程を通じて、アトランタのサッカーファン、NWSLアトランタの創設メンバー預託金保有者、AMBSE関係者、そして地元のリーダーたちから意見を集めた。
「アトランタの過去に敬意を表するエンブレム」
アトランタ・シティFCのエンブレムは街そのものから着想を得ており、そのデザインにはフェニックス、ハナミズキの花、ルーツ、そして隠された「A」という4つの主要なシンボルが丁寧に取り入れられている。
フェニックスは回復力を、4枚の花びらを持つハナミズキの花は一体感とつながりを、ルーツはアトランタの基盤と歴史を表しており、隠された「A」は街の中心へのオマージュとなっている。
次に何が起こる？
名称、エンブレム、カラーのお披露目を記念し、アトランタ・シティFCは10月4日（日）にファンイベントを開催する。来場者はクラブのアイデンティティーについて知ることができるほか、初代グッズを購入する機会も設けられる。
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